Россияда янги авлод 2EС11 «Орлетс» электровози синовлардан муваффақиятли ўтди

·0·Техно
Россияда янги авлод 2EС11 «Орлетс» электровози синовлардан муваффақиятли ўтди

Россия темир йўллари (РЖД) тизимида юк ташиш самарадорлигини тубдан оширишга қаратилган янги лойиҳа ўзининг ҳал қилувчи босқичига келди. «Уралские локомотиви» заводида махсус комиссия 2EС11 серияли «Орлетс» русумли янги магистрал электровозининг қабул синовлари натижаларини маъқуллади. Ушбу техника барча белгиланган техник талабларга жавоб бериши тасдиқланган ҳолда, серияли ишлаб чиқаришга рухсат олди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

РЖД расмий маълумотларига кўра, ўтган йилнинг кузидан буён давом этган кенг кўламли синовлар муваффақиятли якунланган. Шу муносабат билан, заводда 50 та машинадан иборат дастлабки ўрнатиш партиясини ишлаб чиқариш бўйича қарор қабул қилинди. Бу қадам Россия темир йўл инфратузилмасини модернизация қилиш ва оғир вазнли поездлар ҳаракатини кенгайтириш стратегиясининг бир қисмидир.

Синов жараёнлари ВНИИЖТ экспериментал ҳалқаси ҳамда Вязма – Смоленск йўналишида олиб борилди. Мазкур масофалар давомида локомотив 5000 километрдан ортиқ йўл босиб, ўзининг чидамлилиги ва техник имкониятларини амалда исботлади. Мутахассислар янги моделнинг нафақат тезлик, балки юк кўтариш борасидаги кўрсаткичларига ҳам алоҳида эътибор қаратишган.

Юк кўтариш қуввати ва техник устунликлар

2EС11 «Орлетс» моделининг асосий ўзига хослиги унинг юк кўтариш имконияти аввалги авлод локомотивларига нисбатан 42 фоизга оширилганидадир. Бу кўрсаткич темир йўл логистикасида катта бурилиш ясаши кутилмоқда. Икки секцияли кўринишда электровоз 7100 тоннагача, уч секцияли кўринишда эса 9000 тоннагача бўлган таркибларни бемалол ҳаракатлантира олади.

Янги техниканинг интеллектуал тизими ҳам диққатга сазовор. Тортиш приводини бошқариш тизими эксплуатация шароитларига автоматик тарзда мослашиш хусусиятига эга. Бу эса ўз навбатида энергия самарадорлигини оширишга ва ресурсларни тежашга хизмат қилади. Бундай технологик ечимлар мураккаб релефли ҳудудларда поездларни бошқаришни анча осонлаштиради.

«Орлетс» электровози маънавий ва техник жиҳатдан эскириб бораётган 2EС7 сериясидаги локомотивлар ўрнини босиши режалаштирилган. Янги модел нафақат қуввати, балки хизмат кўрсатиш харажатларининг камлиги билан ҳам ажралиб туради. Бу каби янгиликлар Марказий Осиё минтақаси, хусусан, Ўзбекистон темир йўллари учун ҳам қизиқарли бўлиши мумкин, зеро минтақавий транспорт коридорларида юк ташиш ҳажми йилдан-йилга ортиб бормоқда.

Ixbt.com нашрининг ёзишича, ушбу лойиҳа Россия машинасозлик саноатининг импорт ўрнини босиш ва ўз технологик базасини мустаҳкамлаш йўлидаги муҳим қадамидир. Яқин йилларда «Орлетс» магистрал йўллардаги асосий ишчи кучига айланиши кутилмоқда.

РЖДЭлектровозТехнологияТранспортОрлетс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Vivo Х Фолд 6 тақдим этилди: 7000 мАс аккумулятор ва 200 MP Зеисс камерасига эга флагманVivo Х Фолд 6 тақдим этилди: 7000 мАс аккумулятор ва 200 MP Зеисс камерасига эга флагманБугун, 19:28SpaceX Starship С40 кемасининг Raptor 3 двигателларини илк бор синовдан ўтказдиSpaceX Starship С40 кемасининг Raptor 3 двигателларини илк бор синовдан ўтказдиБугун, 18:53Google сунъий интеллект соҳасида етакчи мутахассисларини йўқотишда давом этмоқдаGoogle сунъий интеллект соҳасида етакчи мутахассисларини йўқотишда давом этмоқдаБугун, 18:23Mini LED ва РGB ЛEД телевизорлари бозорни эгалламоқда: Омдиа янги прогнозни эълон қилдиMini LED ва РGB ЛEД телевизорлари бозорни эгалламоқда: Омдиа янги прогнозни эълон қилдиБугун, 17:59Роботаксилар учун махсус "пит-стоп": Асеон Лабс ҳайдовчисиз транспорт муаммосини ҳал этадиРоботаксилар учун махсус "пит-стоп": Асеон Лабс ҳайдовчисиз транспорт муаммосини ҳал этадиБугун, 17:51NASA харажатлар ошиб кетгани сабабли Artemis дастурининг тўртта лойиҳасидан воз кечдиNASA харажатлар ошиб кетгани сабабли Artemis дастурининг тўртта лойиҳасидан воз кечдиБугун, 17:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди