Зарина Йўлдошева Бокудаги мухлисидан қаттиқ таъсирланганини айтди (видео)
Актриса Зарина Йўлдошева “Наво меҳмонда” лойиҳасидаги суҳбатда Озарбайжоннинг Боку шаҳрида бошидан кечирган унутилмас воқеани сўзлаб берди. Унинг айтишича, у ерда намойиш этилган сериал туфайли кўплаб мухлислар уни яқиндан кўриш учун турли ҳудудлардан келишган.
“Бокуда биз суратга тушган сериал намойиш этилган. Ўша ерга борганимизда ёши бувим тенги бир аёл бошқа вилоятдан мени кўриш учун келган экан. Ичкарида ўтирганимда мени чақириб, 'Сизни мухлисингиз келди', дейишди.
Ташқарига чиққанимда ўша аёл югуриб келиб, мени қучоқлаб юзимдан ўпиб, йиғлаб юборди. 'Сизни ниҳоят кўра олдим', деб жуда ҳаяжонланди. Мен ҳам бу ҳолатдан жуда таъсирландим. Кейин бирга суҳбатлашдик, эсдалик учун суратга тушдик ва у хурсанд бўлиб қайтиб кетди”, — дея хотирлади актриса.
Зарина Йўлдошеванинг таъкидлашича, Боку сафари давомида унга бўлган меҳр ва эътибор жуда катта бўлган.
“Баъзида мени Ўзбекистондан кўра Бокуда кўпроқ танишадигандек туюлади. Чунки у ерда мени кўриш учун турли шаҳарлардан одамлар келишганди”, — деди у.
…