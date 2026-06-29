Олтин бутса пойгаси: Лионель Месси, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд ўртасидаги тарихий рақобат

·0·Спорт
Олтин бутса пойгаси: Лионель Месси, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд ўртасидаги тарихий рақобат

Футбол оламида жамоавий ютуқлар ҳар доим биринчи ўринга қўйилса-да, индивидуал совринлар учун кураш мухлислар ва мутахассислар эътиборини доимо ўзига тортиб келган. 2026-йилги Жаҳон чемпионати доирасидаги "Олтин бутса" учун пойга эса футбол тарихидаги энг қизиқарли ва шиддатли баҳслардан бирига айланиши кутилмоқда. Лионель Месси, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд каби юлдузларнинг тўпурарлик қобилияти нафақат турнир тақдирини, балки навбатдаги "Олтин тўп" соҳибини ҳам белгилаб бериши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Аргентина терма жамоасининг Иорданияга қарши ўйинида Лионель Месси захирадан майдонга тушганига қарамай, учрашувнинг боришини бутунлай ўзгартириб юборди. Goal.com нашрининг ёзишича, Лионель Скалони шогирдлари икки тўп фарқи билан олдинда бораётган бўлса-да, рақиб ҳисобни қисқартирганидан сўнг майдонда бироз тушунмовчилик юзага келди. Айнан Месси майдонга тушиши билан ўйин суръати ва жамоа руҳияти ўзгарди. Унинг 80-дақиқада жарима зарбасидан киритган голи Аргентинага гуруҳ босқичини мукаммал натижа билан якунлаш имконини берди.

Тарихга назар ташлайдиган бўлсак, "Олтин бутса" соҳиби бўлиш ҳар доим ҳам жамоанинг чемпионлигини англатмайди. Охирги учта Жаҳон чемпионатида ғолиб чиққан терма жамоалар таркибида турнирнинг энг яхши тўпурари бўлмаган. Бироқ, замонавий футболда индивидуал натижалар футболчининг нуфузи ва унинг жаҳон аренасидаги ўрнини белгилашда муҳим бенчмарк бўлиб хизмат қилмоқда.

Тўпурарлар пойгасидаги уч хил мотивация

Ҳозирги пойгада ҳар бир даъвогарнинг ўз мақсади бор. Лионель Месси ўзининг сўнгги йирик турнирларидан бирида яна бир бор дунё тахтини эгаллашни истаса, Килиан Мбаппе Франция терма жамоаси билан яна бир бор чўққига чиқишни ва ўзининг тўпурарлик рекордларини янгилашни кўзлаган. Эрлинг Холанд эса Норвегия билан катта саҳнага чиқиб, ўзининг феноменал гол сезиш қобилиятини бутун дунёга намойиш этишга интилмоқда.

Жаҳон чемпионатлари тарихи бундай ёрқин индивидуал лаҳзалар билан бойитилган. Масалан, 2014-йилги Бразилиядаги турнир Германиянинг ғалабаси билан якунланган бўлса-да, кўпчиликнинг хотирасида Джеймс Родригуезнинг Уругвай дарвозасига йўллаган ажойиб голи муҳрланиб қолган. Ўшанда колумбиялик футболчи тўпни кўкраги билан тўхтатиб, 25 метрлардан дарвоза тўсинининг остига жойлаб қўйган эди. Бу гол кейинчалик Пускас мукофотига лойиқ кўрилган.

Бугунги кунда гол уриш нафақат ҳисобдаги устунлик, балки катта баёнот бериш билан тенглаштирилмоқда. Месси, Мбаппе ва Холанд ўртасидаги бу рақобат футбол мухлислари учун ҳақиқий завқ бағишлайди. Чунки ҳар бир гол футболчини футбол тарихидаги энг буюклар қаторига яқинлаштиради. Айниқса, Эрлинг Холанд каби "гол машинаси"нинг бу пойгага қўшилиши рақобатни янги босқичга олиб чиқди.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, 2026-йилги турнир нафақат жамоавий тактика, балки индивидуал маҳоратнинг ҳам тантанаси бўлади. Лионель Мессининг захирадан тушиб кўрсатган натижаси эса ёш футболчилар учун ўзига хос дарс бўлиб хизмат қилади. "Олтин бутса" пойгаси ҳали узоқ давом этади ва ундаги ҳар бир гол олтин қийматига эга бўлиши шубҳасиз.

Жаҳон ЧемпионатиЛионель МессиКилиан МбаппеЭрлинг ХоландОлтин Бутса
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бразилия Япониядан реванш оладими? Плей-оффда катта синов...Бразилия Япониядан реванш оладими? Плей-оффда катта синов...Бугун, 18:40Икер Касиллас Жозе Моуриньюнинг Реал Мадридга қайтишига кутилмаган муносабат билдирдиИкер Касиллас Жозе Моуриньюнинг Реал Мадридга қайтишига кутилмаган муносабат билдирдиБугун, 18:39Сескк Фабрегас Эмиратес Стадиумга қайтмоқда: Арсенал ва Комо ўзаро ўртоқлик ўйини ўтказадиСескк Фабрегас Эмиратес Стадиумга қайтмоқда: Арсенал ва Комо ўзаро ўртоқлик ўйини ўтказадиБугун, 18:17Анчелотти Неймарнинг майдонга қайтишини маълум қилдиАнчелотти Неймарнинг майдонга қайтишини маълум қилдиБугун, 18:12Лидс Юнайтед Бренден Ааронсонни сотмасликка чақирилди: У Месси каби ўйин кўрсатдиЛидс Юнайтед Бренден Ааронсонни сотмасликка чақирилди: У Месси каби ўйин кўрсатдиБугун, 18:11Олти нафар спорт юлдузимиз «Мард ўғлон» мукофоти билан тақдирландиОлти нафар спорт юлдузимиз «Мард ўғлон» мукофоти билан тақдирландиБугун, 18:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди