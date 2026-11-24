„Jürgen inspiriert die Spieler dazu, seinen Stil anzunehmen, und dann wird sich alles wieder einrenken. Ob sie die nächste Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft gewinnen werden – das ist schwer zu sagen. Aber eines weiß ich zu hundert Prozent: Die deutschen Fans werden wieder stolz auf ihre Nationalmannschaft sein“, sagte Guardiola.

Guardiola hob Klopps Trainerstil und seine Fähigkeit, Einfluss auf die Spieler zu nehmen, besonders hervor.

Guardiola glaubt, dass Klopp große Veränderungen in der deutschen Nationalmannschaft bewirken kann. Seine Fähigkeit, Spieler von seinen Ideen zu überzeugen und einen Zusammenhalt im Team zu formen, könnte dem deutschen Fußball neuen Geist einhauchen.

Der ehemalige Trainer von Manchester City, Pep Guardiola, äußerte sich warmherzig über den deutschen Nationaltrainer Jürgen Klopp. Der spanische Experte bezeichnete seinen deutschen Kollegen als den stärksten Rivalen seiner gesamten Trainerkarriere. Er verriet zudem, dass er Klopp versprochen habe, nach Deutschland zu reisen, um gemeinsam Golf zu spielen und zu Abend zu essen.

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Er betonte, dass der Fußball, den Klopps Mannschaften zeigen, bei ihm stets einen starken Eindruck hinterlassen habe.

„Er war mein härtester Gegner“

Guardiola hat sich über Jahre hinweg in verschiedenen Wettbewerben mit Klopp gemessen. Sie trafen zunächst in der deutschen Bundesliga und später in der englischen Premier League aufeinander.

Während Klopp Borussia Dortmund und den FC Liverpool trainierte, arbeitete Guardiola für den FC Bayern sowie Manchester City.Besonders die Rivalität in England wurde zu einem der denkwürdigsten Kapitel ihrer Trainerkarrieren.

„Wenn ich das Spiel seiner Mannschaften beobachte, denke ich oft: ‚Wow, das ist Fußball...‘. Ich kann heute sagen, dass Jürgen Klopp der ernsthafteste und schwierigste Gegner meiner gesamten Trainerkarriere ist“, sagte der spanische Experte.

Diese Worte zeigen, wie intensiv die Rivalität zwischen den beiden Trainern war. Guardiola machte jedoch keinen Hehl daraus, dass er Klopp nicht nur als Rivalen, sondern auch als engen Freund und Kollegen schätzt.

Golf und Abendessen: Guardiolas persönliches Versprechen

Während des Interviews enthüllte Guardiola auch ein Versprechen, das er Klopp gegeben hat. Er plant, dieses Jahr nach Deutschland zu reisen, um seinen Freund zu treffen.

„Wir sind Freunde. Ich habe ihm versprochen, dass ich dieses Jahr unbedingt nach Deutschland komme, wir dort zusammen Golf spielen und danach gemeinsam zu Abend essen werden“, zitierte das Bundesliga Magazine Guardiola.

Klopp trainiert die deutsche Nationalmannschaft

Jürgen Klopp unterzeichnete am 24. Juli 2026 einen Vierjahresvertrag mit dem Deutschen Fußball-Bund. Ab dem 15. August trat er offiziell seinen Dienst als Cheftrainer der Nationalmannschaft an.

Es wird erwartet, dass Klopp Deutschland zur Europameisterschaft 2028 und zur Weltmeisterschaft 2030 führt. Zuvor hatte sich der Experte durch seine erfolgreiche Zeit beim FC Liverpool einen großen Namen im Weltfußball gemacht.

Guardiolas Aussage zeigte einmal mehr, dass große Rivalität im Fußball nicht immer Feindseligkeit bedeutet. Die beiden Experten, die einst kompromisslos um Titel kämpften, begegnen sich heute als Freunde, die die Erfolge des jeweils anderen wertschätzen.