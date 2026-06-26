Vivo Х Фолд 6 тақдим этилди: 7000 мАс аккумулятор ва 200 MP Зеисс камерасига эга флагман
Хитойнинг Vivo компанияси ўзининг янги авлод буклама смартфони — Vivo Х Фолд 6 моделини расман намойиш этди. Мазкур қурилма нафақат ўзининг инновацион дизайни, балки техник хусусиятлари, хусусан, буклама смартфонлар сегменти учун рекорд даражадаги аккумулятор сиғими ва юқори аниқликдаги оптикаси билан соҳа мутахассисларининг эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг дисплей тизимида намоён бўлади. Ички қисмда Samsung М14 технологияси асосида яратилган 8,02 дюймли улкан AMOLED экран жойлашган. Ташқи панел эса БОE компанияси томонидан ишлаб чиқарилган 6,51 дюймли OLED дисплейдан иборат. Ҳар икки экран 120 Гс янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлайди ва ТЮВ Рҳеинланд Эе Протектион 3.0 сертификатига эга бўлиб, фойдаланувчи кўзини чарчатмаслик учун махсус ҳимоя тизими билан таъминланган.
Мислсиз қувват ва унумдорликixbt.com маълумотига кўра, Vivo Х Фолд 6 аппарат таъминоти асосини MediaTek Dimensity 9500 Супер Эдитион процессори ташкил этади. Бу чип юқори даражадаги унумдорликни кафолатлайди. Бироқ энг катта янгилик — 7000 мАс сиғимли ярим қаттиқ ҳолатдаги (семи-солид-стате) аккумулятордир. Буклама смартфонлар учун бундай катта сиғим камдан-кам учрайдиган ҳолат бўлиб, у қурилманинг автоном иш вақтини сезиларли даражада узайтиради. Қурилма 80 В симли ва 40 В сиmsиз тезкор қувватланиш имкониятига эга.
Камера борасида Vivo анъанавий равишда Зеисс бренди билан ҳамкорликни давом эттирган. Асосий модул 200 мегапикселли HPБ сенсори билан жиҳозланган бўлиб, у 1/1,4 дюймли оптик форматга эга. Шунингдек, 50 мегапикселли ўта кенг бурчакли объектив ва 3 карра оптик зумга эга перископик модул мавжуд. Тасвирларни қайта ишлаш учун эса компаниянинг хусусий Vivo В3+ чипи масъул этиб тайинланган.
Ҳимоя ва ақлли дастурий таъминотСмартфон корпуси ИП5Х, ИПХ8 ва ИПХ9 стандартлари бўйича ҳимояланган бўлиб, бу уни нафақат сув ва чангдан, балки юқори босимли иссиқ сув оқимидан ҳам асрайди. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, қурилма ҳатто -20 °К совуқ ҳароратда ҳам барқарор ишлаш қобилиятини сақлаб қолади. Алоқа сифатини яхшилаш учун махсус сигнал кучайтиргич ва Wi-Fi ишини оптималлаштирувчи тўртта чип ўрнатилган.
Дастурий қобиқ сифатида ОригинОС 6 Фолд интерфейси танланган. Ундаги янги Атомик Воркбенч (Атомик иш столи) функцияси фойдаланувчиларга қуйидаги имкониятларни тақдим этади:
- Экран юзасида бир вақтнинг ўзида тўрттагача иловани ишга тушириш;
- Иловалар ўлчамини эркин ўзгартириш ва тайёр ишчи майдонларни сақлаб қўйиш;
- Сунъий интеллект ёрдамида матнларни автоматик таниш ва таржима қилиш;
- Визиткалардаги маълумотларни контактларга тезкор сақлаш ва шаклларни тўлдириш.
…