Der berühmte Verein Flamengo aus Rio de Janeiro hat sich vorzeitig den brasilianischen Meistertitel gesichert, zwei Spieltage vor Ende der Série A. Im Spiel des 36. Spieltags gegen einen der Hauptverfolger, Palmeiras, erreichte das Team ein 1:1-Unentschieden, was ausreichte, um sich die Goldmedaillen zu sichern.

Titelverteidigung und der historische 10. Pokal

Damit hat Flamengo den in der letzten Saison gewonnenen Meistertitel erfolgreich verteidigt und ist in seiner Geschichte zum 10. Mal zum stärksten Verein Brasiliens aufgestiegen. Mit dieser Bilanz belegt der Traditionsverein aus Rio de Janeiro den 2. Platz in der Geschichte des brasilianischen Fußballs. Der absolute Rekord wird von Palmeiras gehalten, die bereits 12 Mal Meister wurden.

Meisterkader gespickt mit europäischen Stars

Der Erfolg in dieser Saison ist maßgeblich auf die neu verpflichteten Stars zurückzuführen, die bereits viel Erfahrung in europäischen Top-Clubs gesammelt haben. Aktuell verteidigen folgende bekannte Mittelfeldspieler die Farben von Flamengo:

Jorginho — ein erfahrener defensiver Mittelfeldspieler, bekannt durch seine Zeit bei Chelsea und Arsenal in London;

Saúl Ñíguez — ein spanischer Mittelfeldspieler, bekannt durch seine langjährige Karriere bei Atlético Madrid;

Lucas Paquetá — einer der führenden Mittelfeldspieler der brasilianischen Nationalmannschaft.

Die Statistiken der Meistersaison von Flamengo

Kennzahlen Details und Fakten Wettbewerb Brasilianische Meisterschaft (Série A) Entscheidendes Spiel 36. Spieltag: Flamengo 1:1 Palmeiras Zeitpunkt der Meisterschaft Zwei Spieltage vor Saisonende Titel in der Vereinsgeschichte 10. Meisterschaft (2. Saison in Folge) Platzierung in der ewigen Tabelle 2. Platz (Rekord bei Palmeiras mit 12 Titeln) Bekannte Stars im Kader Jorginho, Saúl Ñíguez, Lucas Paquetá

Glauben Sie, dass das aktuelle Flamengo mit Stars wie Jorginho, Saúl und Lucas Paquetá auch den stärksten Wettbewerb Südamerikas, die Copa Libertadores, gewinnen kann?

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