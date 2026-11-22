Im indischen Manipur Bundesstaat sind mindestens 18 Menschen gestorben und über tausend Bürger wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Dies teilte ANI dem Fraktionsvorsitzenden der Partei „Indischer Nationalkongress“ in der gesetzgebenden Versammlung des Bundesstaates, Meghachandra Singh, mit.

Laut Singh enthielt das Getränk Methanol, was bei den Betroffenen zu schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen führte, einschließlich schwerer Komplikationen der Nierenfunktion.

Dynamik der Hospitalisierungen und Warnungen der Behörden

Der Parlamentarier fügte hinzu, dass am Freitag 600 Personenund am Samstagmorgen weitere 300 Personen in medizinische Einrichtungen eingeliefert wurden.

Die Behörden des Bundesstaates riefen die Bevölkerung, die in den letzten Tagen alkoholische Getränke zweifelhafter Herkunft konsumiert hat oder Vergiftungssymptome verspürt, dazu auf, unverzüglich medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Zudem wurde empfohlen, von Selbstbehandlungsversuchen abzusehen und die Behälter der verdächtigen Getränke aufzubewahren.