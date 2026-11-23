Der 56-jährige schwedische Kommunalpolitiker Lars Eriksson wurde von seinem Posten entlassen, nachdem bekannt wurde, dass er heimlich in Erwachsenenfilmen mitgewirkt hatte. Das Pikante daran: Er trat in den Filmen nicht unter seinem richtigen Namen, sondern unter dem Pseudonym „Hans“ auf. Der entlassene Beamte erhält nun eine Abfindung in Höhe von rund 58.000 US-Dollar.

In Schweden sorgte die geheime Nebentätigkeit eines Staatsbediensteten für großes Aufsehen. Journalisten deckten auf, dass Lars Eriksson, der als Verwaltungschef der Gemeinde Jokkmokk tätig war, in Erwachsenenfilmen mitgewirkt hatte.

Es stellte sich heraus, dass der 56-jährige Beamte auf dem Bildschirm das Pseudonym „Hans“ verwendete und sich als „Viking“ vorstellte. Nachdem seine Tätigkeit öffentlich wurde, wurde sein Arbeitsverhältnis mit der Gemeindeverwaltung beendet.

Wie wurde das geheime Doppelleben des Beamten aufgedeckt?

Erikssons Doppelleben flog auf, nachdem Journalisten Fotos von einer Preisverleihung für Erwachsenenfilme gesichtet hatten.

Journalisten bemerkten auf den Bildern ein bekanntes Gesicht und leiteten Nachforschungen ein. Dabei stellte sich heraus, dass der Verwaltungschef der Gemeinde unter einem anderen Namen in Erwachsenenfilmen mitgespielt hatte.

Berichten zufolge wurden zwischen 2018 und 2026 insgesamt acht Filme veröffentlicht, in denen Eriksson mitwirkte.

Der Beamte selbst behauptet, er habe 2022 mit der Dreharbeit für solche Filme aufgehört. Doch als die Informationen über seine frühere Tätigkeit an die Öffentlichkeit gelangten, führte dies zu seinem Rücktritt.

Wie viel Geld erhält der entlassene Beamte?

Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt des Vorfalls ist, dass Eriksson trotz seiner Entlassung eine hohe Abfindung erhält.

Gemäß den Kündigungsbedingungen werden ihm sieben Monatsgehälter ausgezahlt – insgesamt 594.000 schwedische Kronen. Dies entspricht etwa 58.000 US-Dollar.

Somit führte die Enthüllung der geheimen Tätigkeit des Beamten zum Verlust seines Postens als Verwaltungschef. Die Bedingungen seines Arbeitsvertrags ermöglichten ihm jedoch eine finanzielle Entschädigung in Höhe von sieben Monatsgehältern.

Dieser Vorfall hat in Schweden eine Debatte über das Privatleben von Staatsbediensteten und deren öffentliche Ämter entfacht.