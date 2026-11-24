Amerikanischer Künstler zeichnet die Freiheitsstatue in 43 Sekunden und kommt ins Guinness-Buch
Der amerikanische Künstler David Garibaldi hat es ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft, nachdem er ein Porträt der Freiheitsstatue in nur 43,5 Sekunden gezeichnet hat. Dieses außergewöhnliche Ergebnis unterstreicht die Schnelligkeit und das Können des Künstlers. Dies berichtete das Magazin „Pravilamag“.
Es wird berichtet, dass David Garibaldi für seinen Rekordversuch einen speziellen Außenbereich an der Küste von New York wählte. Von dort aus war eines der berühmtesten Symbole der USA, die Freiheitsstatue, deutlich zu sehen. Dem Künstler gelang es, das Bild des berühmten Bauwerks in kürzester Zeit auf Papier zu bringen.
Ein Video seines Arbeitsprozesses verbreitete sich in den sozialen Netzwerken und stieß auf großes Interesse bei den Nutzern. Die Zuschauer zeigten sich beeindruckt davon, wie der Künstler in so kurzer Zeit ein komplexes Bild erschaffen konnte.
David Garibaldi betonte, dass er mit diesem Rekord nicht nur sein eigenes Können unter Beweis stellen, sondern auch andere zu neuen Taten inspirieren wollte.
„Ich wollte mir selbst und anderen zeigen: ‚Schaut, das ist möglich‘. Ich wünschte, jemand, egal ob jung oder alt, würde mein Werk sehen und sagen: ‚Ich versuche es auch mal‘. Das Beste daran ist: Selbst wenn man den Rekord nicht bricht, wird man durch das ständige Üben zu einem wahren Meister seines Fachs“, sagte der Künstler.
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