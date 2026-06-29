Сескк Фабрегас Эмиратес Стадиумга қайтмоқда: Арсенал ва Комо ўзаро ўртоқлик ўйини ўтказади
Лондоннинг Арсенал клуби собиқ сардори ва афсонавий ярим ҳимоячиси Сескк Фабрегас шу ёзда ўзи учун қадрдон бўлган Эмиратес Стадиум майдонига қайтади. Испаниялик мутахассис бошқарувидаги Италиянинг Комо жамоаси янги мавсумга тайёргарлик доирасида Лондонда Арсенал билан ўртоқлик учрашуви ўтказиши расман тасдиқланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу қизиқарли тўқнашув 12-август куни бўлиб ўтиши режалаштирилган. Goal.com нашрининг хабар беришича, бу Фабрегас учун мураббий сифатида ўзининг собиқ жамоасига қарши илк бор майдонга тушиши бўлади. 2003-йилда Арсенал сафида дебют қилган ва саккиз йил давомида мухлислар ёқимтойига айланган Сескк учун бу учрашув ҳиссиётларга бой бўлиши кутилмоқда.
Тарихий учрашув ва янги чақириқларКомо жамоаси учун Эмиратес Стадиумдаги ўйин клуб тарихидаги муҳим босқич ҳисобланади. Италия клуби ўз тарихида илк бор Чемпионлар лигасида иштирок этиш арафасида турибди ва Микел Артета бошчилигидаги кучли рақибга қарши баҳс улар учун жиддий имтиҳон бўлади. Шуниси эътиборлики, Арсенал ва Комо шу вақтга қадар ҳеч қачон ўзаро тўқнаш келмаган.
Италия клуби ўтган мавсумда А Серияда кучли тўртликка кириб, Милан ва Ювентус каби грандларни ортда қолдирган ҳолда барчани ҳайратда қолдирди. Эндиликда клуб раҳбарияти еврокубоклар олдидан таркибни кучайтиришга катта маблағ сарфламоқда. Хусусан, Реал Мадрид клубидан Нико Пазни 60 миллион евро эвазига сотиб олингани клубнинг амбициялари нақадар юқори эканлигидан далолат беради.
Мавсумолди сўнгги тайёргарликМазкур ўртоқлик учрашуви ҳар икки жамоа учун ҳам ички чемпионат старти олдидан сўнгги тайёргарлик вазифасини ўтайди. Арсенал ушбу баҳсдан тўққиз кун ўтиб Англия Премер-лигасидаги чемпионлик унвонини ҳимоя қилишни бошлайди. Комо эса Лондондаги ўйиндан ўн кун ўтиб А Серия доирасида Удинезе меҳмони бўлади.
Лондонлик ишқибозлар Сескк Фабрегасни илиқ кутиб олишлари шубҳасиз, бироқ майдонда муросасиз кураш кечиши кутилмоқда. Микел Артета жамоаси ўз майдонида мухлисларини хурсанд қилишни ва янги мавсумга юқори спорт формасида кириб боришни мақсад қилган. Фабрегас шогирдлари эса Европанинг энг кучли жамоаларидан бирига қарши қандай қаршилик кўрсата олишларини исботлашлари лозим.
…