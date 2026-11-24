Im indischen Bundesstaat Kerala erkrankte eine 17-Jährige schwer an den Nieren, nachdem sie eine Creme gegen Akne und Pigmentflecken verwendet hatte. Laboranalysen ergaben, dass der Quecksilbergehalt im Produkt mehrere tausend Mal über dem zulässigen Grenzwert lag. Die Polizei hat Ermittlungen gegen den Hersteller eingeleitet, wie die BBC berichtete.

Das Mädchen hatte die Creme vor etwa einem Jahr über eine Werbung in den sozialen Medien gekauft und in dieser Zeit drei Tiegel aufgebraucht. Das Unternehmen empfahl die tägliche Anwendung über Nacht, um Akne und Pigmentflecken zu beseitigen.

Doch nach ein- bis zweimonatiger Anwendung traten bei der Jugendlichen Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schwindel und Schlaflosigkeit auf. Später schwollen ihr Gesicht und ihre Beine an. Ihre Eltern brachten sie in kritischem Zustand ins Krankenhaus.

Laut Angaben des Aster MIMS Mother Krankenhauses ergaben die Analysen einen Quecksilbergehalt von 12.500 ppm in der Creme. In Kosmetika sollte der zulässige Wert jedoch unter 1 ppm liegen.

Der Nephrologe Satish erklärte, dass das Mädchen eine membranöse Nephropathie entwickelt habe – eine Erkrankung, bei der die Filterkörperchen der Nieren geschädigt werden und vermehrt Eiweiß über den Urin ausgeschieden wird. Experten vermuten, dass das Quecksilber über die Haut in den Blutkreislauf gelangt ist und die Nieren geschädigt hat.

Die Ärzte behandelten das Mädchen mit Medikamenten, um die Wirkung der giftigen Substanzen zu reduzieren. Nach einem Monat wurde sie aus dem Krankenhaus entlassen und setzt die Behandlung zu Hause fort. Die Jugendliche berichtete jedoch gegenüber der BBC, dass sie weiterhin gesundheitliche Probleme habe und Schwierigkeiten beim Lernen habe.

„Sie ist noch nicht vollständig genesen und braucht Zeit für die Erholung“, sagte Dr. Satish.

Obwohl die Nachfrage nach hautaufhellenden Cremes in Indien hoch ist, warnen Experten davor, dass einige Produkte giftige Metalle wie Quecksilber und Blei enthalten können. Der Verkauf solcher Mittel über soziale Medien erschwert die behördliche Kontrolle.

Derzeit ermittelt die Polizei von Kerala in diesem Fall. Auch die Kommission für den Schutz von Kinderrechten des Bundesstaates hat ein Verfahren gegen das Kosmetikunternehmen eingeleitet.