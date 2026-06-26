Моуриньо «Реал» футболчиларига ЖЧ-2026 дан эртароқ қайтишни тилади
Жозе Моуриньо ҳазил аралаш тарзда Мадриднинг «Реал» клуби футболчиларига 2026 йилги жаҳон чемпионатини имкони борича эртароқ якунлашни тилади.
Португалиялик мутахассиснинг айтишича, у футболчиларнинг терма жамоалари билан узоқ вақт турнирда қолишидан кўра, таътилга чиқиб, клубнинг мавсумолди йиғинига тезроқ қайтишини хоҳлайди.
«“Реал” футболчиларининг жаҳон чемпионатидан тезроқ чиқиб кетишини ва таътилга йўл олишини истайман. Чунки уларнинг мавсумолди йиғинига тезроқ қайтишини хоҳлайман», — деди Моуриньо Beast Mode On подкастида.
Жаҳон чемпионатида «Реал»нинг бир қатор етакчи футболчилари ўз миллий жамоалари шарафини ҳимоя қилмоқда. Улар орасида Англиядан Жуд Беллингҳэм, Франциядан Килиан Мбаппе ва Орелиен Тчуамени, Германиядан Антонио Рюдигер, Уругвайдан Федерико Валверде ҳамда Белгиядан Тибо Куртуа бор.
Шунингдек, мадридликларнинг янги футболчилари Марк Кукуреля, Ибраима Конате, Дензел Думфрис ва Бернарду Силва ҳам мундиалда иштирок этмоқда.
Албатта, Моуриньонинг бу гаплари ҳазил тариқасида айтилди. Бироқ унинг фикрида жиддий маъно ҳам бор: жаҳон чемпионатида узоқ вақт иштирок этган футболчиларнинг дам олиш ва янги мавсумга тайёргарлик кўриш учун вақти камаяди.
Шу боис португалиялик мутахассис жамоанинг барча футболчиларини мавсумолди йиғинида имкони борича эртароқ кўришни истамоқда.
…