Тошкентда 5 ёшли қизалоқ ҳожатхона чуқурига тушиб кетди

·17·Жамият
Тошкентда 5 ёшли қизалоқ ҳожатхона чуқурига тушиб кетди

Тошкент шаҳрининг Юнусобод туманида кичик ёшли қизалоқ билан боғлиқ кўнгилсиз ҳодиса содир бўлди. Бахтга қарши, воқеага тезкорлик билан етиб келган қутқарувчиларнинг саъй-ҳаракатлари туфайли боланинг ҳаёти сақлаб қолинди.

Маълум қилинишича, ҳодиса 25 июнь куни соат 17:33 атрофида Юнусобод туманидаги Обиравон кўчасида жойлашган хусусий уйлардан бирида рўй берган. 2021 йилда туғилган қизалоқ эҳтиётсизлик оқибатида ҳовлидаги ҳожатхона чуқурига тушиб кетган.

Хабар келиб тушиши билан Фавқулодда вазиятлар вазирлиги қутқарувчилари зудлик билан воқеа жойига етиб борган. Қутқарувчилардан бири махсус жиҳозлар ёрдамида чуқурга тушиб, қизалоқни хавфсиз ҳолда юқорига олиб чиққан.

Шундан сўнг болага шифокорлар томонидан зарур тиббий кўрик ва биринчи ёрдам кўрсатилди. Яхшиямки, қизалоқнинг ҳаётига хавф туғилмаган ва у ота-онаси бағрига соғ-омон топширилган.

ТашкентОбиравонЮнусабад
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда 5 ёшли қизалоқ ҳожатхона чуқурига тушиб кетдиТошкентда 5 ёшли қизалоқ ҳожатхона чуқурига тушиб кетдиБугун, 18:42Тўйда кутилмаган манзара: меҳмонлар футболга берилиб кетдиТўйда кутилмаган манзара: меҳмонлар футболга берилиб кетдиБугун, 18:14Телефонга тикилиш ўрнига: Тошкентда илк бор «спорт-бекат» ишга тушдиТелефонга тикилиш ўрнига: Тошкентда илк бор «спорт-бекат» ишга тушдиБугун, 16:45Уйингиз асл бозор нархида баҳоланади: кўчмас мулк эгалари учун муҳим янгилик!Уйингиз асл бозор нархида баҳоланади: кўчмас мулк эгалари учун муҳим янгилик!Бугун, 12:34Тошкент ҳокимликларида «тозалаш»: 29 нафар ходим жиноятга қўл урди...Тошкент ҳокимликларида «тозалаш»: 29 нафар ходим жиноятга қўл урди...Бугун, 12:251 сентябрдан талабга жавоб бермаган автомобилларга газ қуйилмайди1 сентябрдан талабга жавоб бермаган автомобилларга газ қуйилмайдиБугун, 12:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди