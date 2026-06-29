Флиппер Девисес компанияси маҳсулдорликни оширувчи Бусй Бар гаджетини тақдим этди
Хакерлар ва технология ишқибозлари орасида машҳур бўлган Флиппер Зеро қурилмаси яратувчиси — Лондонда жойлашган Флиппер Девисес компанияси ўз йўналишини бироз ўзгартириб, янги Бусй Бар гаджетини намойиш этди. Ушбу қурилма фойдаланувчининг иш жараёнидаги маҳсулдорлигини ошириш, вақтни тўғри тақсимлаш ва атрофдагиларни бандлик ҳолатидан хабардор қилиш учун мўлжалланган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Бусй Бар ташқи кўринишидан турли тугмалар ва ғилдиракчалар билан жиҳозланган стол соатига ўхшаб кетади. Қурилманинг олд томонида 72х16 пикселли ЛEД матрицали дисплей жойлашган бўлиб, у 16 миллион рангни қўллаб-қувватлайди ва 400 нитс ёрқинликка эга. Махсус датчик ёрдамида экран ёрқинлиги атроф-муҳитга мос равишда автоматик равишда ўзгаради. Орқа панелда эса ҳолат, таймер ва батарея қувватини кўрсатувчи қўшимча монохром экран мавжуд.
Техник имкониятлар ва функционалликҚурилма нафақат визуал маълумот беради, балки ён томонидаги кичик динамик орқали билдиришномалар ва махсус товушларни ҳам ижро эта олади. Юқори қисмида режимни танлаш тугмаси, старт/стоп тугмаси ва менюлар бўйлаб ҳаракатланиш учун айлантириладиган ғилдиракча жойлашган. Бусй Бар Wi-Fi, Bluetooth ва USB орқали уланиш имкониятига эга бўлиб, 3250 мА/соат сиғимли батареяси фаол режимда 8 соатгача, кутиш режимида эса икки ҳафтагача хизмат қилади.
Гаджетнинг асосий вазифаси — фойдаланувчининг бандлик даражасини кўрсатишдир. Масалан, масофадан туриб ишлайдиган ходимлар ушбу дисплей орқали уйидагиларга ҳозир муҳим вазифа билан банд эканликларини билдиришлари мумкин. Шунингдек, қурилмада маҳсулдорликни ошириш учун машҳур Помодоро таймерларини ўрнатиш ва чалғитувчи иловаларни блоклаш функцияси ҳам мавжуд.
Ақлли уй тизими ва дастурий таъминотixbt.com маълумотига кўра, Бусй Бар Маттер стандарти билан сертификатланган. Бу дегани, у Amazon, Apple ва Google экотизимларидаги ақлли уй қурилмалари билан интеграциялаша олади. Фойдаланувчилар қурилма ҳолатига қараб уйидаги бошқа ақлли техникаларни автоматлаштиришлари мумкин. Масалан, сиз видеоконференцияга қўшилганингизда, macOS билан интеграция туфайли қурилма автоматик равишда "Он Калл" (алоқада) ҳолатига ўтади ва билдиришномаларни ўчиради.
Ишлаб чиқувчилар учун Бусй Бар очиқ дастурий таъминот (опен фирмваре) билан тақдим этилмоқда. Дастурчилар Pythон ва ТйпеСкрипт кутубхоналари, шунингдек, ҲТТП API ва МҚТТ орқали ўзларининг шахсий виджетларини яратишлари мумкин. Компания iOS, Android ва macOS учун иловаларни чиқаришни режалаштирган, Windows талқини эса бироз кечроқ тақдим этилади.
Бусй Бар қурилмасининг сотувлари 14-июльдан бошланиши кутилмоқда. Дастлабки 3000 нафар харидор гаджетни 199 долларга харид қилишлари мумкин, шундан сўнг унинг расмий нархи 249 долларни ташкил этади. Флиппер Девисес келгусида деворга ўрнатиш мосламалари ва ҳимоя ойналари каби аксессуарларни ҳам сотувга чиқаришни ният қилган.
…