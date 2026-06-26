Октагондан Оқ Уйга! UFC афсонаси АҚШ президентлигига номзодини қўймоқда

·38·Дунё
Октагондан Оқ Уйга! UFC афсонаси АҚШ президентлигига номзодини қўймоқда

ММА оламида кутилмаган ва ҳақиқий «бомба» хабар! Нафақат октагондаги жанглари, балки ўзининг ўткир тили билан ҳам танилган UFC собиқ жангчиси Чейл Соннен катта сиёсатга қайтмоқда. У 2028 йилда бўлиб ўтадиган АҚШ президентлик сайловларида иштирок этишни режалаштиряпти.

«Келаси иш жойим Оқ Уй бўлади...»

Соннен ўзининг ушбу шов-шувли режасини Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги расмий саҳифаси орқали мухлисларига маълум қилди:

«Мен 2028 йилги президентлик сайловларида иштирок этиш учун ўз маъмуриятимни шакллантиришнинг дастлабки босқичида турибман. Агар ҳаммаси муваффақиятли амалга ошса, кейинги иш жойим Оқ Уй бўлар...» — деб ёзади собиқ жангчи.

ММА тарихидаги энг кучли «трэш-токер»

Ҳозирда 49 ёшни қаршилаган Чейл Соннен нафақат кучли спортчи, балки аралаш жанг санъати (ММА) тарихидаги энг буюк ва энг харизматик трэш-токерлардан (рақибни сўз билан синдирувчи устомонлардан) бири ҳисобланади. Спортдаги фаолиятини якунлагач, у машҳур ва таниқли таҳлилчи сифатида ўз ўрнига эга бўлди. Энди эса у ўзининг риторика ва баҳс-мунозара олиб боришдаги ноёб иқтидорини Оқ Уй дебатларида ишлатмоқчи.

Сиёсатдаги эски «гуноҳлар» ва катта тажриба

Аслида Соннен учун сиёсат майдони мутлақо бегона эмас. У аввал ҳам ҳокимият тизимларига киришга жиддий ҳаракат қилган:

  • 2010 йилги муваффақият: Чейл Орегон штатидаги Вакиллар палатаси учун бўлиб ўтган сайловларда иштирок этиб, ҳақиқатдан ҳам ғалаба қозонган.

  • Қонуний тўсиқ: Бироқ, ўша пайтда юзага келган пул ювиш билан боғлиқ ҳуқуқий муаммолар ва суд машмашалари туфайли у сиёсий пойгани ярим йўлда тарк этишга мажбур бўлган.

  • Губернаторлик амбицияси: Бундан ташқари, Соннен бир муддат аввал Орегон штати губернатори лавозимига ҳам ўз номзодини қўйиш нияти борлигини очиқ айтган эди.

Агар Соннен ўз жамоасини муваффақиятли шакллантириб, сайлов кампаниясини бошласа, 2028 йилги АҚШ президентлик дебатлари ҳақиқий шоуга айланиши шубҳасиз. Октагон қиролининг Вашингтон Олимп чўққиси сари юришини кузатиш жуда қизиқ бўлади!

Чел СоненУФСОрегон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШдаги шифохонада отишма: гумонланувчи бошқа шаҳарда қўлга олиндиАҚШдаги шифохонада отишма: гумонланувчи бошқа шаҳарда қўлга олиндиБугун, 11:54Франция Россияга алоқадор нефт танкерини қўлга олдиФранция Россияга алоқадор нефт танкерини қўлга олдиБугун, 11:49Зеленскийдан янги қадам: Россияни тинчликка мажбурлаш учун 40 кунлик операция!Зеленскийдан янги қадам: Россияни тинчликка мажбурлаш учун 40 кунлик операция!Бугун, 11:41Россиялик собиқ ҳарбийнинг Путинга шошилинч мурожаати тармоқларни ларзага келтирди!Россиялик собиқ ҳарбийнинг Путинга шошилинч мурожаати тармоқларни ларзага келтирди!Бугун, 11:29Европа Иттифоқи вазирлар йиғилишининг энг кичик меҳмони — уч ойлик чақалоқЕвропа Иттифоқи вазирлар йиғилишининг энг кичик меҳмони — уч ойлик чақалоқБугун, 11:04Дунёдаги энг ёлғиз меҳмонхона: унга бориш учун лицензия керакДунёдаги энг ёлғиз меҳмонхона: унга бориш учун лицензия керакБугун, 10:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда