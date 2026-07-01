Трампга 321 бриллиантли ноёб узук совға қилинди
АҚШ президенти Дональд Трамп мамлакат мустақиллигининг 250 йиллиги муносабати билан ўзига хос ва қимматбаҳо совға билан тақдирланди. Белгиянинг Антверпен бутунжаҳон олмос маркази (AWDC) давлат раҳбари учун махсус тайёрланган, юзлаб бриллиантлар билан безатилган эксклюзив узукни тақдим этди.
Маълум қилинишича, ноёб тақинчоқ Америка Қўшма Штатларининг Белгиядаги элчиси Билл Уайтга расман топширилган.
Узук соф олтиндан ясалган бўлиб, унга 321 та табиий бриллиант ҳамда яна 75 та қимматбаҳо тош маҳорати билан жойлаштирилган. AWDC вакиллари ушбу совға икки мамлакат ўртасидаги мустаҳкам иқтисодий ҳамкорлик ва кўп йиллик савдо алоқаларининг рамзи сифатида тайёрланганини таъкидлади.
Марказ маълумотига кўра, АҚШ узоқ йиллардан бери Антверпен олмос саноатининг энг йирик ҳамкорларидан бири ҳисобланади. Бу ерда сотиладиган табиий олмосларнинг катта қисми якунда айнан америкалик харидорлар қўлига етиб боради.
AWDC шунингдек, узукни яратишда фақат табиий бриллиантлардан фойдаланилганига алоҳида урғу берди. Мутахассисларнинг қайд этишича, табиий ва лабораторияда етиштирилган олмосларни ташқи кўринишидан ажратиш қийин бўлса-да, уларнинг келиб чиқиши, ноёблиги, бозор қиймати ва мақоми ўртасида катта фарқ мавжуд.
Маълумот ўрнида, Белгиянинг Антверпен шаҳри қарийб беш асрдан буён жаҳон олмос савдосининг энг йирик марказларидан бири ҳисобланади. Дунёда қазиб олинадиган хом олмосларнинг катта қисми айнан шу шаҳардаги савдо майдонлари орқали жаҳон бозорига чиқарилади.
Шаҳарнинг машҳур Олмос кварталида 1700 дан ортиқ компания фаолият юритади. Шунингдек, айнан Антверпенда 1863 йилда дунёдаги биринчи расмий олмос биржаси ташкил этилган бўлиб, бугунги кунда ҳам ушбу ҳудуд халқаро бриллиант савдосининг энг нуфузли марказларидан бири бўлиб қолмоқда.
…