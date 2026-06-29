Эртага ҳаво кескин ўзгаради: қайси ҳудудларга ёмғир ёғади?

·40·Ўзбекистон
Эртага ҳаво кескин ўзгаради: қайси ҳудудларга ёмғир ёғади?

Эртага, 30 июнь куни Ўзбекистоннинг қатор ҳудудларида об-ҳаво беқарор тус олади. Айрим вилоятларда қисқа муддатли ёмғир ёғиши, момақалдироқ кузатилиши, айрим жойларда эса шамол кучайиши кутилмоқда.

Синоптиклар маълумотига кўра, Тошкент шаҳрида кун давомида ҳаво ўзгарувчан бўлади. Қисқа муддатли ёғингарчилик ва момақалдироқ эҳтимоли сақланиб қолади. Ҳаво ҳарорати кечаси 23–25, кундузи эса 30–32 даража атрофида бўлади.

Тошкент, Самарқанд, Сирдарё ва Жиззах вилоятларида ҳам айрим жойларда ёмғир ёғиши ва чақмоқ чақиши мумкин. Фарғона водийсида эса ёғингарчилик кутилмаяпти, аммо шамол баъзи ҳудудларда кучайиши мумкин.

Қорақалпоғистонда айрим туманларда қисқа муддатли ёмғир кузатилиши мумкин. Шу билан бирга, кучли шамол айрим жойларда чанг-тўзонларни юзага келтириши эҳтимолдан холи эмас. Хоразм, Бухоро ва Навоийда асосан қуруқ об-ҳаво сақланади, бироқ шамолнинг тезлиги айрим ҳудудларда кучаяди.

Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида ёғингарчилик кутилмаётган бўлса-да, шамолнинг кучайиши ва чанг-тўзонлар кузатилиши мумкин. Ҳаво ҳарорати ушбу ҳудудларда 37 даражагача кўтарилиши прогноз қилинмоқда.

Тоғ олди ва тоғли ҳудудларда эса вазият нисбатан хавотирли. Бу ерларда вақт-вақти билан ёмғир ёғиши, айрим жойларда кучли жала ва момақалдироқ кузатилиши мумкин.

Шунингдек, мутахассислар 29 июньдан 3 июльга қадар тоғ олди ва тоғли ҳудудларда сел ва сув тошқинлари юзага келиш хавфи мавжудлигидан огоҳлантирди. Шу муносабат билан аҳолига эҳтиёткор бўлиш ва расмий огоҳлантиришларга амал қилиш тавсия этилмоқда.

УзбекистанТашкентСамаркандБухара
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

30 июн куни Бектемирда газ вақтинча ўчирилади30 июн куни Бектемирда газ вақтинча ўчириладиБугун, 17:45Июльда Ўзбекистонда ҳаво ҳарорати 45 даражагача чиқиши мумкинИюльда Ўзбекистонда ҳаво ҳарорати 45 даражагача чиқиши мумкинБугун, 16:40Тошкентдаги йирик электр узилиши тўлиқ бартараф этилдиТошкентдаги йирик электр узилиши тўлиқ бартараф этилдиБугун, 16:02Ўзбекистонда энг кўп аҳоли қаерда яшайди? ТОП-10 рўйхат...Ўзбекистонда энг кўп аҳоли қаерда яшайди? ТОП-10 рўйхат...Бугун, 15:16Ўзбекистонда аҳолиси энг кам ҳудудлар: ТОП-10 рўйхат...Ўзбекистонда аҳолиси энг кам ҳудудлар: ТОП-10 рўйхат...Бугун, 15:05Янгихаётда янги қурилаётган бино ҳудудида ёнғин чиқдиЯнгихаётда янги қурилаётган бино ҳудудида ёнғин чиқдиБугун, 13:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди
Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”
АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”
Ўзгидромет муҳим огоҳлантириш билан чиқди
Ўзгидромет муҳим огоҳлантириш билан чиқди
2030 йилгача Ўзбекистонда 5 та сел-сув омбори қурилади
2030 йилгача Ўзбекистонда 5 та сел-сув омбори қурилади
Ўзбекистоннинг давлат қарзи 47 миллиард долларга етди
Ўзбекистоннинг давлат қарзи 47 миллиард долларга етди