Бразилия Япониядан реванш оладими? Плей-оффда катта синов...

·1·Спорт
Бразилия Япониядан реванш оладими? Плей-оффда катта синов...

ЖЧ-2026 плей-офф босқичида бугун ва тунда мухлисларни яна учта қизиқарли баҳс кутмоқда. 29–30 июнь кунлари Бразилия — Япония, Германия — Парагвай ҳамда Нидерландия — Марокаш жуфтликлари 1/8 финал йўлланмаси учун курашади.

Куннинг марказий учрашувларидан бири Ҳюстонда бўлиб ўтади. Беш карра жаҳон чемпиони Бразилия сўнгги ўзаро баҳсда ўзини мағлуб этган Япониядан реванш олишга ҳаракат қилади.

Бразилия — Япония ўйини қачон бўлади?

Бразилия — Япония
29 июнь, соат 22:00
NRG Stadium, Ҳюстон

Мазкур учрашувда Бразилия фаворит сифатида кўрилмоқда. Бироқ Япониянинг яқин ўтмишдаги натижаси «селесао» учун жиддий огоҳлантириш бўлиб хизмат қилади.

Япония Бразилияни қандай мағлуб этган эди?

2025 йил октябрида ўтказилган ўртоқлик учрашувида Бразилия биринчи бўлимдан кейин 2:0 ҳисобида олдинда бораётган эди.

Шунга қарамай, Ҳажиме Мориясу шогирдлари иккинчи бўлимда вазиятни бутунлай ўзгартириб, учрашувни 3:2 ҳисобида ўз фойдасига ҳал қилган.

Бу натижа Японияни ҳеч қачон паст баҳолаб бўлмаслигини кўрсатди.

Гуруҳ босқичида ҳам осиёликлар:

  • Нидерландия билан тенгма-тенг курашди;

  • Швецияга жиддий қаршилик кўрсатди;

  • Тунисни йирик ҳисобда мағлуб этди.

Япониянинг асосий йўқотишлари

Бу сафар Япония ўтган йилги ғалабада иштирок этган бир қатор муҳим футболчиларисиз майдонга тушади.

Митома, Кубо, Эндо ва Минамино учрашувда жамоасига ёрдам бера олмайди.

Бу йўқотишлар Япониянинг ҳужумкор салоҳиятига таъсир қилиши мумкин. Аммо Аясэ Уэда ва Даичи Камада айни пайтда юқори спорт формасида.

Улар Бразилия ҳимоя чизиғи олдинга чиқиб кетган вазиятларда орқада қоладиган бўшлиқлардан фойдаланишга ҳаракат қилади.

Бразилия ўзига келгандай кўринмоқда

Карло Анчелотти бошчилигидаги Бразилия гуруҳ босқичини қийин бошлаган эди.

Марокаш билан дурангдан кейин жамоа ўйинида ижобий ўзгариш кузатилди ва кейинги икки баҳсда ишончли ғалабалар қўлга киритилди.

Бразилия ҳужумида асосий қаҳрамонлар:

  • Винисиус Жуниор — 4 та гол;

  • Матеус Куня — 3 та гол;

  • Неймар — жароҳатдан кейин сафга қайтди.

Неймарнинг ностандарт қарорлари ва индивидуал маҳорати плей-оффда жамоага катта ёрдам бериши мумкин.

Бразилиянинг заиф нуқтаси қаерда?

Бразилия ҳужумда кучли кўринса-да, яримҳимоя чизиғида муаммолар бор.

Каземиронинг ёши ўтиб бораётгани ва юқори суръатдаги ўйинларда қийналаётгани сезилмоқда. Шу сабаб Япония марказдаги бўшлиқлардан фойдаланиши мумкин.

Ўйин манзарасини тахмин қилиш қийин эмас:

  • Бразилия кўпроқ тўп назоратига эга бўлади;

  • Япония ҳимояда тартибли ҳаракат қилади;

  • осиёликлар асосий хавфни қарши ҳужумларда яратади.

Марокаш гуруҳ босқичининг биринчи турида айнан тезкор қарши ҳужумлар орқали Бразилияга муаммо туғдирган эди.

Олдинги ғалабалар чалғитмаслиги керак

Бразилия кейинги икки турда Шотландия ва Ҳаитини ишончли мағлуб этди.

Бироқ бу жамоалар Япония даражасида қаршилик кўрсатмаганини ҳам ҳисобга олиш лозим. Шу сабаб «селесао»нинг ҳақиқий кучини айнан плей-оффдаги баҳс кўрсатиб беради.

Бразилияни кейин қандай йўл кутиши мумкин?

Агар Анчелотти шогирдлари Япония тўсиғидан ўтса, кейинги босқичда Норвегия — Кот-д’Ивуар жуфтлиги ғолибига қарши майдонга тушади.

Кейинги эҳтимолий рақиблар:

Босқич

Эҳтимолий рақиб

1/8 финал

Норвегия ёки Кот-д’Ивуар

Чоракфинал

Англия

Яримфинал

Аргентина

Демак, Бразилия учун чемпионлик йўли осон бўлмайди.

Асосий саволга жавоб бугун маълум бўлади

Бразилия сўнгги йилларда ўйин ва натижалар борасида кўп танқид қилинди. Энди жамоа плей-оффда ўзининг ҳақиқий салоҳиятини намоён этиши керак.

Японияга қарши баҳс бир саволга жавоб бериши мумкин: Бразилия узоқ давом этган инқироздан чиқдими ёки муаммолар ҳали ҳам сақланиб қолганми?

Сизнингча, Бразилия реванш оладими ёки Япония яна бир сенсация қайд этадими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Икер Касиллас Жозе Моуриньюнинг Реал Мадридга қайтишига кутилмаган муносабат билдирдиИкер Касиллас Жозе Моуриньюнинг Реал Мадридга қайтишига кутилмаган муносабат билдирдиБугун, 18:39Олтин бутса пойгаси: Лионель Месси, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд ўртасидаги тарихий рақобатОлтин бутса пойгаси: Лионель Месси, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд ўртасидаги тарихий рақобатБугун, 18:35Сескк Фабрегас Эмиратес Стадиумга қайтмоқда: Арсенал ва Комо ўзаро ўртоқлик ўйини ўтказадиСескк Фабрегас Эмиратес Стадиумга қайтмоқда: Арсенал ва Комо ўзаро ўртоқлик ўйини ўтказадиБугун, 18:17Анчелотти Неймарнинг майдонга қайтишини маълум қилдиАнчелотти Неймарнинг майдонга қайтишини маълум қилдиБугун, 18:12Лидс Юнайтед Бренден Ааронсонни сотмасликка чақирилди: У Месси каби ўйин кўрсатдиЛидс Юнайтед Бренден Ааронсонни сотмасликка чақирилди: У Месси каби ўйин кўрсатдиБугун, 18:11Олти нафар спорт юлдузимиз «Мард ўғлон» мукофоти билан тақдирландиОлти нафар спорт юлдузимиз «Мард ўғлон» мукофоти билан тақдирландиБугун, 18:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди