Mindestens 18 Tote durch gepanschten Alkohol in Indien, über tausend Menschen im Krankenhaus
Im indischen Manipur Bundesstaat sind mindestens 18 Menschen gestorben und über tausend Bürger wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Dies teilte ANI dem Fraktionsvorsitzenden der Partei „Indischer Nationalkongress“ in der gesetzgebenden Versammlung des Bundesstaates, Meghachandra Singh, mit.
Laut Singh enthielt das Getränk Methanol, was bei den Betroffenen zu schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen führte, einschließlich schwerer Komplikationen der Nierenfunktion.
Dynamik der Hospitalisierungen und Warnungen der Behörden
Der Parlamentarier fügte hinzu, dass am Freitag 600 Personenund am Samstagmorgen weitere 300 Personen in medizinische Einrichtungen eingeliefert wurden.
Die Behörden des Bundesstaates riefen die Bevölkerung, die in den letzten Tagen alkoholische Getränke zweifelhafter Herkunft konsumiert hat oder Vergiftungssymptome verspürt, dazu auf, unverzüglich medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Zudem wurde empfohlen, von Selbstbehandlungsversuchen abzusehen und die Behälter der verdächtigen Getränke aufzubewahren.
Indikator / Vorfall
Informationen und Details
Aktuelle Lage (Bundesstaat Manipur)
Mindestens 18 Tote, über 1000 Personen im Krankenhaus
Ursache der Vergiftung
Methanol im alkoholischen Getränk (u.a. Nierenschäden)
Rate der Hospitalisierungen
Freitag — 600 Personen, Samstagmorgen — weitere 300 Personen
Ähnlicher Vorfall (Assam, Februar 2019)
Über 140 Tote, fast 300 Personen in Krankenhäusern
Geschichte ähnlicher Tragödien
Im Februar 2019 starben im indischen Bundesstaat Assam nach dem Konsum von minderwertigem Alkohol über 140 Menschen, und weitere fast 300 Personen mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. Nach vorläufigen Informationen wurde auch damals Methanol in den Getränken festgestellt, und die Polizei nahm 12 Personen fest, die verdächtigt wurden, illegalen Alkohol hergestellt zu haben.
Was sind Ihrer Meinung nach die effektivsten Kontroll- und Präventionsmaßnahmen, um die Verbreitung von gefälschten und gefährlichen Alkoholprodukten zu verhindern? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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