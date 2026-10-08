„Nur noch wenige Tage bis zum Weltuntergang“: Die Prophezeiung eines südafrikanischen Pastors sorgt im Internet für Aufsehen

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„Nur noch wenige Tage bis zum Weltuntergang“: Die Prophezeiung eines südafrikanischen Pastors sorgt im Internet für Aufsehen

Der südafrikanische Pastor Joshua Mlakela behauptet, dass der Weltuntergang am 12. oder 13. Oktober stattfinden wird.

Der Geistliche sagt, dass ein Ereignis, das er zuvor prophezeit habe, genau an diesen Tagen eintreten werde. Seine Aussagen verbreiteten sich in den sozialen Medien und lösten unter den Nutzern unterschiedliche Reaktionen aus.

Einige machen sich über die Behauptung des Pastors lustig und verbreiten ironische Beiträge in den sozialen Netzwerken. Unter anderem tauchten Witze auf, dass man „am Montag nicht zur Arbeit gehen müsse“.

Bisher gibt es keine wissenschaftlichen Beweise, die Mlakelas Behauptung über den Weltuntergang stützen.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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