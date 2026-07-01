Трампга 321 бриллиантли ноёб узук совға қилинди

·0·Дунё
Трампга 321 бриллиантли ноёб узук совға қилинди

АҚШ президенти Дональд Трамп мамлакат мустақиллигининг 250 йиллиги муносабати билан ўзига хос ва қимматбаҳо совға билан тақдирланди. Белгиянинг Антверпен бутунжаҳон олмос маркази (AWDC) давлат раҳбари учун махсус тайёрланган, юзлаб бриллиантлар билан безатилган эксклюзив узукни тақдим этди.

Маълум қилинишича, ноёб тақинчоқ Америка Қўшма Штатларининг Белгиядаги элчиси Билл Уайтга расман топширилган.

Узук соф олтиндан ясалган бўлиб, унга 321 та табиий бриллиант ҳамда яна 75 та қимматбаҳо тош маҳорати билан жойлаштирилган. AWDC вакиллари ушбу совға икки мамлакат ўртасидаги мустаҳкам иқтисодий ҳамкорлик ва кўп йиллик савдо алоқаларининг рамзи сифатида тайёрланганини таъкидлади.

Марказ маълумотига кўра, АҚШ узоқ йиллардан бери Антверпен олмос саноатининг энг йирик ҳамкорларидан бири ҳисобланади. Бу ерда сотиладиган табиий олмосларнинг катта қисми якунда айнан америкалик харидорлар қўлига етиб боради.

AWDC шунингдек, узукни яратишда фақат табиий бриллиантлардан фойдаланилганига алоҳида урғу берди. Мутахассисларнинг қайд этишича, табиий ва лабораторияда етиштирилган олмосларни ташқи кўринишидан ажратиш қийин бўлса-да, уларнинг келиб чиқиши, ноёблиги, бозор қиймати ва мақоми ўртасида катта фарқ мавжуд.

Маълумот ўрнида, Белгиянинг Антверпен шаҳри қарийб беш асрдан буён жаҳон олмос савдосининг энг йирик марказларидан бири ҳисобланади. Дунёда қазиб олинадиган хом олмосларнинг катта қисми айнан шу шаҳардаги савдо майдонлари орқали жаҳон бозорига чиқарилади.

Шаҳарнинг машҳур Олмос кварталида 1700 дан ортиқ компания фаолият юритади. Шунингдек, айнан Антверпенда 1863 йилда дунёдаги биринчи расмий олмос биржаси ташкил этилган бўлиб, бугунги кунда ҳам ушбу ҳудуд халқаро бриллиант савдосининг энг нуфузли марказларидан бири бўлиб қолмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар хавотирда: Қуёш исталган дақиқада кучли портлаши мумкин Олимлар хавотирда: Қуёш исталган дақиқада кучли портлаши мумкин Бугун, 10:14Бугун осмонда ноёб “Қулупнай Ой” ҳодисаси кузатиладиБугун осмонда ноёб “Қулупнай Ой” ҳодисаси кузатиладиБугун, 03:38Қозоғистонда янги Конституция кучга кирди: ҳокимият тизими ўзгармоқдаҚозоғистонда янги Конституция кучга кирди: ҳокимият тизими ўзгармоқдаБугун, 00:42Украина Россияга 419 та дрон билан ҳужум қилдиУкраина Россияга 419 та дрон билан ҳужум қилдиКеча, 23:39АҚШ Олий суди Трампнинг фуқаролик фармонини бекор қилдиАҚШ Олий суди Трампнинг фуқаролик фармонини бекор қилдиКеча, 22:31Фирибгарлар америкаликларга бир йилда 68 миллиард доллар зарар етказдиФирибгарлар америкаликларга бир йилда 68 миллиард доллар зарар етказдиКеча, 17:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди