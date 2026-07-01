Volkswagen Гольф дизел двигателлардан воз кечмоқда: Афсонавий давр якуни
Автомобил оламининг ҳақиқий афсонаси ҳисобланган Volkswagen Гольф модели ўз тарихида янги саҳифа очмоқда. Кўп йиллар давомида тежамкорлик ва чидамлилик рамзи бўлиб келган дизел двигателли модификациялар босқичма-босқич ишлаб чиқаришдан олиб ташланмоқда. Бу қарор нафақат бренд стратегиясининг ўзгариши, балки бутун Европа автосаноатида ички ёнув двигателларидан воз кечиш жараёни жадаллашганидан далолат беради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Узоқ вақт давомида автомобил ишқибозлари орасида электромобилларга нисбатан шубҳа мавжуд эди. Скептикларнинг асосий важи шундан иборат эдики, электр транспорт воситалари бир қувватланишда дизел автомобиллари каби узоқ масофани боса олмайди. Масалан, кўпчилик Peugeot 406 ҲДи каби моделлар бир бак ёқилғи билан 1300 километрга яқин йўл юришини мисол қилиб келтирарди. Бироқ, замонавий технологиялар бу тушунчани ўзгартириб юборди.
Электромобиллар дизелнинг ўрнини боса оладими?ixbt.com маълумотига кўра, Volkswagen Гольф каби оммабоп моделларнинг дизел версияларидан воз кечилиши тасодиф эмас. Бугунги кунда Volkswagen ИД.4 ёки янги Skoda Элроқ каби электромобиллар узоқ масофали саёҳатлар учун етарли қувват захирасига эга бўлиб бормоқда. Тезкор қувватлаш шохобчаларининг кўпайиши эса йўлда сарфланадиган вақтни сезиларли даражада қисқартирди.
Ўзбекистон бозорида ҳам дизел двигателли енгил автомобиллар ҳеч қачон оммавий тус олмаган бўлса-да, Volkswagen Гольф ихлосмандлари талайгина. Мамлакатимизда сўнгги йилларда электромобилларга бўлган қизиқишнинг ортиши глобал тенденцияларга мос келади. Дизелнинг асосий устунлиги бўлган юқори тортиш кучи ва тежамкорлик эндиликда электр двигателлари орқали янада самаралироқ тақдим этилмоқда.
Экспертларнинг таъкидлашича, дизел двигателларининг "олтин даври" ўтмишда қолди. Атроф-муҳитга чиқариладиган зарарли газлар миқдорини камайтириш бўйича қатъий талаблар ишлаб чиқарувчиларни қиммат ва мураккаб фильтр тизимларини ўрнатишга мажбур қилмоқда. Бу эса автомобил таннархини ошириб, уни электромобил билан рақобатда заифлаштириб қўяди.
Volkswagen компанияси ўзининг келажагини тўлиқ электрлаштиришда кўрмоқда. Гарчи кўплаб ҳайдовчилар бир марта ёқилғи қуйиб, минглаб километр юришни соғинсалар-да, замонавий инфратузилма ва аккумуляторлар сиғими бу эҳтиёжни бошқа шаклда қондиришга тайёр. Гольф моделининг дизелдан воз кечиши — бу шунчаки техник ўзгариш эмас, балки бутун бир автомобил маданиятининг алмашинишидир.
…