Vivo Х Фолд 6 тақдим этилди: 7000 мАс аккумулятор ва 200 MP Зеисс камерасига эга флагман

·0·Техно
Vivo Х Фолд 6 тақдим этилди: 7000 мАс аккумулятор ва 200 MP Зеисс камерасига эга флагман

Хитойнинг Vivo компанияси ўзининг янги авлод буклама смартфони — Vivo Х Фолд 6 моделини расман намойиш этди. Мазкур қурилма нафақат ўзининг инновацион дизайни, балки техник хусусиятлари, хусусан, буклама смартфонлар сегменти учун рекорд даражадаги аккумулятор сиғими ва юқори аниқликдаги оптикаси билан соҳа мутахассисларининг эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг дисплей тизимида намоён бўлади. Ички қисмда Samsung М14 технологияси асосида яратилган 8,02 дюймли улкан AMOLED экран жойлашган. Ташқи панел эса БОE компанияси томонидан ишлаб чиқарилган 6,51 дюймли OLED дисплейдан иборат. Ҳар икки экран 120 Гс янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлайди ва ТЮВ Рҳеинланд Эе Протектион 3.0 сертификатига эга бўлиб, фойдаланувчи кўзини чарчатмаслик учун махсус ҳимоя тизими билан таъминланган.

Мислсиз қувват ва унумдорлик

ixbt.com маълумотига кўра, Vivo Х Фолд 6 аппарат таъминоти асосини MediaTek Dimensity 9500 Супер Эдитион процессори ташкил этади. Бу чип юқори даражадаги унумдорликни кафолатлайди. Бироқ энг катта янгилик — 7000 мАс сиғимли ярим қаттиқ ҳолатдаги (семи-солид-стате) аккумулятордир. Буклама смартфонлар учун бундай катта сиғим камдан-кам учрайдиган ҳолат бўлиб, у қурилманинг автоном иш вақтини сезиларли даражада узайтиради. Қурилма 80 В симли ва 40 В сиmsиз тезкор қувватланиш имкониятига эга.

Камера борасида Vivo анъанавий равишда Зеисс бренди билан ҳамкорликни давом эттирган. Асосий модул 200 мегапикселли HPБ сенсори билан жиҳозланган бўлиб, у 1/1,4 дюймли оптик форматга эга. Шунингдек, 50 мегапикселли ўта кенг бурчакли объектив ва 3 карра оптик зумга эга перископик модул мавжуд. Тасвирларни қайта ишлаш учун эса компаниянинг хусусий Vivo В3+ чипи масъул этиб тайинланган.

Ҳимоя ва ақлли дастурий таъминот

Смартфон корпуси ИП5Х, ИПХ8 ва ИПХ9 стандартлари бўйича ҳимояланган бўлиб, бу уни нафақат сув ва чангдан, балки юқори босимли иссиқ сув оқимидан ҳам асрайди. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, қурилма ҳатто -20 °К совуқ ҳароратда ҳам барқарор ишлаш қобилиятини сақлаб қолади. Алоқа сифатини яхшилаш учун махсус сигнал кучайтиргич ва Wi-Fi ишини оптималлаштирувчи тўртта чип ўрнатилган.

Дастурий қобиқ сифатида ОригинОС 6 Фолд интерфейси танланган. Ундаги янги Атомик Воркбенч (Атомик иш столи) функцияси фойдаланувчиларга қуйидаги имкониятларни тақдим этади:

  • Экран юзасида бир вақтнинг ўзида тўрттагача иловани ишга тушириш;
  • Иловалар ўлчамини эркин ўзгартириш ва тайёр ишчи майдонларни сақлаб қўйиш;
  • Сунъий интеллект ёрдамида матнларни автоматик таниш ва таржима қилиш;
  • Визиткалардаги маълумотларни контактларга тезкор сақлаш ва шаклларни тўлдириш.
Янги Vivo Х Фолд 6 флагманининг нархи халқаро бозорда тахминан 1180 доллардан бошланиши кутилмоқда. Бу каби юқори технологик ечимлар ва ҳамёнбоп нарх баланси қурилманинг Samsung ва Huawei каби рақобатчилар билан муносиб курашишига замин яратади.

VivoСмартфонТехнологияЗеиссAndroid
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX Starship С40 кемасининг Raptor 3 двигателларини илк бор синовдан ўтказдиSpaceX Starship С40 кемасининг Raptor 3 двигателларини илк бор синовдан ўтказдиБугун, 18:53Google сунъий интеллект соҳасида етакчи мутахассисларини йўқотишда давом этмоқдаGoogle сунъий интеллект соҳасида етакчи мутахассисларини йўқотишда давом этмоқдаБугун, 18:23Mini LED ва РGB ЛEД телевизорлари бозорни эгалламоқда: Омдиа янги прогнозни эълон қилдиMini LED ва РGB ЛEД телевизорлари бозорни эгалламоқда: Омдиа янги прогнозни эълон қилдиБугун, 17:59Роботаксилар учун махсус "пит-стоп": Асеон Лабс ҳайдовчисиз транспорт муаммосини ҳал этадиРоботаксилар учун махсус "пит-стоп": Асеон Лабс ҳайдовчисиз транспорт муаммосини ҳал этадиБугун, 17:51NASA харажатлар ошиб кетгани сабабли Artemis дастурининг тўртта лойиҳасидан воз кечдиNASA харажатлар ошиб кетгани сабабли Artemis дастурининг тўртта лойиҳасидан воз кечдиБугун, 17:23Vivo компанияси 7200 мАс сиғимли ва IP69 ҳимоясига эга янги Й6а смартфонини тақдим этдиVivo компанияси 7200 мАс сиғимли ва IP69 ҳимоясига эга янги Й6а смартфонини тақдим этдиБугун, 16:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди