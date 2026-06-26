Неслиҳан Атагул янги сериал билан мухлислари қаршисига қайтади

·29·Маданият
Неслиҳан Атагул янги сериал билан мухлислари қаршисига қайтади

Туркиянинг таниқли актрисаси Неслиҳан Атагул узоқ танаффусдан сўнг яна экранларга қайтишга тайёрланмоқда. У Ay Yapım продюсерлик компанияси суратга олаётган “Тақдир ўйинлари” номли янги сериалда бош қаҳрамон образини гавдалантиради.

Сериал сюжети ҳаётнинг оғир синовларига дуч келган аёл ҳақида ҳикоя қилади. Бош қаҳрамон турли сабаблар туфайли тунги клубда ишлашга мажбур бўлади. Бироқ у бир кун келиб ўз тақдирини ўзгартириш, ўтмишини ортда қолдириб, янги ҳаёт бошлаш учун қатъий қарор қабул қилади. Лойиҳа драма ва ҳиссий воқеаларга бой бўлиши кутилмоқда.

Ҳозирча сериал қайси телеканал ёки платформада намойиш этилиши расман эълон қилинмаган. Лойиҳага турк сериаллари оламида танилган режиссёр Надим Гуч бошчилик қилиши кутилмоқда.

Uzun sochli, jiddiy nigohli ayolning yaqindan koʻrinishi.

Маълумот учун, Неслиҳан Атагул сўнгги бор 2023 йилда “Оҳ, Белинда” фильми ҳамда “Туннинг охирида” сериалида рол ижро этган эди. Актриса 2025 йилда илк бор она бўлгач, ижодий фаолиятида танаффус қилган ва энди янги лойиҳа орқали мухлислари билан яна учрашишга ҳозирлик кўрмоқда.

“Тақдир ўйинлари” сериалининг премьераси 2026 йил кузида бўлиб ўтиши режалаштирилган. Туркия матбуоти мазкур лойиҳа мавсумнинг энг кутилаётган сериалларидан бири бўлиши мумкинлигини таъкидламоқда.

Неслихан АтагульАй ЯпıмНадим ГучОБелинда
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Медиа олами Тошкентда жам бўлди: Йилнинг энг йирик форуми якунлари...Медиа олами Тошкентда жам бўлди: Йилнинг энг йирик форуми якунлари...Бугун, 16:57Бобур Йўлдошев нега тўйларга чиқмаслигини айтди (видео)Бобур Йўлдошев нега тўйларга чиқмаслигини айтди (видео)Бугун, 11:35«Набирамни Милана демайман» — Шаҳзода Муҳаммедованинг онасининг гаплари муҳокамада«Набирамни Милана демайман» — Шаҳзода Муҳаммедованинг онасининг гаплари муҳокамадаБугун, 09:34Юлдуз Турдиева: “Юлдуз Усмоновага катта раҳмат дейман...” (видео)Юлдуз Турдиева: “Юлдуз Усмоновага катта раҳмат дейман...” (видео)Кеча, 22:01Райҳон Уласенованинг қизи Марям 10 ёшни қарши олдиРайҳон Уласенованинг қизи Марям 10 ёшни қарши олдиКеча, 20:40Муниса Ризаеванинг «қора рўйхат»ига тушган санъаткор ким эди?Муниса Ризаеванинг «қора рўйхат»ига тушган санъаткор ким эди?Кеча, 19:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...