Россияда янги авлод 2EС11 «Орлетс» электровози синовлардан муваффақиятли ўтди
Россия темир йўллари (РЖД) тизимида юк ташиш самарадорлигини тубдан оширишга қаратилган янги лойиҳа ўзининг ҳал қилувчи босқичига келди. «Уралские локомотиви» заводида махсус комиссия 2EС11 серияли «Орлетс» русумли янги магистрал электровозининг қабул синовлари натижаларини маъқуллади. Ушбу техника барча белгиланган техник талабларга жавоб бериши тасдиқланган ҳолда, серияли ишлаб чиқаришга рухсат олди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
РЖД расмий маълумотларига кўра, ўтган йилнинг кузидан буён давом этган кенг кўламли синовлар муваффақиятли якунланган. Шу муносабат билан, заводда 50 та машинадан иборат дастлабки ўрнатиш партиясини ишлаб чиқариш бўйича қарор қабул қилинди. Бу қадам Россия темир йўл инфратузилмасини модернизация қилиш ва оғир вазнли поездлар ҳаракатини кенгайтириш стратегиясининг бир қисмидир.
Синов жараёнлари ВНИИЖТ экспериментал ҳалқаси ҳамда Вязма – Смоленск йўналишида олиб борилди. Мазкур масофалар давомида локомотив 5000 километрдан ортиқ йўл босиб, ўзининг чидамлилиги ва техник имкониятларини амалда исботлади. Мутахассислар янги моделнинг нафақат тезлик, балки юк кўтариш борасидаги кўрсаткичларига ҳам алоҳида эътибор қаратишган.
Юк кўтариш қуввати ва техник устунликлар2EС11 «Орлетс» моделининг асосий ўзига хослиги унинг юк кўтариш имконияти аввалги авлод локомотивларига нисбатан 42 фоизга оширилганидадир. Бу кўрсаткич темир йўл логистикасида катта бурилиш ясаши кутилмоқда. Икки секцияли кўринишда электровоз 7100 тоннагача, уч секцияли кўринишда эса 9000 тоннагача бўлган таркибларни бемалол ҳаракатлантира олади.
Янги техниканинг интеллектуал тизими ҳам диққатга сазовор. Тортиш приводини бошқариш тизими эксплуатация шароитларига автоматик тарзда мослашиш хусусиятига эга. Бу эса ўз навбатида энергия самарадорлигини оширишга ва ресурсларни тежашга хизмат қилади. Бундай технологик ечимлар мураккаб релефли ҳудудларда поездларни бошқаришни анча осонлаштиради.
«Орлетс» электровози маънавий ва техник жиҳатдан эскириб бораётган 2EС7 сериясидаги локомотивлар ўрнини босиши режалаштирилган. Янги модел нафақат қуввати, балки хизмат кўрсатиш харажатларининг камлиги билан ҳам ажралиб туради. Бу каби янгиликлар Марказий Осиё минтақаси, хусусан, Ўзбекистон темир йўллари учун ҳам қизиқарли бўлиши мумкин, зеро минтақавий транспорт коридорларида юк ташиш ҳажми йилдан-йилга ортиб бормоқда.
Ixbt.com нашрининг ёзишича, ушбу лойиҳа Россия машинасозлик саноатининг импорт ўрнини босиш ва ўз технологик базасини мустаҳкамлаш йўлидаги муҳим қадамидир. Яқин йилларда «Орлетс» магистрал йўллардаги асосий ишчи кучига айланиши кутилмоқда.
…