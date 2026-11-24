In Indien wurde ein 15-jähriges taubstummes Mädchen, das Opfer eines schweren Verbrechens wurde, von ihrer eigenen Familie grausam behandelt. Nach Angaben der örtlichen Polizei sind ihre Mutter und ihr Bruder für ihren Tod verantwortlich.

Berichten zufolge ereignete sich der Vorfall im September. Damals nutzte ein unbekannter Mann die Behinderung des Mädchens aus, brachte sie an einen abgelegenen Ort und verübte sexuelle Gewalt an ihr.

Nach diesem Vorfall geriet die Familie in den Fokus der örtlichen Gemeinschaft. Unter den Nachbarn verbreiteten sich Gerüchte. Es heißt, die Mutter habe die Reaktion der Menschen als Schande für die Familie empfunden.

Den Ermittlungen zufolge beschloss die Frau daraufhin gemeinsam mit ihrem Sohn, das Mädchen in einen Lagerraum zu bringen. Mutter und Sohn griffen sie an und beendeten ihr Leben.

Nach dem Vorfall nahm die Polizei die Mutter des Mädchens fest. Ihr Bruder floh vom Tatort und wird derzeit gesucht.

Diese Tragödie hat erneut gezeigt, welche schwerwiegenden Folgen die Schuldzuweisung an Opfer sexueller Gewalt und gesellschaftliche Vorurteile für Menschenleben haben können.