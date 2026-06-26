Зарина Йўлдошева Бокудаги мухлисидан қаттиқ таъсирланганини айтди (видео)

·0·Маданият
Зарина Йўлдошева Бокудаги мухлисидан қаттиқ таъсирланганини айтди (видео)

Актриса Зарина Йўлдошева “Наво меҳмонда” лойиҳасидаги суҳбатда Озарбайжоннинг Боку шаҳрида бошидан кечирган унутилмас воқеани сўзлаб берди. Унинг айтишича, у ерда намойиш этилган сериал туфайли кўплаб мухлислар уни яқиндан кўриш учун турли ҳудудлардан келишган.

“Бокуда биз суратга тушган сериал намойиш этилган. Ўша ерга борганимизда ёши бувим тенги бир аёл бошқа вилоятдан мени кўриш учун келган экан. Ичкарида ўтирганимда мени чақириб, 'Сизни мухлисингиз келди', дейишди.

Ташқарига чиққанимда ўша аёл югуриб келиб, мени қучоқлаб юзимдан ўпиб, йиғлаб юборди. 'Сизни ниҳоят кўра олдим', деб жуда ҳаяжонланди. Мен ҳам бу ҳолатдан жуда таъсирландим. Кейин бирга суҳбатлашдик, эсдалик учун суратга тушдик ва у хурсанд бўлиб қайтиб кетди”, — дея хотирлади актриса.

Зарина Йўлдошеванинг таъкидлашича, Боку сафари давомида унга бўлган меҳр ва эътибор жуда катта бўлган.

“Баъзида мени Ўзбекистондан кўра Бокуда кўпроқ танишадигандек туюлади. Чунки у ерда мени кўриш учун турли шаҳарлардан одамлар келишганди”, — деди у.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неслиҳан Атагул янги сериал билан мухлислари қаршисига қайтадиНеслиҳан Атагул янги сериал билан мухлислари қаршисига қайтадиБугун, 18:53Медиа олами Тошкентда жам бўлди: Йилнинг энг йирик форуми якунлари...Медиа олами Тошкентда жам бўлди: Йилнинг энг йирик форуми якунлари...Бугун, 16:57Бобур Йўлдошев нега тўйларга чиқмаслигини айтди (видео)Бобур Йўлдошев нега тўйларга чиқмаслигини айтди (видео)Бугун, 11:35«Набирамни Милана демайман» — Шаҳзода Муҳаммедованинг онасининг гаплари муҳокамада«Набирамни Милана демайман» — Шаҳзода Муҳаммедованинг онасининг гаплари муҳокамадаБугун, 09:34Юлдуз Турдиева: “Юлдуз Усмоновага катта раҳмат дейман...” (видео)Юлдуз Турдиева: “Юлдуз Усмоновага катта раҳмат дейман...” (видео)Кеча, 22:01Райҳон Уласенованинг қизи Марям 10 ёшни қарши олдиРайҳон Уласенованинг қизи Марям 10 ёшни қарши олдиКеча, 20:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...