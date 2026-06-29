Флиппер Девисес компанияси маҳсулдорликни оширувчи Бусй Бар гаджетини тақдим этди

·0·Техно
Флиппер Девисес компанияси маҳсулдорликни оширувчи Бусй Бар гаджетини тақдим этди

Хакерлар ва технология ишқибозлари орасида машҳур бўлган Флиппер Зеро қурилмаси яратувчиси — Лондонда жойлашган Флиппер Девисес компанияси ўз йўналишини бироз ўзгартириб, янги Бусй Бар гаджетини намойиш этди. Ушбу қурилма фойдаланувчининг иш жараёнидаги маҳсулдорлигини ошириш, вақтни тўғри тақсимлаш ва атрофдагиларни бандлик ҳолатидан хабардор қилиш учун мўлжалланган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Бусй Бар ташқи кўринишидан турли тугмалар ва ғилдиракчалар билан жиҳозланган стол соатига ўхшаб кетади. Қурилманинг олд томонида 72х16 пикселли ЛEД матрицали дисплей жойлашган бўлиб, у 16 миллион рангни қўллаб-қувватлайди ва 400 нитс ёрқинликка эга. Махсус датчик ёрдамида экран ёрқинлиги атроф-муҳитга мос равишда автоматик равишда ўзгаради. Орқа панелда эса ҳолат, таймер ва батарея қувватини кўрсатувчи қўшимча монохром экран мавжуд.

Техник имкониятлар ва функционаллик

Қурилма нафақат визуал маълумот беради, балки ён томонидаги кичик динамик орқали билдиришномалар ва махсус товушларни ҳам ижро эта олади. Юқори қисмида режимни танлаш тугмаси, старт/стоп тугмаси ва менюлар бўйлаб ҳаракатланиш учун айлантириладиган ғилдиракча жойлашган. Бусй Бар Wi-Fi, Bluetooth ва USB орқали уланиш имкониятига эга бўлиб, 3250 мА/соат сиғимли батареяси фаол режимда 8 соатгача, кутиш режимида эса икки ҳафтагача хизмат қилади.

Гаджетнинг асосий вазифаси — фойдаланувчининг бандлик даражасини кўрсатишдир. Масалан, масофадан туриб ишлайдиган ходимлар ушбу дисплей орқали уйидагиларга ҳозир муҳим вазифа билан банд эканликларини билдиришлари мумкин. Шунингдек, қурилмада маҳсулдорликни ошириш учун машҳур Помодоро таймерларини ўрнатиш ва чалғитувчи иловаларни блоклаш функцияси ҳам мавжуд.

Ақлли уй тизими ва дастурий таъминот

ixbt.com маълумотига кўра, Бусй Бар Маттер стандарти билан сертификатланган. Бу дегани, у Amazon, Apple ва Google экотизимларидаги ақлли уй қурилмалари билан интеграциялаша олади. Фойдаланувчилар қурилма ҳолатига қараб уйидаги бошқа ақлли техникаларни автоматлаштиришлари мумкин. Масалан, сиз видеоконференцияга қўшилганингизда, macOS билан интеграция туфайли қурилма автоматик равишда "Он Калл" (алоқада) ҳолатига ўтади ва билдиришномаларни ўчиради.

Ишлаб чиқувчилар учун Бусй Бар очиқ дастурий таъминот (опен фирмваре) билан тақдим этилмоқда. Дастурчилар Pythон ва ТйпеСкрипт кутубхоналари, шунингдек, ҲТТП API ва МҚТТ орқали ўзларининг шахсий виджетларини яратишлари мумкин. Компания iOS, Android ва macOS учун иловаларни чиқаришни режалаштирган, Windows талқини эса бироз кечроқ тақдим этилади.

Бусй Бар қурилмасининг сотувлари 14-июльдан бошланиши кутилмоқда. Дастлабки 3000 нафар харидор гаджетни 199 долларга харид қилишлари мумкин, шундан сўнг унинг расмий нархи 249 долларни ташкил этади. Флиппер Девисес келгусида деворга ўрнатиш мосламалари ва ҳимоя ойналари каби аксессуарларни ҳам сотувга чиқаришни ният қилган.

Флиппер ДевисесБусй БарГаджетТехнологияАқлли Уй
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда дунёдаги энг йирик телевизор заводи барпо этилмоқдаХитойда дунёдаги энг йирик телевизор заводи барпо этилмоқдаБугун, 18:24Сунъий интеллектли қайдномалар бозори қизимоқда: Поккет стартапи 11 миллион доллар жалб қилдиСунъий интеллектли қайдномалар бозори қизимоқда: Поккет стартапи 11 миллион доллар жалб қилдиБугун, 18:24Хитойда кўзи ожизлар учун сунъий интеллектли робот-йўлбошловчилар иш бошладиХитойда кўзи ожизлар учун сунъий интеллектли робот-йўлбошловчилар иш бошладиБугун, 17:52Apple компаниясининг илк буклама смартфони: iPhone 18 Ultra дизайни ва хусусиятлариApple компаниясининг илк буклама смартфони: iPhone 18 Ultra дизайни ва хусусиятлариБугун, 17:20Инсон имкониятидан юқори: Агибот Г2 роботи қарийб уч сутка тўхтовсиз ишладиИнсон имкониятидан юқори: Агибот Г2 роботи қарийб уч сутка тўхтовсиз ишладиБугун, 16:30Blue Origin New Glenn ракетаси портлашидан сўнг старт майдончасини тикламоқдаBlue Origin New Glenn ракетаси портлашидан сўнг старт майдончасини тикламоқдаБугун, 15:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди