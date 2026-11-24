Der ehemalige UFC-Champion in zwei Gewichtsklassen Ilia Topuria der Brite Paddy Pimblett schlug vor, die Beziehung auf eine neue Ebene zu heben. Der georgische Kämpfer schlug vor, dass beide zunächst als Trainer bei der Reality-Show The Ultimate Fighter fungieren und anschließend im Oktagon gegeneinander antreten sollten.

Dieser Vorschlag von Topuria dürfte bei den UFC-Fans für großes Interesse sorgen, da die Rivalität zwischen den beiden Kämpfern schon lange diskutiert wird. Nun gibt es ein neues Szenario für ihre potenzielle Konfrontation.

«Zuerst sind wir Trainer, dann reiße ich ihm den Kopf ab»

Der Account Home of Fight zitierte auf X die Worte von Topuria an Pimblett. Darin schlug der spanisch-georgische Kämpfer seinem Rivalen vor, gemeinsam das Projekt The Ultimate Fighter zu coachen.

«Paddy und ich werden Trainer bei The Ultimate Fighter. Und danach reiße ich ihm den Kopf ab. Im Co-Main Event kämpft Justin Gaethje gegen Arman Tsarukyan. Der letzte Kampf auf der Preliminary Card findet zwischen McGregor und Chandler statt», zitierte der Account Topuria.