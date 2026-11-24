Wilders Gegner geändert: Er kämpft nun gegen Bakole
Der Gegner des ehemaligen Schwergewichtsweltmeisters Deontay Wilder für den Kampf am 11. Dezember in Cardiff steht fest. Der amerikanische Boxer wird anstelle des Australiers Jai Opetaia gegen den Kongolesen Martin Bakole in den Ring steigen. Dies wurde offiziell von Netflix bekannt gegeben.
Diese Begegnung wird der zweite Hauptkampf des Boxabends sein, der mit dem Duell zwischen Tyson Fury und Anthony Joshua für großes Aufsehen in der Boxwelt sorgt. Die Kämpfe Großbritannienfinden im Principality Stadium in Cardiff statt und werden live auf Netflix übertragen.
Warum wurde Wilders Gegner gewechselt?
Ursprünglich war geplant, dass der Australier Jai Opetaia gegen Wilder antritt. Er teilte jedoch mit, dass er aufgrund einer verschlimmerten Handverletzung aus dem Training nicht am Kampf teilnehmen könne.
Die Organisatoren mussten in kurzer Zeit einen würdigen Gegner für den amerikanischen Boxer finden. Als Ergebnis wurde Martin Bakole ausgewählt, der ursprünglich für denselben Boxabend gegen den Nigerianer Solomon Adebayo vorgesehen war.
Damit änderte sich der Plan für den kongolesischen Sportler komplett: Er tritt nun gegen einen Gegner mit deutlich mehr Erfahrung und einer stärkeren Schlagkraft an.
Wilder und Bakole: Wer hat die besseren Chancen?
Der 41-jährige Deontay Wilder hat in seiner Profikarriere 45 Siege, 4 Niederlagen und 1 Unentschieden erzielt. 43 seiner Siege endeten durch K.o. Der amerikanische Boxer hielt zwischen 2015 und 2020 den WBC-Gürtel und gilt als einer der gefährlichsten Puncher im Schwergewicht.
In einem seiner letzten Kämpfe besiegte Wilder den Briten Derek Chisora durch eine geteilte Punktentscheidung. Nun strebt er einen Sieg über Bakole an, um einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Rückkehr an die Spitze des Schwergewichts zu machen.
Der 33-jährige Martin Bakole hat im Profiring 21 Siege, 2 Niederlagen und 1 Unentschieden auf dem Konto. Er kann 16 K.o.-Siege vorweisen. Der kongolesische Boxer sorgte 2024 für Aufsehen, als er den Amerikaner Jared Anderson ausknockte.
Allerdings verliefen Bakoles letzte Ergebnisse weniger erfolgreich. Im Februar 2025 verlor er durch K.o. in der zweiten Runde gegen Joseph Parker und erzielte im Mai desselben Jahres ein Unentschieden gegen Efe Ajagba. Seitdem stand er nicht mehr im Ring.
Was ist für den Boxabend am 11. Dezember zu erwarten?
Das Hauptereignis des Abends ist zweifellos das lang erwartete Duell zwischen Tyson Fury und Anthony Joshua. Der Kampf zwischen Wilder und Bakole wurde als zweiter Hauptkampf dieses Boxabends angesetzt.
Wilders harte Schlagkraft sowie Bakoles körperliche Überlegenheit und offensiver Stil könnten für besondere Spannung sorgen. Besonders für den kongolesischen Boxer ist dies eine große Chance: Mit einem Sieg über den ehemaligen Weltmeister könnte er seine Position weiter festigen.
Doch auch Wilder ist jederzeit in der Lage, sein K.o.-Potenzial abzurufen. Daher wird erwartet, dass das Duell am 11. Dezember zu einem der interessantesten Kämpfe des Abends für Schwergewichts-Fans wird.
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