АҚШдаги шифохонада отишма: гумонланувчи бошқа шаҳарда қўлга олинди

·26·Дунё
АҚШдаги шифохонада отишма: гумонланувчи бошқа шаҳарда қўлга олинди

АҚШнинг Делавер штати, Уилмингтон шаҳрида жойлашган шифохоналардан бирида қуролли ҳужум содир бўлди. Ҳодиса оқибатида бир киши ҳалок бўлган, яна бир фуқаро турли даражадаги тан жароҳатлари олган.

Дастлабки маълумотларга кўра, воқеадан сўнг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар кенг кўламли қидирув ишларини бошлаган. Натижада 23 ёшли гумонланувчи Пенсилвания штатининг Филадельфия шаҳрида қўлга олинган.

Ҳозирда ҳуқуқ-тартибот идоралари ҳодисанинг сабаблари ва бошқа тафсилотларини аниқлаш юзасидан тергов ҳаракатларини давом эттирмоқда. Расмийлар воқеа билан боғлиқ қўшимча маълумотлар кейинчалик эълон қилинишини билдирган.

УилмингтонДелавэрАҚШФиладельфияПенсилвания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Франция Россияга алоқадор нефт танкерини қўлга олдиФранция Россияга алоқадор нефт танкерини қўлга олдиБугун, 11:49Зеленскийдан янги қадам: Россияни тинчликка мажбурлаш учун 40 кунлик операция!Зеленскийдан янги қадам: Россияни тинчликка мажбурлаш учун 40 кунлик операция!Бугун, 11:41Россиялик собиқ ҳарбийнинг Путинга шошилинч мурожаати тармоқларни ларзага келтирди!Россиялик собиқ ҳарбийнинг Путинга шошилинч мурожаати тармоқларни ларзага келтирди!Бугун, 11:29Европа Иттифоқи вазирлар йиғилишининг энг кичик меҳмони — уч ойлик чақалоқЕвропа Иттифоқи вазирлар йиғилишининг энг кичик меҳмони — уч ойлик чақалоқБугун, 11:04Дунёдаги энг ёлғиз меҳмонхона: унга бориш учун лицензия керакДунёдаги энг ёлғиз меҳмонхона: унга бориш учун лицензия керакБугун, 10:54Осмондаги даҳшат: сайёҳлар чиққан ҳаво шари алангага ўралдиОсмондаги даҳшат: сайёҳлар чиққан ҳаво шари алангага ўралдиБугун, 10:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди