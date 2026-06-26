Октагондан Оқ Уйга! UFC афсонаси АҚШ президентлигига номзодини қўймоқда
ММА оламида кутилмаган ва ҳақиқий «бомба» хабар! Нафақат октагондаги жанглари, балки ўзининг ўткир тили билан ҳам танилган UFC собиқ жангчиси Чейл Соннен катта сиёсатга қайтмоқда. У 2028 йилда бўлиб ўтадиган АҚШ президентлик сайловларида иштирок этишни режалаштиряпти.
«Келаси иш жойим Оқ Уй бўлади...»
Соннен ўзининг ушбу шов-шувли режасини Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги расмий саҳифаси орқали мухлисларига маълум қилди:
«Мен 2028 йилги президентлик сайловларида иштирок этиш учун ўз маъмуриятимни шакллантиришнинг дастлабки босқичида турибман. Агар ҳаммаси муваффақиятли амалга ошса, кейинги иш жойим Оқ Уй бўлар...» — деб ёзади собиқ жангчи.
ММА тарихидаги энг кучли «трэш-токер»
Ҳозирда 49 ёшни қаршилаган Чейл Соннен нафақат кучли спортчи, балки аралаш жанг санъати (ММА) тарихидаги энг буюк ва энг харизматик трэш-токерлардан (рақибни сўз билан синдирувчи устомонлардан) бири ҳисобланади. Спортдаги фаолиятини якунлагач, у машҳур ва таниқли таҳлилчи сифатида ўз ўрнига эга бўлди. Энди эса у ўзининг риторика ва баҳс-мунозара олиб боришдаги ноёб иқтидорини Оқ Уй дебатларида ишлатмоқчи.
Сиёсатдаги эски «гуноҳлар» ва катта тажриба
Аслида Соннен учун сиёсат майдони мутлақо бегона эмас. У аввал ҳам ҳокимият тизимларига киришга жиддий ҳаракат қилган:
2010 йилги муваффақият: Чейл Орегон штатидаги Вакиллар палатаси учун бўлиб ўтган сайловларда иштирок этиб, ҳақиқатдан ҳам ғалаба қозонган.
Қонуний тўсиқ: Бироқ, ўша пайтда юзага келган пул ювиш билан боғлиқ ҳуқуқий муаммолар ва суд машмашалари туфайли у сиёсий пойгани ярим йўлда тарк этишга мажбур бўлган.
Губернаторлик амбицияси: Бундан ташқари, Соннен бир муддат аввал Орегон штати губернатори лавозимига ҳам ўз номзодини қўйиш нияти борлигини очиқ айтган эди.
Агар Соннен ўз жамоасини муваффақиятли шакллантириб, сайлов кампаниясини бошласа, 2028 йилги АҚШ президентлик дебатлари ҳақиқий шоуга айланиши шубҳасиз. Октагон қиролининг Вашингтон Олимп чўққиси сари юришини кузатиш жуда қизиқ бўлади!
…