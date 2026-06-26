Озодбек Назарбековнинг янги “Олға, Ўзбекистон” қўшиғи тақдим этилди (видео)

·0·Маданият
Озодбек Назарбековнинг янги “Олға, Ўзбекистон” қўшиғи тақдим этилди (видео)

Ўзбекистон Республикаси Бош вазири ва Ўзбекистон халқ артисти Озодбек Назарбеков мухлисларига янги ижодий туҳфани тақдим этди. Санъаткорнинг “Олға, Ўзбекистон” номли янги қўшиғи 24 июн куни YouTube платформасида эълон қилинди.

Ватанпарварлик руҳида яратилган ушбу тарона қисқа вақт ичида томошабинлар эътиборини қозониб, 52 мингдан ортиқ маротаба томоша қилинди. Мухлислар қўшиқни илиқ кутиб олиб, унинг мазмуни ва куйига ижобий баҳо беришмоқда.

“Олға, Ўзбекистон” қўшиғи юракларда ғурур, ифтихор ва Ватанга муҳаббат туйғуларини уйғотади. Таронада юртимизнинг ёрқин келажагига бўлган ишонч, халқимизнинг бирдамлиги, бунёдкорлик руҳи ва эзгу мақсадлар сари интилиши мадҳ этилган.

Асар сўзлари шоир Ботир Эргашев қаламига мансуб бўлса, мусиқасини бастакор Иқбол Зокиров яратган. Янги тарона Ватан равнақи ва миллий бирлик ғояларини тараннум этувчи навбатдаги мусиқий лойиҳа сифатида эътибор қозонмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зарина Йўлдошева Бокудаги мухлисидан қаттиқ таъсирланганини айтди (видео)Зарина Йўлдошева Бокудаги мухлисидан қаттиқ таъсирланганини айтди (видео)Бугун, 19:36Неслиҳан Атагул янги сериал билан мухлислари қаршисига қайтадиНеслиҳан Атагул янги сериал билан мухлислари қаршисига қайтадиБугун, 18:53Медиа олами Тошкентда жам бўлди: Йилнинг энг йирик форуми якунлари...Медиа олами Тошкентда жам бўлди: Йилнинг энг йирик форуми якунлари...Бугун, 16:57Бобур Йўлдошев нега тўйларга чиқмаслигини айтди (видео)Бобур Йўлдошев нега тўйларга чиқмаслигини айтди (видео)Бугун, 11:35«Набирамни Милана демайман» — Шаҳзода Муҳаммедованинг онасининг гаплари муҳокамада«Набирамни Милана демайман» — Шаҳзода Муҳаммедованинг онасининг гаплари муҳокамадаБугун, 09:34Юлдуз Турдиева: “Юлдуз Усмоновага катта раҳмат дейман...” (видео)Юлдуз Турдиева: “Юлдуз Усмоновага катта раҳмат дейман...” (видео)Кеча, 22:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...