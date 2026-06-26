SpaceX Starship С40 кемасининг Raptor 3 двигателларини илк бор синовдан ўтказди

·28·Техно
SpaceX Starship С40 кемасининг Raptor 3 двигателларини илк бор синовдан ўтказди

Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси коинотни забт этиш йўлидаги муҳим қадамлардан бирини ташлади. Компания Starship С40 космик кемасининг илк ўт олдириш синовлари акс этган фото ва видео материалларни эълон қилди. Ушбу синовлар янги авлод Raptor 3 двигателларининг имкониятларини амалда намойиш этишга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, ўтказилган синовлар давомида мутахассислар кемага ўрнатилган двигателларнинг серия рақамларини ҳам очиқлашган. Марказий қисмда жойлашган двигателлар Р142, Р150 ва Р158 белгиларига эга бўлса, вакуумли двигателлар Р146 ва Р136 рақамлари остида қайд этилган. Олтинчи двигателнинг серия рақами ҳозирча сир тутилмоқда.

Мазкур синов жараёнининг энг эътиборли жиҳати шундаки, унда фақат битта двигател ишга туширилган бўлса-да, у кутилганидан анча узоқ — қарийб 15 сония давомида ишлади. Бу одатдаги қисқа муддатли статик синовларга қараганда анча узоқ вақт ҳисобланади ва муҳандисларга тизимнинг барқарорлигини таҳлил қилиш учун кўпроқ маълумот беради.

Навбатдаги босқич ва парвоз режалари

SpaceX мутахассислари кейинги босқичда Starship С40 кемасидаги барча олтита двигателни бир вақтнинг ўзида статик ҳолатда ўт олдиришни режалаштирмоқда. Бу кеманинг парвоз олдидан тўлиқ қувват билан ишлашга тайёрлигини текшириш имконини беради. Raptor 3 двигателлари ўзидан олдинги версияларга қараганда анча содда тузилишга эга бўлиб, уларнинг самарадорлиги юқорироқдир.

Starship лойиҳасининг 13-синов парвози тахминан июль ойининг ўрталарига мўлжалланган. Бу Raptor 3 двигателлари билан жиҳозланган Starship В3 модификацияси учун иккинчи парвоз бўлади. Режага кўра, ушбу парвоз ҳали ҳам суборбитал характерга эга бўлиб, кема Ер орбитасига тўлиқ чиқмайди.

Компаниянинг узоқ муддатли режалари эса янада улкан. Август ойидан бошлаб Starship кемаларининг парвозлари ҳар ойда бир марта амалга оширилиши кутилмоқда. 14-парвозга келиб эса SpaceX кемани тўлиқ орбитал даражага олиб чиқишни мақсад қилган. Бу коинот технологиялари соҳасида янги даврни бошлаб бериши мумкин.

Ўзбекистонлик коинот ишқибозлари ва технология ихлосмандлари учун бу каби янгиликлар алоҳида аҳамиятга эга. Глобал миқёсда қайта фойдаланиладиган ракета тизимларининг ривожланиши келажакда сунъий йўлдошлар алоқаси ва интернет хизматларининг янада арзонлашишига, хусусан, Starlink каби лойиҳаларнинг кенгайишига хизмат қилади.

SpaceXStarshipRaptor 3Илон МаскТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Vivo Х Фолд 6 тақдим этилди: 7000 мАс аккумулятор ва 200 MP Зеисс камерасига эга флагманVivo Х Фолд 6 тақдим этилди: 7000 мАс аккумулятор ва 200 MP Зеисс камерасига эга флагманБугун, 19:28Google сунъий интеллект соҳасида етакчи мутахассисларини йўқотишда давом этмоқдаGoogle сунъий интеллект соҳасида етакчи мутахассисларини йўқотишда давом этмоқдаБугун, 18:23Mini LED ва РGB ЛEД телевизорлари бозорни эгалламоқда: Омдиа янги прогнозни эълон қилдиMini LED ва РGB ЛEД телевизорлари бозорни эгалламоқда: Омдиа янги прогнозни эълон қилдиБугун, 17:59Роботаксилар учун махсус "пит-стоп": Асеон Лабс ҳайдовчисиз транспорт муаммосини ҳал этадиРоботаксилар учун махсус "пит-стоп": Асеон Лабс ҳайдовчисиз транспорт муаммосини ҳал этадиБугун, 17:51NASA харажатлар ошиб кетгани сабабли Artemis дастурининг тўртта лойиҳасидан воз кечдиNASA харажатлар ошиб кетгани сабабли Artemis дастурининг тўртта лойиҳасидан воз кечдиБугун, 17:23Vivo компанияси 7200 мАс сиғимли ва IP69 ҳимоясига эга янги Й6а смартфонини тақдим этдиVivo компанияси 7200 мАс сиғимли ва IP69 ҳимоясига эга янги Й6а смартфонини тақдим этдиБугун, 16:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди