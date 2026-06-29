Икер Касиллас Жозе Моуриньюнинг Реал Мадридга қайтишига кутилмаган муносабат билдирди
Мадриднинг Реал Мадрид клуби афсонавий дарвозабони Икер Касиллас жамоанинг собиқ ва янги бош мураббийи Жозе Моуринью билан боғлиқ вазиятга ўз муносабатини билдирди. Кўп йиллик совуқ муносабатлар ва очиқчасига давом этган зиддиятлардан сўнг, собиқ сардорнинг ушбу тайинловга муносабати кўпчиликнинг диққат марказида эди. Касиллас ўзининг кескин, аммо профессионал ёндашуви билан ўтмишдаги гиналарни бир четга суришга ҳаракат қилаётганини кўрсатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Жозе Моуринью 2026-27-йилги мавсум олдидан расман Реал Мадрид бошқарувига қайтди. Ушбу шов-шувли хабардан сўнг, ДAZН нашрига интервю берган Касиллас мураббийнинг иккинчи бор клубга келишини қисқа ва лўнда изоҳлади. "Яхши. Клуб Жосе Реал Мадридга келиши керак деб қарор қилди ва унга омад тилайман. Умид қиламизки, у яхши натижа кўрсатади, бу Мадрид учун фойдали бўлади", — деди афсонавий посбон.
Эски яралар ва "ажрашиш" билан якунланган никоҳКасиллас ва Моуринью ўртасидаги муносабатлар 2010-2013-йилларда, мураббийнинг Испания пойтахтидаги биринчи фаолияти давомида ниҳоятда кескинлашган эди. Ўшанда "Ўзига хос" (Те Специал Оне) лақабли мураббий кутилмаганда клуб рамзи ҳисобланган Икер Касилласни асосий таркибдан четлатиб, унинг ўрнига Диего Лопесни тушира бошлаган. Бу қарор нафақат жамоа ичида, балки мухлислар ўртасида ҳам катта бўлинишга сабаб бўлган эди.
Икер Касиллас ўша даврни фаолиятидаги энг оғир палла деб эслайди. У аввалроқ берган интервюларида мураббий билан муносабатларини "севги билан бошланган, аммо вақт ўтиши билан тўлиқ ажрашиш билан якунланган гўзал никоҳ"га ўхшатган эди. Сардор сифатида у доимо мураббий билан мулоқот қилиши ва кўплаб ички муаммоларни ҳал қилиши керак бўлган, бироқ якунда бу муносабатлар бутунлай дарз кетган.
Янги давр ва Флорентино Перезнинг танловиҚизиғи шундаки, Моуринью қайтишидан олдин Касиллас бу эҳтимолга нисбатан бироз шубҳа билан қараган эди. У ҳатто клубдаги сўнгги президентлик сайловларида Энрике Риқуелме номзодини қўллаб-қувватлаб, Реал Мадрид бошқача йўналишда ривожланиши кераклигига ишора қилган. Бироқ, Флорентино Перез яна президент этиб сайлангач, у ўзининг эски таниши Моуриньюни қайтаришга қарор қилди.
Ҳозирда Касиллас шахсий хусуматларни клуб манфаатидан устун қўймасликка қарор қилгани кўриниб турибди. Унинг дипломатик жавоби Мадриднинг ички муҳитини бузмаслик ва янги мураббийга босим ўтказмаслик истагидан далолат беради. Реал Мадрид мухлислари эса Моуриньюнинг иккинчи келиши жамоага қандай совринлар ва ўзгаришлар олиб келишини катта қизиқиш билан кутмоқдалар.
…