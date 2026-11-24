Der Gegner des ehemaligen Schwergewichtsweltmeisters Deontay Wilder für den Kampf am 11. Dezember in Cardiff steht fest. Der amerikanische Boxer wird anstelle des Australiers Jai Opetaia gegen den Kongolesen Martin Bakole in den Ring steigen. Dies wurde offiziell von Netflix bekannt gegeben.

Diese Begegnung wird der zweite Hauptkampf des Boxabends sein, der mit dem Duell zwischen Tyson Fury und Anthony Joshua für großes Aufsehen in der Boxwelt sorgt. Die Kämpfe Großbritannienfinden im Principality Stadium in Cardiff statt und werden live auf Netflix übertragen.

Warum wurde Wilders Gegner gewechselt?

Ursprünglich war geplant, dass der Australier Jai Opetaia gegen Wilder antritt. Er teilte jedoch mit, dass er aufgrund einer verschlimmerten Handverletzung aus dem Training nicht am Kampf teilnehmen könne.

Die Organisatoren mussten in kurzer Zeit einen würdigen Gegner für den amerikanischen Boxer finden. Als Ergebnis wurde Martin Bakole ausgewählt, der ursprünglich für denselben Boxabend gegen den Nigerianer Solomon Adebayo vorgesehen war.