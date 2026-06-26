Венгрияда одам тана аъзоларидан таом тайёрлаб еган эркак ҳибсга олинди

·0·Дунё
Венгрияда одам тана аъзоларидан таом тайёрлаб еган эркак ҳибсга олинди

Венгрияда даҳшатли жиноят фош этилди. 30 ёшли эркак одам тана аъзоларини ноқонуний равишда йиғиб, улардан таом тайёрлаган гумони билан ҳибсга олинди.

Тергов маълумотларига кўра, у Будапештдаги шифохоналардан бирида санитар бўлиб ишлаган ва ўша ердан, шунингдек ташландиқ қабристонлардан одам тана аъзоларини олиб кетган. Ҳуқуқ-тартибот идораларига келиб тушган хабардан сўнг эркакнинг уйи тинтув қилинди.

Тинтув давомида хонадондан одам калла суяклари, қўл панжалари, оёқнинг пастки қисми ҳамда бошқа инсон тана аъзолари топилган. Дастлабки тергов маълумотларига кўра, гумондор айрим тана аъзоларидан таом тайёрлаб истеъмол қилган бўлиши мумкин.

Ҳозирда ушбу даҳшатли ҳолат юзасидан кенг қамровли тергов олиб борилмоқда. Мутахассислар топилган тана аъзоларининг қаердан олингани ва улар нечта марҳумга тегишли эканини аниқлаш устида ишламоқда. Гумондорга нисбатан бир нечта оғир моддалар бўйича жиноят иши қўзғатилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Францияда жазирама ортидан кондиционерлар учун кураш авж олди (видео)Францияда жазирама ортидан кондиционерлар учун кураш авж олди (видео)Бугун, 18:26Октагондан Оқ Уйга! UFC афсонаси АҚШ президентлигига номзодини қўймоқдаОктагондан Оқ Уйга! UFC афсонаси АҚШ президентлигига номзодини қўймоқдаБугун, 15:05АҚШдаги шифохонада отишма: гумонланувчи бошқа шаҳарда қўлга олиндиАҚШдаги шифохонада отишма: гумонланувчи бошқа шаҳарда қўлга олиндиБугун, 11:54Франция Россияга алоқадор нефт танкерини қўлга олдиФранция Россияга алоқадор нефт танкерини қўлга олдиБугун, 11:49Зеленскийдан янги қадам: Россияни тинчликка мажбурлаш учун 40 кунлик операция!Зеленскийдан янги қадам: Россияни тинчликка мажбурлаш учун 40 кунлик операция!Бугун, 11:41Россиялик собиқ ҳарбийнинг Путинга шошилинч мурожаати тармоқларни ларзага келтирди!Россиялик собиқ ҳарбийнинг Путинга шошилинч мурожаати тармоқларни ларзага келтирди!Бугун, 11:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда