Зеленскийдан янги қадам: Россияни тинчликка мажбурлаш учун 40 кунлик операция!
Украина президенти Володимир Зеленский Россияга бўлган босимни кескин кучайтириш ва уни урушни тўхтатишга ундаш мақсадида Украина Хавфсизлик хизмати (УХХ) томонидан амалга ошириладиган 40 кунлик йирик махсус операция режасини расман тасдиқлади. Бу ҳақда давлат раҳбари ўзининг Telegram саҳифасида эълон қилди.
Ушбу режа фронт ортидаги вазиятни ва уруш суръатини бутунлай ўзгартириб юбориши кутилмоқда.
«Узоқ ва ўрта масофали санкциялар» — бу аслида нима?
Зеленскийнинг маълум қилишича, УХХ раҳбари вазифасини вақтинча бажарувчи Евгений Хмара унга амалга оширилаётган махсус операциялар, Хавфсизлик хизматининг машҳур «Алфа» маркази фаолияти ҳамда Россияга қарши янги чоралар бўйича махфий ҳисобот тақдим этган.
Украина расмий доиралари тилидаги «узоқ ва ўрта масофали санкциялар» ибораси ортида жуда жиддий ҳарбий ҳаракатлар ётибди:
Бу — Украина чегарасидан жуда узоқда жойлашган Россия ичкарисидаги ҳамда аннексия қилинган Қрим ҳудудидаги ҳарбий ва энергетика объектларига дронлар орқали бериладиган кучли ва аниқ зарбалардир.
Президент сўнгги ойларда турли хил учувчисиз қурилмалар (дронлар) фронт чизиғини ҳимоя қилишда ўта юқори натижа бераётганини ва «Алфа» махсус бўлинмаси Россия армиясининг жонли кучи ҳамда техникасига энг катта зарар етказаётган куч эканини алоҳида эътироф этди.
Мақсад: Кремлни музокаралар столига ўтиришга мажбур қилиш
Бундан бир неча кун олдин (24 июнь куни) Зеленский агар Украина «Катта еттилик» (G7) давлатлари билан муҳокама қилинган зарур восита ва қуролларга эга бўлса, Россияни тинчлик йўлини танлашга мажбур қила олишини қатъий таъкидлаган эди. Айни пайтдаги 40 кунлик шиддатли режа ҳам айнан шу мақсадга — Россияни тинчлик музокараларига ундашга қаратилган.
Фронт ортидаги оловли тун: Қрим ва Краснодар нишонда
Ушбу стратегия амалда аллақачон ўз кучини кўрсата бошлади. Сўнгги кунларда Қрим яримороли ва Россия вилоятларидаги инфратузилмаларга дрон ҳужумлари кескин кучайди. Жумладан, 25 июнга ўтар кечаси қуйидаги йирик объектлар нишонга олинди:
«Полтавская» нефть базаси (Краснодар ўлкаси): Украина дронлари ушбу стратегик базага ҳужум қилди. Натижада объектда кучли ёнғин юзага келди. Маълумот учун, бу база Краснодар ўлкаси ва Адигея Республикасини ёнилғи билан таъминловчи бош манба ҳисобланади.
Балаклава ва Таврия ИЭС (Қрим): Оммавий Telegram каналларининг хабар беришича, яриморолдаги энг йирик иссиқлик электр станциялари дронлар ҳужумига учраган.
«Кача» ҳарбий аэродроми (Қрим): Аэродром яқинида кучли портлашлар содир бўлгани қайд этилди.
Электр узилишлари: Дронлар ҳужуми туфайли Симферополь, Ялта ва Евпатория шаҳарлари атрофида электр таъминотида қисқа муддатли йирик узилишлар кузатилди.
Ҳозирча Россия томони Украина Хавфсизлик хизматининг ушбу 40 кунлик янги режаси ва тунги ҳужумлар оқибатлари борасида расмий баёнот берганича йўқ. Вазият кун сайин шиддатли тус олмоқда.
…