Икер Касиллас Жозе Моуриньюнинг Реал Мадридга қайтишига кутилмаган муносабат билдирди

·1·Спорт
Икер Касиллас Жозе Моуриньюнинг Реал Мадридга қайтишига кутилмаган муносабат билдирди

Мадриднинг Реал Мадрид клуби афсонавий дарвозабони Икер Касиллас жамоанинг собиқ ва янги бош мураббийи Жозе Моуринью билан боғлиқ вазиятга ўз муносабатини билдирди. Кўп йиллик совуқ муносабатлар ва очиқчасига давом этган зиддиятлардан сўнг, собиқ сардорнинг ушбу тайинловга муносабати кўпчиликнинг диққат марказида эди. Касиллас ўзининг кескин, аммо профессионал ёндашуви билан ўтмишдаги гиналарни бир четга суришга ҳаракат қилаётганини кўрсатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Жозе Моуринью 2026-27-йилги мавсум олдидан расман Реал Мадрид бошқарувига қайтди. Ушбу шов-шувли хабардан сўнг, ДAZН нашрига интервю берган Касиллас мураббийнинг иккинчи бор клубга келишини қисқа ва лўнда изоҳлади. "Яхши. Клуб Жосе Реал Мадридга келиши керак деб қарор қилди ва унга омад тилайман. Умид қиламизки, у яхши натижа кўрсатади, бу Мадрид учун фойдали бўлади", — деди афсонавий посбон.

Эски яралар ва "ажрашиш" билан якунланган никоҳ

Касиллас ва Моуринью ўртасидаги муносабатлар 2010-2013-йилларда, мураббийнинг Испания пойтахтидаги биринчи фаолияти давомида ниҳоятда кескинлашган эди. Ўшанда "Ўзига хос" (Те Специал Оне) лақабли мураббий кутилмаганда клуб рамзи ҳисобланган Икер Касилласни асосий таркибдан четлатиб, унинг ўрнига Диего Лопесни тушира бошлаган. Бу қарор нафақат жамоа ичида, балки мухлислар ўртасида ҳам катта бўлинишга сабаб бўлган эди.

Икер Касиллас ўша даврни фаолиятидаги энг оғир палла деб эслайди. У аввалроқ берган интервюларида мураббий билан муносабатларини "севги билан бошланган, аммо вақт ўтиши билан тўлиқ ажрашиш билан якунланган гўзал никоҳ"га ўхшатган эди. Сардор сифатида у доимо мураббий билан мулоқот қилиши ва кўплаб ички муаммоларни ҳал қилиши керак бўлган, бироқ якунда бу муносабатлар бутунлай дарз кетган.

Янги давр ва Флорентино Перезнинг танлови

Қизиғи шундаки, Моуринью қайтишидан олдин Касиллас бу эҳтимолга нисбатан бироз шубҳа билан қараган эди. У ҳатто клубдаги сўнгги президентлик сайловларида Энрике Риқуелме номзодини қўллаб-қувватлаб, Реал Мадрид бошқача йўналишда ривожланиши кераклигига ишора қилган. Бироқ, Флорентино Перез яна президент этиб сайлангач, у ўзининг эски таниши Моуриньюни қайтаришга қарор қилди.

Ҳозирда Касиллас шахсий хусуматларни клуб манфаатидан устун қўймасликка қарор қилгани кўриниб турибди. Унинг дипломатик жавоби Мадриднинг ички муҳитини бузмаслик ва янги мураббийга босим ўтказмаслик истагидан далолат беради. Реал Мадрид мухлислари эса Моуриньюнинг иккинчи келиши жамоага қандай совринлар ва ўзгаришлар олиб келишини катта қизиқиш билан кутмоқдалар.

Реал МадридИкер КасилласЖозе МоуриньюФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бразилия Япониядан реванш оладими? Плей-оффда катта синов...Бразилия Япониядан реванш оладими? Плей-оффда катта синов...Бугун, 18:40Олтин бутса пойгаси: Лионель Месси, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд ўртасидаги тарихий рақобатОлтин бутса пойгаси: Лионель Месси, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд ўртасидаги тарихий рақобатБугун, 18:35Сескк Фабрегас Эмиратес Стадиумга қайтмоқда: Арсенал ва Комо ўзаро ўртоқлик ўйини ўтказадиСескк Фабрегас Эмиратес Стадиумга қайтмоқда: Арсенал ва Комо ўзаро ўртоқлик ўйини ўтказадиБугун, 18:17Анчелотти Неймарнинг майдонга қайтишини маълум қилдиАнчелотти Неймарнинг майдонга қайтишини маълум қилдиБугун, 18:12Лидс Юнайтед Бренден Ааронсонни сотмасликка чақирилди: У Месси каби ўйин кўрсатдиЛидс Юнайтед Бренден Ааронсонни сотмасликка чақирилди: У Месси каби ўйин кўрсатдиБугун, 18:11Олти нафар спорт юлдузимиз «Мард ўғлон» мукофоти билан тақдирландиОлти нафар спорт юлдузимиз «Мард ўғлон» мукофоти билан тақдирландиБугун, 18:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди