Der amerikanische Künstler David Garibaldi hat es ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft, nachdem er ein Porträt der Freiheitsstatue in nur 43,5 Sekunden gezeichnet hat. Dieses außergewöhnliche Ergebnis unterstreicht die Schnelligkeit und das Können des Künstlers. Dies berichtete das Magazin „Pravilamag“.

Es wird berichtet, dass David Garibaldi für seinen Rekordversuch einen speziellen Außenbereich an der Küste von New York wählte. Von dort aus war eines der berühmtesten Symbole der USA, die Freiheitsstatue, deutlich zu sehen. Dem Künstler gelang es, das Bild des berühmten Bauwerks in kürzester Zeit auf Papier zu bringen.

Ein Video seines Arbeitsprozesses verbreitete sich in den sozialen Netzwerken und stieß auf großes Interesse bei den Nutzern. Die Zuschauer zeigten sich beeindruckt davon, wie der Künstler in so kurzer Zeit ein komplexes Bild erschaffen konnte.

David Garibaldi betonte, dass er mit diesem Rekord nicht nur sein eigenes Können unter Beweis stellen, sondern auch andere zu neuen Taten inspirieren wollte.