Сескк Фабрегас Эмиратес Стадиумга қайтмоқда: Арсенал ва Комо ўзаро ўртоқлик ўйини ўтказади

·21·Спорт
Сескк Фабрегас Эмиратес Стадиумга қайтмоқда: Арсенал ва Комо ўзаро ўртоқлик ўйини ўтказади

Лондоннинг Арсенал клуби собиқ сардори ва афсонавий ярим ҳимоячиси Сескк Фабрегас шу ёзда ўзи учун қадрдон бўлган Эмиратес Стадиум майдонига қайтади. Испаниялик мутахассис бошқарувидаги Италиянинг Комо жамоаси янги мавсумга тайёргарлик доирасида Лондонда Арсенал билан ўртоқлик учрашуви ўтказиши расман тасдиқланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу қизиқарли тўқнашув 12-август куни бўлиб ўтиши режалаштирилган. Goal.com нашрининг хабар беришича, бу Фабрегас учун мураббий сифатида ўзининг собиқ жамоасига қарши илк бор майдонга тушиши бўлади. 2003-йилда Арсенал сафида дебют қилган ва саккиз йил давомида мухлислар ёқимтойига айланган Сескк учун бу учрашув ҳиссиётларга бой бўлиши кутилмоқда.

Тарихий учрашув ва янги чақириқлар

Комо жамоаси учун Эмиратес Стадиумдаги ўйин клуб тарихидаги муҳим босқич ҳисобланади. Италия клуби ўз тарихида илк бор Чемпионлар лигасида иштирок этиш арафасида турибди ва Микел Артета бошчилигидаги кучли рақибга қарши баҳс улар учун жиддий имтиҳон бўлади. Шуниси эътиборлики, Арсенал ва Комо шу вақтга қадар ҳеч қачон ўзаро тўқнаш келмаган.

Италия клуби ўтган мавсумда А Серияда кучли тўртликка кириб, Милан ва Ювентус каби грандларни ортда қолдирган ҳолда барчани ҳайратда қолдирди. Эндиликда клуб раҳбарияти еврокубоклар олдидан таркибни кучайтиришга катта маблағ сарфламоқда. Хусусан, Реал Мадрид клубидан Нико Пазни 60 миллион евро эвазига сотиб олингани клубнинг амбициялари нақадар юқори эканлигидан далолат беради.

Мавсумолди сўнгги тайёргарлик

Мазкур ўртоқлик учрашуви ҳар икки жамоа учун ҳам ички чемпионат старти олдидан сўнгги тайёргарлик вазифасини ўтайди. Арсенал ушбу баҳсдан тўққиз кун ўтиб Англия Премер-лигасидаги чемпионлик унвонини ҳимоя қилишни бошлайди. Комо эса Лондондаги ўйиндан ўн кун ўтиб А Серия доирасида Удинезе меҳмони бўлади.

Лондонлик ишқибозлар Сескк Фабрегасни илиқ кутиб олишлари шубҳасиз, бироқ майдонда муросасиз кураш кечиши кутилмоқда. Микел Артета жамоаси ўз майдонида мухлисларини хурсанд қилишни ва янги мавсумга юқори спорт формасида кириб боришни мақсад қилган. Фабрегас шогирдлари эса Европанинг энг кучли жамоаларидан бирига қарши қандай қаршилик кўрсата олишларини исботлашлари лозим.

АрсеналКомоСескк ФабрегасФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026. Немислар Парагвай тўсиғи ва «ўлим тўри» қаршисида...ЖЧ-2026. Немислар Парагвай тўсиғи ва «ўлим тўри» қаршисида...Бугун, 18:47Бразилия Япониядан реванш оладими? Плей-оффда катта синов...Бразилия Япониядан реванш оладими? Плей-оффда катта синов...Бугун, 18:40Икер Касиллас Жозе Моуриньюнинг Реал Мадридга қайтишига кутилмаган муносабат билдирдиИкер Касиллас Жозе Моуриньюнинг Реал Мадридга қайтишига кутилмаган муносабат билдирдиБугун, 18:39Олтин бутса пойгаси: Лионель Месси, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд ўртасидаги тарихий рақобатОлтин бутса пойгаси: Лионель Месси, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд ўртасидаги тарихий рақобатБугун, 18:35Анчелотти Неймарнинг майдонга қайтишини маълум қилдиАнчелотти Неймарнинг майдонга қайтишини маълум қилдиБугун, 18:12Лидс Юнайтед Бренден Ааронсонни сотмасликка чақирилди: У Месси каби ўйин кўрсатдиЛидс Юнайтед Бренден Ааронсонни сотмасликка чақирилди: У Месси каби ўйин кўрсатдиБугун, 18:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди