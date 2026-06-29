Олтин бутса пойгаси: Лионель Месси, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд ўртасидаги тарихий рақобат
Футбол оламида жамоавий ютуқлар ҳар доим биринчи ўринга қўйилса-да, индивидуал совринлар учун кураш мухлислар ва мутахассислар эътиборини доимо ўзига тортиб келган. 2026-йилги Жаҳон чемпионати доирасидаги "Олтин бутса" учун пойга эса футбол тарихидаги энг қизиқарли ва шиддатли баҳслардан бирига айланиши кутилмоқда. Лионель Месси, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд каби юлдузларнинг тўпурарлик қобилияти нафақат турнир тақдирини, балки навбатдаги "Олтин тўп" соҳибини ҳам белгилаб бериши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Аргентина терма жамоасининг Иорданияга қарши ўйинида Лионель Месси захирадан майдонга тушганига қарамай, учрашувнинг боришини бутунлай ўзгартириб юборди. Goal.com нашрининг ёзишича, Лионель Скалони шогирдлари икки тўп фарқи билан олдинда бораётган бўлса-да, рақиб ҳисобни қисқартирганидан сўнг майдонда бироз тушунмовчилик юзага келди. Айнан Месси майдонга тушиши билан ўйин суръати ва жамоа руҳияти ўзгарди. Унинг 80-дақиқада жарима зарбасидан киритган голи Аргентинага гуруҳ босқичини мукаммал натижа билан якунлаш имконини берди.
Тарихга назар ташлайдиган бўлсак, "Олтин бутса" соҳиби бўлиш ҳар доим ҳам жамоанинг чемпионлигини англатмайди. Охирги учта Жаҳон чемпионатида ғолиб чиққан терма жамоалар таркибида турнирнинг энг яхши тўпурари бўлмаган. Бироқ, замонавий футболда индивидуал натижалар футболчининг нуфузи ва унинг жаҳон аренасидаги ўрнини белгилашда муҳим бенчмарк бўлиб хизмат қилмоқда.
Тўпурарлар пойгасидаги уч хил мотивацияҲозирги пойгада ҳар бир даъвогарнинг ўз мақсади бор. Лионель Месси ўзининг сўнгги йирик турнирларидан бирида яна бир бор дунё тахтини эгаллашни истаса, Килиан Мбаппе Франция терма жамоаси билан яна бир бор чўққига чиқишни ва ўзининг тўпурарлик рекордларини янгилашни кўзлаган. Эрлинг Холанд эса Норвегия билан катта саҳнага чиқиб, ўзининг феноменал гол сезиш қобилиятини бутун дунёга намойиш этишга интилмоқда.
Жаҳон чемпионатлари тарихи бундай ёрқин индивидуал лаҳзалар билан бойитилган. Масалан, 2014-йилги Бразилиядаги турнир Германиянинг ғалабаси билан якунланган бўлса-да, кўпчиликнинг хотирасида Джеймс Родригуезнинг Уругвай дарвозасига йўллаган ажойиб голи муҳрланиб қолган. Ўшанда колумбиялик футболчи тўпни кўкраги билан тўхтатиб, 25 метрлардан дарвоза тўсинининг остига жойлаб қўйган эди. Бу гол кейинчалик Пускас мукофотига лойиқ кўрилган.
Бугунги кунда гол уриш нафақат ҳисобдаги устунлик, балки катта баёнот бериш билан тенглаштирилмоқда. Месси, Мбаппе ва Холанд ўртасидаги бу рақобат футбол мухлислари учун ҳақиқий завқ бағишлайди. Чунки ҳар бир гол футболчини футбол тарихидаги энг буюклар қаторига яқинлаштиради. Айниқса, Эрлинг Холанд каби "гол машинаси"нинг бу пойгага қўшилиши рақобатни янги босқичга олиб чиқди.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, 2026-йилги турнир нафақат жамоавий тактика, балки индивидуал маҳоратнинг ҳам тантанаси бўлади. Лионель Мессининг захирадан тушиб кўрсатган натижаси эса ёш футболчилар учун ўзига хос дарс бўлиб хизмат қилади. "Олтин бутса" пойгаси ҳали узоқ давом этади ва ундаги ҳар бир гол олтин қийматига эга бўлиши шубҳасиз.
…