Хитойда дунёдаги энг йирик телевизор заводи барпо этилмоқда
Хитойнинг технологик гиганти TCL корпорацияси телевизор ишлаб чиқариш бўйича жаҳон рекордини ўрнатишни мақсад қилган. Компания Чжунгкай юқори технологиялар зонасига инвестициялар ҳажмини ошириб, ишлаб чиқариш қувватларини сезиларли даражада кенгайтиришни режалаштирмоқда. Ушбу лойиҳа тўлиқ қувват билан ишга тушгач, мазкур ҳудуд йилига 50 миллион донадан ортиқ телевизор ишлаб чиқарадиган дунёдаги энг йирик саноат базасига айланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, мазкур лойиҳа TCL гуруҳининг энг йирик бўлинмаси ҳисобланган TCL Кингстар Апплиансе негизида амалга оширилади. 1994-йилда асос солинган ушбу корхона ҳозирда ҳам компаниянинг асосий ишлаб чиқариш ўзаги ҳисобланади. Янги кенгайиш стратегияси орқали Хитой нафақат ички бозорда, балки глобал миқёсда ҳам етакчиликни мустаҳкамлашни кўзламоқда.
Глобал кластер ва стратегик ҳамкорликХуйчжоу шаҳридаги Чжунгкай зонаси тасвирларни ўта юқори аниқликда (Ultra ҲД) кўрсатувчи дисплейлар саноатининг йирик кластери ҳисобланади. Бу ерда нафақат TCL, балки КСОТ, Асаҳи Гласс ва Могао Течнологй каби дунёга машҳур брендлар ҳам ўз қувватларини жамлаган. Ҳудудда даромади 10 миллиард юандан ошадиган 3 та ва 100 миллион юандан юқори бўлган 45 та йирик корхона фаолият юритмоқда.
TCL фақат Хитой билан чекланиб қолмасдан, халқаро майдонда ҳам ўз заводларига эга. Компаниянинг Ветнам, Мексика, Бразилия ва Покистон каби давлатларда йирик ишлаб чиқариш базалари мавжуд. Ўзбекистон бозорида ҳам ушбу бренд маҳсулотлари ҳамёнбоплиги ва сифати билан харидорлар эътиборини қозониб келмоқда.
Mini LED технологиясининг юксалишиҲозирги вақтда TCL телевизорлари дунёнинг 20 дан ортиқ мамлакатларида савдо ҳажми бўйича кучли учликдан жой олган. Айниқса, Mini LED технологиясига асосланган замонавий телевизорлар сегментида ўсиш суръатлари ҳайратланарли даражада юқори. Статистик маълумотларга кўра, 2024-йилнинг биринчи чорагида ушбу турдаги маҳсулотларни етказиб бериш ўтган йилга нисбатан 102,1 фоизга ошган.
Халқаро бозорларда эса Mini LED телевизорларига бўлган талаб янада тезроқ — қарийб 178,3 фоизга ўсган. Бу кўрсаткичлар истеъмолчиларнинг анъанавий экранлардан кўра ёрқинроқ ва контраст даражаси юқори бўлган янги технологияларга ўтаётганини англатади. Янги қурилаётган супер-завод айнан мана шу ўсиб бораётган талабни қондиришга хизмат қилади.
Хулоса қилиб айтганда, TCL компаниясининг ушбу ташаббуси глобал телевизор бозоридаги нархлар ва технологик рақобатга жиддий таъсир кўрсатади. Ишлаб чиқариш ҳажмининг 50 миллион донага етказилиши маҳсулот таннархининг пасайишига ва инновацион ечимларнинг янада оммалашишига йўл очиши кутилмоқда.
…