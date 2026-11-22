Der legendäre argentinische Verein Boca Juniors hat sich den Titel in der Saison 2026 der Copa Sudamericana gesichert. Im entscheidenden Finale gegen den brasilianischen Klub Atlético Mineiro feierte das Team aus Buenos Aires einen souveränen 2:0-Sieg.

Ein historischer 3. Titel und 21 Jahre des Wartens

Mit je einem Tor in beiden Halbzeiten ließen die Argentinier dem Gegner keine Chance. Damit kehrt Boca Juniors nach einer 21-jährigen Durststrecke auf den Thron dieses prestigeträchtigen Turniers zurück und ist nun zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte Copa-Sudamericana-Sieger (nach den Erfolgen 2004 und 2005).

Argentinische Vorherrschaft und die 6-jährige Pechsträhne brasilianischer Klubs

Dieses Finale bestätigte erneut zwei wichtige Trends im südamerikanischen Vereinsfußball:

Der 3. Sieg in Folge für Argentinien: In den letzten drei Spielzeiten ging die Trophäe der Copa Sudamericana ausschließlich an argentinische Mannschaften – in den beiden Vorjahren gewannen Racing und Lanús.

Der 'Finalfluch' der Brasilianer: In den letzten 6 Jahren haben in den Finals des Wettbewerbs ausschließlich brasilianische Klubs verloren. In diesem Zeitraum unterlagen Red Bull Bragantino, São Paulo, Fortaleza, Cruzeiro sowie zweimal Atlético Mineiro in den entscheidenden Partien.

Copa Sudamericana 2026 Finale und historische Statistiken

Kennzahlen Details und Fakten Finalspiel Boca Juniors 2:0 Atlético Mineiro Torverteilung 1 Tor in der 1. Halbzeit, 1 Tor in der 2. Halbzeit Boca Juniors Titel 3. Meisterschaft (2004, 2005, 2026) Argentinische Serie 3 Sieger in den letzten 3 Jahren (Racing, Lanús, Boca Juniors) Brasilianischer Negativrekord Niederlagen in allen der letzten 6 Finals

Was ist Ihrer Meinung nach der Grund für die Dominanz der argentinischen Teams im zweitwichtigsten südamerikanischen Klubturnier – taktische Disziplin oder Charakterstärke in Finals?

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