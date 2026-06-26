Бир чемодан уч ўзбекистонликни ўлимга етаклади
Малайзияда бир неча йил аввал гиёҳвандлик моддалари билан қўлга олинган уч нафар Ўзбекистон фуқаросига нисбатан ўлим жазоси тайинлангани ҳақида маълумотлар ошкор этилди. Бу ҳақда Давлат хавфсизлик хизматининг истеъфодаги ходими Ўктам Сувонов маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, воқеа Куала-Лумпур халқаро аэропортида содир бўлган. Икки нафар аёл ва уларнинг яна бир таниши текширув вақтида йирик миқдордаги синтетик гиёҳвандлик моддаси — метамфетамин билан ушланган.
Маълум бўлишича, воқеа аёллардан бирининг чет элликка турмушга чиққан қизи онасига Малайзияга бепул саёҳат таклиф қилганидан кейин бошланган. Аёл сафарга ўзи билан қўшнисини ва яна бир танишини ҳам таклиф қилган.
Парвоз олдидан уларга нотаниш шахс томонидан бўш чемоданлар топширилган. Манзилга етиб боргач эса уларни ҳеч ким кутиб олмаган. Бу ҳолат аэропорт хавфсизлик хизмати ходимларида шубҳа уйғотган.
Текширув давомида ҳар бир чемодан ичида тўрт килограммдан метамфетамин борлиги аниқланган. Шу тариқа, ўзлари ҳам билмаган ҳолда наркокурьер сифатида жиноят ишига жалб қилинган фуқаролар Малайзия қонунчилигига мувофиқ энг оғир жазога ҳукм қилинган.
Ўктам Сувоновнинг айтишича, у кейинчалик Малайзияга бориб, маҳкумалар билан учрашган. Учрашув чоғида аёллардан бири унга: «Сиз, эҳтимол, ҳаётимда кўриб турган сўнгги ватандошимсиз», деган сўзларни айтган. Унинг таъкидлашича, бу гап унинг хотирасида муҳрланиб қолган.
…