Manchester Cityund der Stürmer der norwegischen Nationalmannschaft, Erling Haaland, haben abseits des Platzes einen unerwarteten Gegner gefunden. Der Fußballer ist in einen Rechtsstreit mit einem polnischen Elektriker über die Rechte zur Nutzung seines Nachnamens als Marke verwickelt.

Laut der Zeitung The Sun versuchte Haaland 2023, seinen Nachnamen als persönliche Marke registrieren zu lassen. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Marke „Haaland“ bereits von einer anderen Person in der Europäischen Union eingetragen worden war.

Wie hat sich der Elektriker den Namen „Haaland“ angeeignet?

Es geht um einen Polen namens Michal Was. Er ließ den Namen „Haaland“ im Jahr 2022 als Marke innerhalb der Europäischen Union registrieren.

Die Marke umfasst Sportbekleidung, Fußballschuhe, Energydrinks, Nahrungsergänzungsmittel, Sporttaschen, Spielzeug und andere Produkte. Sogar Damenunterwäsche wurde in die Registrierung aufgenommen.

Der polnische Elektriker behauptete, der Name „Haaland“ sei ein Akronym für sein Projekt „High Advanced Activity Land“. Er erklärte, er habe nicht die Absicht gehabt, die Berühmtheit des Fußballers auszunutzen.

Die Kommission glaubte den Argumenten des Elektrikers nicht

Die Anwälte von Erling Haaland argumentierten, dass die Marke in der Absicht registriert wurde, den berühmten Nachnamen des Fußballers illegal auszunutzen.

Experten des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) prüften den Fall und fanden die Argumente des polnischen Antragstellers nicht überzeugend. Infolgedessen wurde im September 2025 die Entscheidung getroffen, die Marke zu löschen.

Der Elektriker legte gegen diese Entscheidung Berufung ein, doch im Mai 2026 bestätigte die Beschwerdekammer des EUIPO die ursprüngliche Entscheidung.

Expertenhielten die Erklärung, dass die Anfangsbuchstaben des Wortes „Haaland“ für „High Advanced Activity“ stehen, für logisch nicht glaubwürdig.

Der Streit ist nun vor das Europäische Gericht gezogen

Da er mit den EUIPO-Entscheidungen nicht einverstanden war, wandte sich der polnische Elektriker an das Gericht der Europäischen Union. In den offiziellen Rechtsdokumenten der EU wurde der Fall am 22. Juli 2026 unter der Nummer T-460/26 registriert.

Der Beschwerdeführer fordert die Aufhebung der Entscheidung zur Löschung der Marke. Der Rechtsstreit um Haalands Nachnamen ist also noch nicht beendet.

Hier gibt es einen wichtigen Aspekt: Es geht nicht darum, ob andere Personen den Nachnamen des Fußballers überhaupt verwenden dürfen, sondern darum, wer das Recht hat, „Haaland“ in der EU als Marke für bestimmte Waren und Dienstleistungen zu registrieren.

Für Haaland ist der Nachname auch zu einer persönlichen Marke geworden

Erling Haaland hat sich in den letzten Jahren zu einem der berühmtesten Stürmer im Weltfußball entwickelt. Sein Name ist nicht nur für seine Leistungen auf dem Spielfeld, sondern auch für kommerzielle Projekte von großem Wert.

Daher ist der Streit um die Rechte zur Nutzung des Nachnamens des Fußballers von größerer Bedeutung als ein einfacher Markenstreit. Er wirft auch die Frage auf, wie Namen und Nachnamen berühmter Sportler als persönliche Marken geschützt werden.

Die entscheidende Frage ist nun: Wird das Europäische Gericht der Beschwerde des polnischen Elektrikers stattgeben oder bleibt die Entscheidung zugunsten von Haaland in Kraft?