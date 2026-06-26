Озодбек Назарбековнинг янги “Олға, Ўзбекистон” қўшиғи тақдим этилди (видео)
Ўзбекистон Республикаси Бош вазири ва Ўзбекистон халқ артисти Озодбек Назарбеков мухлисларига янги ижодий туҳфани тақдим этди. Санъаткорнинг “Олға, Ўзбекистон” номли янги қўшиғи 24 июн куни YouTube платформасида эълон қилинди.
Ватанпарварлик руҳида яратилган ушбу тарона қисқа вақт ичида томошабинлар эътиборини қозониб, 52 мингдан ортиқ маротаба томоша қилинди. Мухлислар қўшиқни илиқ кутиб олиб, унинг мазмуни ва куйига ижобий баҳо беришмоқда.
“Олға, Ўзбекистон” қўшиғи юракларда ғурур, ифтихор ва Ватанга муҳаббат туйғуларини уйғотади. Таронада юртимизнинг ёрқин келажагига бўлган ишонч, халқимизнинг бирдамлиги, бунёдкорлик руҳи ва эзгу мақсадлар сари интилиши мадҳ этилган.
Асар сўзлари шоир Ботир Эргашев қаламига мансуб бўлса, мусиқасини бастакор Иқбол Зокиров яратган. Янги тарона Ватан равнақи ва миллий бирлик ғояларини тараннум этувчи навбатдаги мусиқий лойиҳа сифатида эътибор қозонмоқда.
…