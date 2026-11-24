UFC-Aufruhr: Topuria will sich vor dem Kampf mit Pimblett in einer Reality-Show messen
Der ehemalige UFC-Champion in zwei Gewichtsklassen Ilia Topuria der Brite Paddy Pimblett schlug vor, die Beziehung auf eine neue Ebene zu heben. Der georgische Kämpfer schlug vor, dass beide zunächst als Trainer bei der Reality-Show The Ultimate Fighter fungieren und anschließend im Oktagon gegeneinander antreten sollten.
Dieser Vorschlag von Topuria dürfte bei den UFC-Fans für großes Interesse sorgen, da die Rivalität zwischen den beiden Kämpfern schon lange diskutiert wird. Nun gibt es ein neues Szenario für ihre potenzielle Konfrontation.
«Zuerst sind wir Trainer, dann reiße ich ihm den Kopf ab»
Der Account Home of Fight zitierte auf X die Worte von Topuria an Pimblett. Darin schlug der spanisch-georgische Kämpfer seinem Rivalen vor, gemeinsam das Projekt The Ultimate Fighter zu coachen.
«Paddy und ich werden Trainer bei The Ultimate Fighter. Und danach reiße ich ihm den Kopf ab. Im Co-Main Event kämpft Justin Gaethje gegen Arman Tsarukyan. Der letzte Kampf auf der Preliminary Card findet zwischen McGregor und Chandler statt», zitierte der Account Topuria.
The Ultimate Fighter ist eine von der UFC organisierte Reality-Show, in der Kämpfer in zwei Teams aufgeteilt werden und von berühmten Sportlern trainiert werden. Während des Projekts treten die Teilnehmer gegeneinander an, wobei die Rivalität zwischen den Trainern oft zu einem der spannendsten Aspekte der Staffel wird.
Die potenzielle Konfrontation zwischen Topuria und Pimblett
Ilia Topuria ist 29 Jahre alt. Er begann seine UFC-Karriere im Jahr 2020 und entwickelte sich in kurzer Zeit zu einem der stärksten Kämpfer der Organisation. 2024 gewann er den Meistertitel im Federgewicht und verteidigte ihn später. 2025 wurde er Champion im Leichtgewicht.
Nach seiner Niederlage gegen Justin Gaethje im Juni 2026 verlor er jedoch seinen Titel im Leichtgewicht. Laut offiziellen UFC-Daten liegt Topurias Bilanz in der Organisation bei 9 Siegen und 1 Niederlage. Sein gesamter professioneller MMA-Rekord steht bei 17–1.
Ein potenzieller Kampf gegen Paddy Pimblett könnte eine der meistdiskutierten Begegnungen im Leichtgewicht werden. Ob Topurias Vorschlag, die Rivalität über The Ultimate Fighter zu beginnen, umgesetzt wird, ist noch unklar. Doch die Aussage des Kämpfers hat das Interesse an der Konfrontation zwischen den beiden Sportlern weiter gesteigert.
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