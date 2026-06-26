Неслиҳан Атагул янги сериал билан мухлислари қаршисига қайтади
Туркиянинг таниқли актрисаси Неслиҳан Атагул узоқ танаффусдан сўнг яна экранларга қайтишга тайёрланмоқда. У Ay Yapım продюсерлик компанияси суратга олаётган “Тақдир ўйинлари” номли янги сериалда бош қаҳрамон образини гавдалантиради.
Сериал сюжети ҳаётнинг оғир синовларига дуч келган аёл ҳақида ҳикоя қилади. Бош қаҳрамон турли сабаблар туфайли тунги клубда ишлашга мажбур бўлади. Бироқ у бир кун келиб ўз тақдирини ўзгартириш, ўтмишини ортда қолдириб, янги ҳаёт бошлаш учун қатъий қарор қабул қилади. Лойиҳа драма ва ҳиссий воқеаларга бой бўлиши кутилмоқда.
Ҳозирча сериал қайси телеканал ёки платформада намойиш этилиши расман эълон қилинмаган. Лойиҳага турк сериаллари оламида танилган режиссёр Надим Гуч бошчилик қилиши кутилмоқда.
Маълумот учун, Неслиҳан Атагул сўнгги бор 2023 йилда “Оҳ, Белинда” фильми ҳамда “Туннинг охирида” сериалида рол ижро этган эди. Актриса 2025 йилда илк бор она бўлгач, ижодий фаолиятида танаффус қилган ва энди янги лойиҳа орқали мухлислари билан яна учрашишга ҳозирлик кўрмоқда.
“Тақдир ўйинлари” сериалининг премьераси 2026 йил кузида бўлиб ўтиши режалаштирилган. Туркия матбуоти мазкур лойиҳа мавсумнинг энг кутилаётган сериалларидан бири бўлиши мумкинлигини таъкидламоқда.
…