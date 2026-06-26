Бир чемодан уч ўзбекистонликни ўлимга етаклади

·10·Дунё
Бир чемодан уч ўзбекистонликни ўлимга етаклади

Малайзияда бир неча йил аввал гиёҳвандлик моддалари билан қўлга олинган уч нафар Ўзбекистон фуқаросига нисбатан ўлим жазоси тайинлангани ҳақида маълумотлар ошкор этилди. Бу ҳақда Давлат хавфсизлик хизматининг истеъфодаги ходими Ўктам Сувонов маълум қилди.

Унинг сўзларига кўра, воқеа Куала-Лумпур халқаро аэропортида содир бўлган. Икки нафар аёл ва уларнинг яна бир таниши текширув вақтида йирик миқдордаги синтетик гиёҳвандлик моддаси — метамфетамин билан ушланган.

Маълум бўлишича, воқеа аёллардан бирининг чет элликка турмушга чиққан қизи онасига Малайзияга бепул саёҳат таклиф қилганидан кейин бошланган. Аёл сафарга ўзи билан қўшнисини ва яна бир танишини ҳам таклиф қилган.

Парвоз олдидан уларга нотаниш шахс томонидан бўш чемоданлар топширилган. Манзилга етиб боргач эса уларни ҳеч ким кутиб олмаган. Бу ҳолат аэропорт хавфсизлик хизмати ходимларида шубҳа уйғотган.

Текширув давомида ҳар бир чемодан ичида тўрт килограммдан метамфетамин борлиги аниқланган. Шу тариқа, ўзлари ҳам билмаган ҳолда наркокурьер сифатида жиноят ишига жалб қилинган фуқаролар Малайзия қонунчилигига мувофиқ энг оғир жазога ҳукм қилинган.

Ўктам Сувоновнинг айтишича, у кейинчалик Малайзияга бориб, маҳкумалар билан учрашган. Учрашув чоғида аёллардан бири унга: «Сиз, эҳтимол, ҳаётимда кўриб турган сўнгги ватандошимсиз», деган сўзларни айтган. Унинг таъкидлашича, бу гап унинг хотирасида муҳрланиб қолган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Венгрияда одам тана аъзоларидан таом тайёрлаб еган эркак ҳибсга олиндиВенгрияда одам тана аъзоларидан таом тайёрлаб еган эркак ҳибсга олиндиБугун, 18:32Францияда жазирама ортидан кондиционерлар учун кураш авж олди (видео)Францияда жазирама ортидан кондиционерлар учун кураш авж олди (видео)Бугун, 18:26Октагондан Оқ Уйга! UFC афсонаси АҚШ президентлигига номзодини қўймоқдаОктагондан Оқ Уйга! UFC афсонаси АҚШ президентлигига номзодини қўймоқдаБугун, 15:05АҚШдаги шифохонада отишма: гумонланувчи бошқа шаҳарда қўлга олиндиАҚШдаги шифохонада отишма: гумонланувчи бошқа шаҳарда қўлга олиндиБугун, 11:54Франция Россияга алоқадор нефт танкерини қўлга олдиФранция Россияга алоқадор нефт танкерини қўлга олдиБугун, 11:49Зеленскийдан янги қадам: Россияни тинчликка мажбурлаш учун 40 кунлик операция!Зеленскийдан янги қадам: Россияни тинчликка мажбурлаш учун 40 кунлик операция!Бугун, 11:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда