Хитойда дунёдаги энг йирик телевизор заводи барпо этилмоқда

·0·Техно
Хитойда дунёдаги энг йирик телевизор заводи барпо этилмоқда

Хитойнинг технологик гиганти TCL корпорацияси телевизор ишлаб чиқариш бўйича жаҳон рекордини ўрнатишни мақсад қилган. Компания Чжунгкай юқори технологиялар зонасига инвестициялар ҳажмини ошириб, ишлаб чиқариш қувватларини сезиларли даражада кенгайтиришни режалаштирмоқда. Ушбу лойиҳа тўлиқ қувват билан ишга тушгач, мазкур ҳудуд йилига 50 миллион донадан ортиқ телевизор ишлаб чиқарадиган дунёдаги энг йирик саноат базасига айланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур лойиҳа TCL гуруҳининг энг йирик бўлинмаси ҳисобланган TCL Кингстар Апплиансе негизида амалга оширилади. 1994-йилда асос солинган ушбу корхона ҳозирда ҳам компаниянинг асосий ишлаб чиқариш ўзаги ҳисобланади. Янги кенгайиш стратегияси орқали Хитой нафақат ички бозорда, балки глобал миқёсда ҳам етакчиликни мустаҳкамлашни кўзламоқда.

Глобал кластер ва стратегик ҳамкорлик

Хуйчжоу шаҳридаги Чжунгкай зонаси тасвирларни ўта юқори аниқликда (Ultra ҲД) кўрсатувчи дисплейлар саноатининг йирик кластери ҳисобланади. Бу ерда нафақат TCL, балки КСОТ, Асаҳи Гласс ва Могао Течнологй каби дунёга машҳур брендлар ҳам ўз қувватларини жамлаган. Ҳудудда даромади 10 миллиард юандан ошадиган 3 та ва 100 миллион юандан юқори бўлган 45 та йирик корхона фаолият юритмоқда.

TCL фақат Хитой билан чекланиб қолмасдан, халқаро майдонда ҳам ўз заводларига эга. Компаниянинг Ветнам, Мексика, Бразилия ва Покистон каби давлатларда йирик ишлаб чиқариш базалари мавжуд. Ўзбекистон бозорида ҳам ушбу бренд маҳсулотлари ҳамёнбоплиги ва сифати билан харидорлар эътиборини қозониб келмоқда.

Mini LED технологиясининг юксалиши

Ҳозирги вақтда TCL телевизорлари дунёнинг 20 дан ортиқ мамлакатларида савдо ҳажми бўйича кучли учликдан жой олган. Айниқса, Mini LED технологиясига асосланган замонавий телевизорлар сегментида ўсиш суръатлари ҳайратланарли даражада юқори. Статистик маълумотларга кўра, 2024-йилнинг биринчи чорагида ушбу турдаги маҳсулотларни етказиб бериш ўтган йилга нисбатан 102,1 фоизга ошган.

Халқаро бозорларда эса Mini LED телевизорларига бўлган талаб янада тезроқ — қарийб 178,3 фоизга ўсган. Бу кўрсаткичлар истеъмолчиларнинг анъанавий экранлардан кўра ёрқинроқ ва контраст даражаси юқори бўлган янги технологияларга ўтаётганини англатади. Янги қурилаётган супер-завод айнан мана шу ўсиб бораётган талабни қондиришга хизмат қилади.

Хулоса қилиб айтганда, TCL компаниясининг ушбу ташаббуси глобал телевизор бозоридаги нархлар ва технологик рақобатга жиддий таъсир кўрсатади. Ишлаб чиқариш ҳажмининг 50 миллион донага етказилиши маҳсулот таннархининг пасайишига ва инновацион ечимларнинг янада оммалашишига йўл очиши кутилмоқда.

TCLТелевизорХитойТехнологияMini LED
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллектли қайдномалар бозори қизимоқда: Поккет стартапи 11 миллион доллар жалб қилдиСунъий интеллектли қайдномалар бозори қизимоқда: Поккет стартапи 11 миллион доллар жалб қилдиБугун, 18:24Флиппер Девисес компанияси маҳсулдорликни оширувчи Бусй Бар гаджетини тақдим этдиФлиппер Девисес компанияси маҳсулдорликни оширувчи Бусй Бар гаджетини тақдим этдиБугун, 18:20Хитойда кўзи ожизлар учун сунъий интеллектли робот-йўлбошловчилар иш бошладиХитойда кўзи ожизлар учун сунъий интеллектли робот-йўлбошловчилар иш бошладиБугун, 17:52Apple компаниясининг илк буклама смартфони: iPhone 18 Ultra дизайни ва хусусиятлариApple компаниясининг илк буклама смартфони: iPhone 18 Ultra дизайни ва хусусиятлариБугун, 17:20Инсон имкониятидан юқори: Агибот Г2 роботи қарийб уч сутка тўхтовсиз ишладиИнсон имкониятидан юқори: Агибот Г2 роботи қарийб уч сутка тўхтовсиз ишладиБугун, 16:30Blue Origin New Glenn ракетаси портлашидан сўнг старт майдончасини тикламоқдаBlue Origin New Glenn ракетаси портлашидан сўнг старт майдончасини тикламоқдаБугун, 15:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди