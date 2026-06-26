SpaceX Starship С40 кемасининг Raptor 3 двигателларини илк бор синовдан ўтказди
Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси коинотни забт этиш йўлидаги муҳим қадамлардан бирини ташлади. Компания Starship С40 космик кемасининг илк ўт олдириш синовлари акс этган фото ва видео материалларни эълон қилди. Ушбу синовлар янги авлод Raptor 3 двигателларининг имкониятларини амалда намойиш этишга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, ўтказилган синовлар давомида мутахассислар кемага ўрнатилган двигателларнинг серия рақамларини ҳам очиқлашган. Марказий қисмда жойлашган двигателлар Р142, Р150 ва Р158 белгиларига эга бўлса, вакуумли двигателлар Р146 ва Р136 рақамлари остида қайд этилган. Олтинчи двигателнинг серия рақами ҳозирча сир тутилмоқда.
Мазкур синов жараёнининг энг эътиборли жиҳати шундаки, унда фақат битта двигател ишга туширилган бўлса-да, у кутилганидан анча узоқ — қарийб 15 сония давомида ишлади. Бу одатдаги қисқа муддатли статик синовларга қараганда анча узоқ вақт ҳисобланади ва муҳандисларга тизимнинг барқарорлигини таҳлил қилиш учун кўпроқ маълумот беради.
Навбатдаги босқич ва парвоз режалариSpaceX мутахассислари кейинги босқичда Starship С40 кемасидаги барча олтита двигателни бир вақтнинг ўзида статик ҳолатда ўт олдиришни режалаштирмоқда. Бу кеманинг парвоз олдидан тўлиқ қувват билан ишлашга тайёрлигини текшириш имконини беради. Raptor 3 двигателлари ўзидан олдинги версияларга қараганда анча содда тузилишга эга бўлиб, уларнинг самарадорлиги юқорироқдир.
Starship лойиҳасининг 13-синов парвози тахминан июль ойининг ўрталарига мўлжалланган. Бу Raptor 3 двигателлари билан жиҳозланган Starship В3 модификацияси учун иккинчи парвоз бўлади. Режага кўра, ушбу парвоз ҳали ҳам суборбитал характерга эга бўлиб, кема Ер орбитасига тўлиқ чиқмайди.
Компаниянинг узоқ муддатли режалари эса янада улкан. Август ойидан бошлаб Starship кемаларининг парвозлари ҳар ойда бир марта амалга оширилиши кутилмоқда. 14-парвозга келиб эса SpaceX кемани тўлиқ орбитал даражага олиб чиқишни мақсад қилган. Бу коинот технологиялари соҳасида янги даврни бошлаб бериши мумкин.
Ўзбекистонлик коинот ишқибозлари ва технология ихлосмандлари учун бу каби янгиликлар алоҳида аҳамиятга эга. Глобал миқёсда қайта фойдаланиладиган ракета тизимларининг ривожланиши келажакда сунъий йўлдошлар алоқаси ва интернет хизматларининг янада арзонлашишига, хусусан, Starlink каби лойиҳаларнинг кенгайишига хизмат қилади.
…