Der Fußball in Fergana hat einen weiteren engagierten Menschen verloren. Sergey Elefertovich Lebedev, ehemaliger Spieler des Teams Neftchi und Trainer des Fußballclubs FarDU der Staatlichen Universität Fergana, ist verstorben.

Sergey Lebedev hat mit seiner aktiven Laufbahn, seiner reichen Erfahrung und seiner Arbeit als Trainer einen wertvollen Beitrag zur Entwicklung des Sports in Fergana und Usbekistan geleistet. Sein Tod ist ein schwerer Verlust für seine Kollegen, Schüler und Fußballfans, die ihn kannten.

Ein dem Fußball gewidmetes Leben

Während seiner aktiven Karriere verteidigte Sergey Lebedev die Farben des Teams Neftchi. Später schlug er den Weg als Trainer ein und arbeitete beim Fußballclub FarDU der Staatlichen Universität Fergana mit jungen Talenten.

In seiner Laufbahn spielte nicht nur die Erfahrung auf dem Fußballplatz eine wichtige Rolle, sondern auch die Vermittlung von Wissen und Können an die junge Generation sowie der Beitrag zur Ausbildung seiner Schüler.

Sein Andenken lebt in den Herzen weiter

Ein dem Fußball gewidmetes Leben, die gesammelte Erfahrung und die Arbeit als Trainer hinterlassen auch nach einem Menschen Spuren. Sowohl die Verdienste von Sergey Lebedev im Fußball von Fergana als auch die Erinnerungen seiner Kollegen und Schüler werden unvergessen bleiben.

Das ehrende Andenken an den Verstorbenen wird für immer in den Herzen derer bewahrt bleiben, die ihn kannten, mit ihm arbeiteten, von ihm lernten und bei den Fußballfans.

Wir sprechen der Familie, den Angehörigen, Kollegen und Schülern von Sergey Elefertovich Lebedev unser tiefes Beileid aus.

Möge er in Frieden ruhen.