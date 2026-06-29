Сунъий интеллектли қайдномалар бозори қизимоқда: Поккет стартапи 11 миллион доллар жалб қилди
Сунъий интеллект технологиялари ривожланиши билан кундалик юмушларни енгиллаштирадиган гаджетларга талаб ортиб бормоқда. Хусусан, учрашув ва мулоқотларни ёзиб олиб, уларни матнга айлантирувчи қурилмалар бозори янги босқичга чиқди. Й Комбинатор акселератори томонидан қўллаб-қувватланадиган Поккет стартапи ўзининг ихчам ва ҳамёнбоп ечими билан инвесторлар эътиборини тортди ва 11 миллион доллар миқдорида инвестиция жалб қилишга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашри маълумотига кўра, ушбу молиялаштириш раундида Аксел венчур жамғармаси, Й Комбинатор ҳамда ElevenLabs компанияси асосчиси Мати Станисзевски иштирок этган. Поккет лойиҳаси Rabbit ёки Humane каби шов-шувли, аммо амалда мураккаб бўлган AI гаджетларидан фарқли ўлароқ, аниқ бир муаммони ҳал қилишга — учрашувларни сифатли ёзиб олиш ва таҳлил қилишга қаратилгани билан ажралиб туради.
Ихчам дизайн ва кенг имкониятларПоккет қурилмаси банк картаси шаклидаги кичик диск бўлиб, у смартфоннинг орқа панелига магнит ёрдамида ёпишади. Нархи 129 доллар бўлган ушбу гаджет фойдаланувчиларга учрашувларни чексиз ёзиб олиш ва транскрипция қилиш (нутқни матнга айлантириш) имконини беради. Энг муҳими, асосий функциялар учун ойлик обуна талаб этилмайди, бу эса уни Плауд, Мобвои ва Anker каби рақобатчиларидан ажратиб туради.
Қурилма ёрдамида ёзиб олинган маълумотлар махсус мобил илова орқали қайта ишланади. Фойдаланувчилар сунъий интеллект ёрдамида учрашувнинг қисқача мазмунини (суммарй) чиқаришлари, AI-ассистентга саволлар беришлари, ақлий хариталар (минд мапс) чизишлари ва матнни турли шаблонларга ўтказишлари мумкин. Компания ўтган йили ишга тушганидан буён 130 мингдан ортиқ қурилма сотишга улгурган.
Офлайн мулоқотларнинг аҳамиятиПоккет асосчиларидан бири Акшай Нарисетти таъкидлашича, аксарият қайдномалар ёзувчи сервислар онлайн мулоқотлар учун мўлжалланган, бироқ ҳаётий мулоқотларнинг катта қисми офлайн тарзда кечади. Сунъий интеллект яхши ишлаши учун унга кўпроқ контекст керак, бу контекст эса кўпинча юзма-юз суҳбатларда шаклланади. Шу сабабли, гаджетдан адвокатлар, шифокорлар, савдо агентлари ва талабалар фаол фойдаланмоқда.
Компания корпоратив мижозлар учун ҳам бир қатор қулайликларни тақдим этади. Поккет тизими қуйидаги сервислар билан интеграция қилинган:
- Google Календар ва OneDrive
- Google Drive ва Обсидиан
- Claude ва Cursor каби сунъий интеллект платформалари
…