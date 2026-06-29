Сунъий интеллектли қайдномалар бозори қизимоқда: Поккет стартапи 11 миллион доллар жалб қилди

·0·Техно
Сунъий интеллектли қайдномалар бозори қизимоқда: Поккет стартапи 11 миллион доллар жалб қилди

Сунъий интеллект технологиялари ривожланиши билан кундалик юмушларни енгиллаштирадиган гаджетларга талаб ортиб бормоқда. Хусусан, учрашув ва мулоқотларни ёзиб олиб, уларни матнга айлантирувчи қурилмалар бозори янги босқичга чиқди. Й Комбинатор акселератори томонидан қўллаб-қувватланадиган Поккет стартапи ўзининг ихчам ва ҳамёнбоп ечими билан инвесторлар эътиборини тортди ва 11 миллион доллар миқдорида инвестиция жалб қилишга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашри маълумотига кўра, ушбу молиялаштириш раундида Аксел венчур жамғармаси, Й Комбинатор ҳамда ElevenLabs компанияси асосчиси Мати Станисзевски иштирок этган. Поккет лойиҳаси Rabbit ёки Humane каби шов-шувли, аммо амалда мураккаб бўлган AI гаджетларидан фарқли ўлароқ, аниқ бир муаммони ҳал қилишга — учрашувларни сифатли ёзиб олиш ва таҳлил қилишга қаратилгани билан ажралиб туради.

Ихчам дизайн ва кенг имкониятлар

Поккет қурилмаси банк картаси шаклидаги кичик диск бўлиб, у смартфоннинг орқа панелига магнит ёрдамида ёпишади. Нархи 129 доллар бўлган ушбу гаджет фойдаланувчиларга учрашувларни чексиз ёзиб олиш ва транскрипция қилиш (нутқни матнга айлантириш) имконини беради. Энг муҳими, асосий функциялар учун ойлик обуна талаб этилмайди, бу эса уни Плауд, Мобвои ва Anker каби рақобатчиларидан ажратиб туради.

Қурилма ёрдамида ёзиб олинган маълумотлар махсус мобил илова орқали қайта ишланади. Фойдаланувчилар сунъий интеллект ёрдамида учрашувнинг қисқача мазмунини (суммарй) чиқаришлари, AI-ассистентга саволлар беришлари, ақлий хариталар (минд мапс) чизишлари ва матнни турли шаблонларга ўтказишлари мумкин. Компания ўтган йили ишга тушганидан буён 130 мингдан ортиқ қурилма сотишга улгурган.

Офлайн мулоқотларнинг аҳамияти

Поккет асосчиларидан бири Акшай Нарисетти таъкидлашича, аксарият қайдномалар ёзувчи сервислар онлайн мулоқотлар учун мўлжалланган, бироқ ҳаётий мулоқотларнинг катта қисми офлайн тарзда кечади. Сунъий интеллект яхши ишлаши учун унга кўпроқ контекст керак, бу контекст эса кўпинча юзма-юз суҳбатларда шаклланади. Шу сабабли, гаджетдан адвокатлар, шифокорлар, савдо агентлари ва талабалар фаол фойдаланмоқда.

Компания корпоратив мижозлар учун ҳам бир қатор қулайликларни тақдим этади. Поккет тизими қуйидаги сервислар билан интеграция қилинган:

  • Google Календар ва OneDrive
  • Google Drive ва Обсидиан
  • Claude ва Cursor каби сунъий интеллект платформалари
Аксел ҳамкори Сескилиа Вангнинг сўзларига кўра, бундай қурилмалар одамларга диққатни қайдлар ёзишга эмас, балки бевосита суҳбатдошга қаратиш имконини беради. Тўпланган маълумотлар ва ғоялар тарқоқ ҳолда қолиб кетмасдан, ягона марказлашган базада сақланади. Бу эса узоқ муддатли истиқболда бизнес ва шахсий самарадорлик учун жуда қадрлидир.

ПоккетСунъий IntelлектГаджетСтартапТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда дунёдаги энг йирик телевизор заводи барпо этилмоқдаХитойда дунёдаги энг йирик телевизор заводи барпо этилмоқдаБугун, 18:24Флиппер Девисес компанияси маҳсулдорликни оширувчи Бусй Бар гаджетини тақдим этдиФлиппер Девисес компанияси маҳсулдорликни оширувчи Бусй Бар гаджетини тақдим этдиБугун, 18:20Хитойда кўзи ожизлар учун сунъий интеллектли робот-йўлбошловчилар иш бошладиХитойда кўзи ожизлар учун сунъий интеллектли робот-йўлбошловчилар иш бошладиБугун, 17:52Apple компаниясининг илк буклама смартфони: iPhone 18 Ultra дизайни ва хусусиятлариApple компаниясининг илк буклама смартфони: iPhone 18 Ultra дизайни ва хусусиятлариБугун, 17:20Инсон имкониятидан юқори: Агибот Г2 роботи қарийб уч сутка тўхтовсиз ишладиИнсон имкониятидан юқори: Агибот Г2 роботи қарийб уч сутка тўхтовсиз ишладиБугун, 16:30Blue Origin New Glenn ракетаси портлашидан сўнг старт майдончасини тикламоқдаBlue Origin New Glenn ракетаси портлашидан сўнг старт майдончасини тикламоқдаБугун, 15:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди