Венгрияда одам тана аъзоларидан таом тайёрлаб еган эркак ҳибсга олинди
Венгрияда даҳшатли жиноят фош этилди. 30 ёшли эркак одам тана аъзоларини ноқонуний равишда йиғиб, улардан таом тайёрлаган гумони билан ҳибсга олинди.
Тергов маълумотларига кўра, у Будапештдаги шифохоналардан бирида санитар бўлиб ишлаган ва ўша ердан, шунингдек ташландиқ қабристонлардан одам тана аъзоларини олиб кетган. Ҳуқуқ-тартибот идораларига келиб тушган хабардан сўнг эркакнинг уйи тинтув қилинди.
Тинтув давомида хонадондан одам калла суяклари, қўл панжалари, оёқнинг пастки қисми ҳамда бошқа инсон тана аъзолари топилган. Дастлабки тергов маълумотларига кўра, гумондор айрим тана аъзоларидан таом тайёрлаб истеъмол қилган бўлиши мумкин.
Ҳозирда ушбу даҳшатли ҳолат юзасидан кенг қамровли тергов олиб борилмоқда. Мутахассислар топилган тана аъзоларининг қаердан олингани ва улар нечта марҳумга тегишли эканини аниқлаш устида ишламоқда. Гумондорга нисбатан бир нечта оғир моддалар бўйича жиноят иши қўзғатилган.
…