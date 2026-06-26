Зеленскийдан янги қадам: Россияни тинчликка мажбурлаш учун 40 кунлик операция!

·0·Дунё
Зеленскийдан янги қадам: Россияни тинчликка мажбурлаш учун 40 кунлик операция!

Украина президенти Володимир Зеленский Россияга бўлган босимни кескин кучайтириш ва уни урушни тўхтатишга ундаш мақсадида Украина Хавфсизлик хизмати (УХХ) томонидан амалга ошириладиган 40 кунлик йирик махсус операция режасини расман тасдиқлади. Бу ҳақда давлат раҳбари ўзининг Telegram саҳифасида эълон қилди.

Ушбу режа фронт ортидаги вазиятни ва уруш суръатини бутунлай ўзгартириб юбориши кутилмоқда.

«Узоқ ва ўрта масофали санкциялар» — бу аслида нима?

Зеленскийнинг маълум қилишича, УХХ раҳбари вазифасини вақтинча бажарувчи Евгений Хмара унга амалга оширилаётган махсус операциялар, Хавфсизлик хизматининг машҳур «Алфа» маркази фаолияти ҳамда Россияга қарши янги чоралар бўйича махфий ҳисобот тақдим этган.

Украина расмий доиралари тилидаги «узоқ ва ўрта масофали санкциялар» ибораси ортида жуда жиддий ҳарбий ҳаракатлар ётибди:

Бу — Украина чегарасидан жуда узоқда жойлашган Россия ичкарисидаги ҳамда аннексия қилинган Қрим ҳудудидаги ҳарбий ва энергетика объектларига дронлар орқали бериладиган кучли ва аниқ зарбалардир.

Президент сўнгги ойларда турли хил учувчисиз қурилмалар (дронлар) фронт чизиғини ҳимоя қилишда ўта юқори натижа бераётганини ва «Алфа» махсус бўлинмаси Россия армиясининг жонли кучи ҳамда техникасига энг катта зарар етказаётган куч эканини алоҳида эътироф этди.

Мақсад: Кремлни музокаралар столига ўтиришга мажбур қилиш

Бундан бир неча кун олдин (24 июнь куни) Зеленский агар Украина «Катта еттилик» (G7) давлатлари билан муҳокама қилинган зарур восита ва қуролларга эга бўлса, Россияни тинчлик йўлини танлашга мажбур қила олишини қатъий таъкидлаган эди. Айни пайтдаги 40 кунлик шиддатли режа ҳам айнан шу мақсадга — Россияни тинчлик музокараларига ундашга қаратилган.

Фронт ортидаги оловли тун: Қрим ва Краснодар нишонда

Ушбу стратегия амалда аллақачон ўз кучини кўрсата бошлади. Сўнгги кунларда Қрим яримороли ва Россия вилоятларидаги инфратузилмаларга дрон ҳужумлари кескин кучайди. Жумладан, 25 июнга ўтар кечаси қуйидаги йирик объектлар нишонга олинди:

  • «Полтавская» нефть базаси (Краснодар ўлкаси): Украина дронлари ушбу стратегик базага ҳужум қилди. Натижада объектда кучли ёнғин юзага келди. Маълумот учун, бу база Краснодар ўлкаси ва Адигея Республикасини ёнилғи билан таъминловчи бош манба ҳисобланади.

  • Балаклава ва Таврия ИЭС (Қрим): Оммавий Telegram каналларининг хабар беришича, яриморолдаги энг йирик иссиқлик электр станциялари дронлар ҳужумига учраган.

  • «Кача» ҳарбий аэродроми (Қрим): Аэродром яқинида кучли портлашлар содир бўлгани қайд этилди.

  • Электр узилишлари: Дронлар ҳужуми туфайли Симферополь, Ялта ва Евпатория шаҳарлари атрофида электр таъминотида қисқа муддатли йирик узилишлар кузатилди.

Ҳозирча Россия томони Украина Хавфсизлик хизматининг ушбу 40 кунлик янги режаси ва тунги ҳужумлар оқибатлари борасида расмий баёнот берганича йўқ. Вазият кун сайин шиддатли тус олмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россиялик собиқ ҳарбийнинг Путинга шошилинч мурожаати тармоқларни ларзага келтирди!Россиялик собиқ ҳарбийнинг Путинга шошилинч мурожаати тармоқларни ларзага келтирди!Бугун, 11:29Европа Иттифоқи вазирлар йиғилишининг энг кичик меҳмони — уч ойлик чақалоқЕвропа Иттифоқи вазирлар йиғилишининг энг кичик меҳмони — уч ойлик чақалоқБугун, 11:04Дунёдаги энг ёлғиз меҳмонхона: унга бориш учун лицензия керакДунёдаги энг ёлғиз меҳмонхона: унга бориш учун лицензия керакБугун, 10:54Осмондаги даҳшат: сайёҳлар чиққан ҳаво шари алангага ўралдиОсмондаги даҳшат: сайёҳлар чиққан ҳаво шари алангага ўралдиБугун, 10:41Минг йил яширинган сирли шаҳар жунглидан топилдиМинг йил яширинган сирли шаҳар жунглидан топилдиБугун, 01:03Кучли зилзила Венесуэлада кенг кўламли вайронагарчилик келтирдиКучли зилзила Венесуэлада кенг кўламли вайронагарчилик келтирдиКеча, 23:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда