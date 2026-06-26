Ги Стефан: «Мбаппени қандай танқид қилиш мумкин?»

·27·Спорт
Ги Стефан: «Мбаппени қандай танқид қилиш мумкин?»

Франция миллий жамоаси бош мураббийи Дидие Дешамнинг ёрдамчиси Ги Стефан Килиан Мбаппени кескин танқидлардан ҳимоя қилди.

Франциялик мутахассис ҳужумчини нафақат юқори савияли футболчи, балки ажойиб инсон сифатида ҳам таърифлади. У Мбаппенинг манзилига билдирилаётган салбий фикрларни тушуна олмаслигини яширмади.

«У ажойиб футболчи ва ажойиб инсон. Мен бир нарсани тушуна олмайман: қандай қилиб кимдир уни танқид қилиши мумкин?» — деди Ги Стефан.

Мутахассис Мбаппени 2017 йилдан буён яқиндан кузатиб келаётганини ва у ҳамон ўз ҳаракатлари билан ҳайратда қолдиришда давом этаётганини таъкидлади.

«Уни 2017 йилдан бери кузатаман. Килиан ҳеч қачон мени ҳайратда қолдиришдан тўхтамайди. Айрим мураббийлар Пелени шуғуллантирганини фахр билан айтади. Мен эса Мбаппени шуғуллантирганман, дея оламан», — дея қўшимча қилди у.

Ги Стефаннинг фикрича, Мбаппе майдонда фақат голлари билан эмас, балки жамоа ўйинини кучайтиришга бўлган интилиши билан ҳам ажралиб туради.

«Килиан жамоа ўйинини яхшилаш имконини берадиган ҳар бир майда жиҳатга нисбатан талабчан. У ажойиб етакчи ва ҳурматга лойиқ сардор», — дея Ги Стефаннинг сўзларини келтирди Le Parisien нашри.

Шу тариқа, Франция терма жамоаси мураббийлар штаби вакили Мбаппега нисбатан танқидларни адолатсиз деб ҳисоблашини билдириб, унинг жамоадаги етакчилик ўрнига юқори баҳо берди.

Ги СтефанКилиан МбаппеФранцияДидье ДешамЛе Паризьен
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуриньо «Реал» футболчиларига ЖЧ-2026 дан эртароқ қайтишни тиладиМоуриньо «Реал» футболчиларига ЖЧ-2026 дан эртароқ қайтишни тиладиБугун, 18:42Бразилия ЖЧ-2026даги ҳакамлик устидан ФИФАга расмий шикоят киритдиБразилия ЖЧ-2026даги ҳакамлик устидан ФИФАга расмий шикоят киритдиБугун, 18:30Паулу Барбоза: «Ўзбекистон аввалги ўйинига яқинлаша олмади»Паулу Барбоза: «Ўзбекистон аввалги ўйинига яқинлаша олмади»Бугун, 18:21Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Бугун, 18:19Челси юлдузи Педро Нето Жаҳон чемпионатининг энг келишган футболчиси деб топилдиЧелси юлдузи Педро Нето Жаҳон чемпионатининг энг келишган футболчиси деб топилдиБугун, 17:48Жозе Моуриню ва Килиан Мбаппе: Реал Мадрид янги даврга тайёргарлик кўрмоқдаЖозе Моуриню ва Килиан Мбаппе: Реал Мадрид янги даврга тайёргарлик кўрмоқдаБугун, 16:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди