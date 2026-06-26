Моуриньо «Реал» футболчиларига ЖЧ-2026 дан эртароқ қайтишни тилади

·0·Спорт
Моуриньо «Реал» футболчиларига ЖЧ-2026 дан эртароқ қайтишни тилади

Жозе Моуриньо ҳазил аралаш тарзда Мадриднинг «Реал» клуби футболчиларига 2026 йилги жаҳон чемпионатини имкони борича эртароқ якунлашни тилади.

Португалиялик мутахассиснинг айтишича, у футболчиларнинг терма жамоалари билан узоқ вақт турнирда қолишидан кўра, таътилга чиқиб, клубнинг мавсумолди йиғинига тезроқ қайтишини хоҳлайди.

«“Реал” футболчиларининг жаҳон чемпионатидан тезроқ чиқиб кетишини ва таътилга йўл олишини истайман. Чунки уларнинг мавсумолди йиғинига тезроқ қайтишини хоҳлайман», — деди Моуриньо Beast Mode On подкастида.

Жаҳон чемпионатида «Реал»нинг бир қатор етакчи футболчилари ўз миллий жамоалари шарафини ҳимоя қилмоқда. Улар орасида Англиядан Жуд Беллингҳэм, Франциядан Килиан Мбаппе ва Орелиен Тчуамени, Германиядан Антонио Рюдигер, Уругвайдан Федерико Валверде ҳамда Белгиядан Тибо Куртуа бор.

Шунингдек, мадридликларнинг янги футболчилари Марк Кукуреля, Ибраима Конате, Дензел Думфрис ва Бернарду Силва ҳам мундиалда иштирок этмоқда.

Албатта, Моуриньонинг бу гаплари ҳазил тариқасида айтилди. Бироқ унинг фикрида жиддий маъно ҳам бор: жаҳон чемпионатида узоқ вақт иштирок этган футболчиларнинг дам олиш ва янги мавсумга тайёргарлик кўриш учун вақти камаяди.

Шу боис португалиялик мутахассис жамоанинг барча футболчиларини мавсумолди йиғинида имкони борича эртароқ кўришни истамоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бразилия ЖЧ-2026даги ҳакамлик устидан ФИФАга расмий шикоят киритдиБразилия ЖЧ-2026даги ҳакамлик устидан ФИФАга расмий шикоят киритдиБугун, 18:30Паулу Барбоза: «Ўзбекистон аввалги ўйинига яқинлаша олмади»Паулу Барбоза: «Ўзбекистон аввалги ўйинига яқинлаша олмади»Бугун, 18:21Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Бугун, 18:19Челси юлдузи Педро Нето Жаҳон чемпионатининг энг келишган футболчиси деб топилдиЧелси юлдузи Педро Нето Жаҳон чемпионатининг энг келишган футболчиси деб топилдиБугун, 17:48Жозе Моуриню ва Килиан Мбаппе: Реал Мадрид янги даврга тайёргарлик кўрмоқдаЖозе Моуриню ва Килиан Мбаппе: Реал Мадрид янги даврга тайёргарлик кўрмоқдаБугун, 16:56Реал Мадрид ва Интер ўртасида йирик алмашув: Нико Паз Алессандро Бастони трансферига калит бўлиши мумкинРеал Мадрид ва Интер ўртасида йирик алмашув: Нико Паз Алессандро Бастони трансферига калит бўлиши мумкинБугун, 16:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди