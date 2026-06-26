Тошкентда 5 ёшли қизалоқ ҳожатхона чуқурига тушиб кетди
Тошкент шаҳрининг Юнусобод туманида 5 ёшли қизалоқ ҳовлидаги ҳожатхона чуқурига тушиб кетди. Фавқулодда вазиятлар вазирлиги маълумотига кўра, ҳодиса 25 июн куни содир бўлган.
Хабар келиб тушиши билан воқеа жойига қутқарувчилар зудлик билан етиб борган. Улардан бири махсус ҳимоя воситалари билан чуқурга тушиб, қизалоқни хавфсиз тарзда олиб чиққан.
Шундан сўнг болакайга воқеа жойининг ўзида шифокорлар томонидан биринчи тиббий ёрдам кўрсатилган. Яхшиямки, қизалоқ жиддий жароҳат олмаган ва яқинларига соғ-саломат топширилган.
Мутасаддиларнинг маълум қилишича, ҳозирда қизалоқнинг аҳволи яхши. Фавқулодда вазиятлар вазирлиги ота-оналарни бундай кўнгилсиз ҳодисаларнинг олдини олиш мақсадида ҳовлилардаги очиқ ёки етарлича ҳимояланмаган чуқурларни доимо назорат остида сақлашга чақирди.
…