Бразилия Япониядан реванш оладими? Плей-оффда катта синов...
ЖЧ-2026 плей-офф босқичида бугун ва тунда мухлисларни яна учта қизиқарли баҳс кутмоқда. 29–30 июнь кунлари Бразилия — Япония, Германия — Парагвай ҳамда Нидерландия — Марокаш жуфтликлари 1/8 финал йўлланмаси учун курашади.
Куннинг марказий учрашувларидан бири Ҳюстонда бўлиб ўтади. Беш карра жаҳон чемпиони Бразилия сўнгги ўзаро баҳсда ўзини мағлуб этган Япониядан реванш олишга ҳаракат қилади.
Бразилия — Япония ўйини қачон бўлади?
Бразилия — Япония
29 июнь, соат 22:00
NRG Stadium, Ҳюстон
Мазкур учрашувда Бразилия фаворит сифатида кўрилмоқда. Бироқ Япониянинг яқин ўтмишдаги натижаси «селесао» учун жиддий огоҳлантириш бўлиб хизмат қилади.
Япония Бразилияни қандай мағлуб этган эди?
2025 йил октябрида ўтказилган ўртоқлик учрашувида Бразилия биринчи бўлимдан кейин 2:0 ҳисобида олдинда бораётган эди.
Шунга қарамай, Ҳажиме Мориясу шогирдлари иккинчи бўлимда вазиятни бутунлай ўзгартириб, учрашувни 3:2 ҳисобида ўз фойдасига ҳал қилган.
Бу натижа Японияни ҳеч қачон паст баҳолаб бўлмаслигини кўрсатди.
Гуруҳ босқичида ҳам осиёликлар:
Нидерландия билан тенгма-тенг курашди;
Швецияга жиддий қаршилик кўрсатди;
Тунисни йирик ҳисобда мағлуб этди.
Япониянинг асосий йўқотишлари
Бу сафар Япония ўтган йилги ғалабада иштирок этган бир қатор муҳим футболчиларисиз майдонга тушади.
Митома, Кубо, Эндо ва Минамино учрашувда жамоасига ёрдам бера олмайди.
Бу йўқотишлар Япониянинг ҳужумкор салоҳиятига таъсир қилиши мумкин. Аммо Аясэ Уэда ва Даичи Камада айни пайтда юқори спорт формасида.
Улар Бразилия ҳимоя чизиғи олдинга чиқиб кетган вазиятларда орқада қоладиган бўшлиқлардан фойдаланишга ҳаракат қилади.
Бразилия ўзига келгандай кўринмоқда
Карло Анчелотти бошчилигидаги Бразилия гуруҳ босқичини қийин бошлаган эди.
Марокаш билан дурангдан кейин жамоа ўйинида ижобий ўзгариш кузатилди ва кейинги икки баҳсда ишончли ғалабалар қўлга киритилди.
Бразилия ҳужумида асосий қаҳрамонлар:
Винисиус Жуниор — 4 та гол;
Матеус Куня — 3 та гол;
Неймар — жароҳатдан кейин сафга қайтди.
Неймарнинг ностандарт қарорлари ва индивидуал маҳорати плей-оффда жамоага катта ёрдам бериши мумкин.
Бразилиянинг заиф нуқтаси қаерда?
Бразилия ҳужумда кучли кўринса-да, яримҳимоя чизиғида муаммолар бор.
Каземиронинг ёши ўтиб бораётгани ва юқори суръатдаги ўйинларда қийналаётгани сезилмоқда. Шу сабаб Япония марказдаги бўшлиқлардан фойдаланиши мумкин.
Ўйин манзарасини тахмин қилиш қийин эмас:
Бразилия кўпроқ тўп назоратига эга бўлади;
Япония ҳимояда тартибли ҳаракат қилади;
осиёликлар асосий хавфни қарши ҳужумларда яратади.
Марокаш гуруҳ босқичининг биринчи турида айнан тезкор қарши ҳужумлар орқали Бразилияга муаммо туғдирган эди.
Олдинги ғалабалар чалғитмаслиги керак
Бразилия кейинги икки турда Шотландия ва Ҳаитини ишончли мағлуб этди.
Бироқ бу жамоалар Япония даражасида қаршилик кўрсатмаганини ҳам ҳисобга олиш лозим. Шу сабаб «селесао»нинг ҳақиқий кучини айнан плей-оффдаги баҳс кўрсатиб беради.
Бразилияни кейин қандай йўл кутиши мумкин?
Агар Анчелотти шогирдлари Япония тўсиғидан ўтса, кейинги босқичда Норвегия — Кот-д’Ивуар жуфтлиги ғолибига қарши майдонга тушади.
Кейинги эҳтимолий рақиблар:
Босқич
Эҳтимолий рақиб
1/8 финал
Норвегия ёки Кот-д’Ивуар
Чоракфинал
Англия
Яримфинал
Аргентина
Демак, Бразилия учун чемпионлик йўли осон бўлмайди.
Асосий саволга жавоб бугун маълум бўлади
Бразилия сўнгги йилларда ўйин ва натижалар борасида кўп танқид қилинди. Энди жамоа плей-оффда ўзининг ҳақиқий салоҳиятини намоён этиши керак.
Японияга қарши баҳс бир саволга жавоб бериши мумкин: Бразилия узоқ давом этган инқироздан чиқдими ёки муаммолар ҳали ҳам сақланиб қолганми?
Сизнингча, Бразилия реванш оладими ёки Япония яна бир сенсация қайд этадими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.
…