Europameisterschaft der Kaninchen in Schweden ausgetragen

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Europameisterschaft der Kaninchen in Schweden ausgetragen

Vom 9. bis 11. Oktober 2026 fand in Schweden die Europameisterschaft der Kaninchen statt. Nach Angaben des Schwedischen Kaninchen-Springverbandes wurde der Wettbewerb in der Stadt Båstad organisiert.

Bei der Meisterschaft traten die Kaninchen in den Disziplinen gerader und gewundener Parcours, Hochsprung sowie Weitsprung an. Um sich für den Hochsprung zu qualifizieren, musste ein Kaninchen mindestens 75 Zentimeter und beim Weitsprung mindestens 2 Meter weit springen.

Kaninchen-Springen ist eine in Skandinavien weit verbreitete Sportart. Laut dem Schwedischen Kaninchen-Springverband entstand sie Ende der 1970er Jahre im Land. Die Regeln für den ersten Wettbewerb wurden in Anlehnung an das Springreiten für Pferde entwickelt und später an Kaninchen angepasst.

Heute ist dieser Sport in Ländern wie Schweden, Norwegen, Finnland und Dänemark weit verbreitet. Auch in Deutschland, der Schweiz und Tschechien finden Wettbewerbe im Kaninchen-Springen statt.

Europameisterschaft 2026Schwedischer Kaninchen-SpringverbandBåstadKaninchen-SpringenSkandinavien
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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