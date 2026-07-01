Volkswagen Гольф дизел двигателлардан воз кечмоқда: Афсонавий давр якуни

·0·Авто
Volkswagen Гольф дизел двигателлардан воз кечмоқда: Афсонавий давр якуни

Автомобил оламининг ҳақиқий афсонаси ҳисобланган Volkswagen Гольф модели ўз тарихида янги саҳифа очмоқда. Кўп йиллар давомида тежамкорлик ва чидамлилик рамзи бўлиб келган дизел двигателли модификациялар босқичма-босқич ишлаб чиқаришдан олиб ташланмоқда. Бу қарор нафақат бренд стратегиясининг ўзгариши, балки бутун Европа автосаноатида ички ёнув двигателларидан воз кечиш жараёни жадаллашганидан далолат беради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Узоқ вақт давомида автомобил ишқибозлари орасида электромобилларга нисбатан шубҳа мавжуд эди. Скептикларнинг асосий важи шундан иборат эдики, электр транспорт воситалари бир қувватланишда дизел автомобиллари каби узоқ масофани боса олмайди. Масалан, кўпчилик Peugeot 406 ҲДи каби моделлар бир бак ёқилғи билан 1300 километрга яқин йўл юришини мисол қилиб келтирарди. Бироқ, замонавий технологиялар бу тушунчани ўзгартириб юборди.

Электромобиллар дизелнинг ўрнини боса оладими?

ixbt.com маълумотига кўра, Volkswagen Гольф каби оммабоп моделларнинг дизел версияларидан воз кечилиши тасодиф эмас. Бугунги кунда Volkswagen ИД.4 ёки янги Skoda Элроқ каби электромобиллар узоқ масофали саёҳатлар учун етарли қувват захирасига эга бўлиб бормоқда. Тезкор қувватлаш шохобчаларининг кўпайиши эса йўлда сарфланадиган вақтни сезиларли даражада қисқартирди.

Ўзбекистон бозорида ҳам дизел двигателли енгил автомобиллар ҳеч қачон оммавий тус олмаган бўлса-да, Volkswagen Гольф ихлосмандлари талайгина. Мамлакатимизда сўнгги йилларда электромобилларга бўлган қизиқишнинг ортиши глобал тенденцияларга мос келади. Дизелнинг асосий устунлиги бўлган юқори тортиш кучи ва тежамкорлик эндиликда электр двигателлари орқали янада самаралироқ тақдим этилмоқда.

Экспертларнинг таъкидлашича, дизел двигателларининг "олтин даври" ўтмишда қолди. Атроф-муҳитга чиқариладиган зарарли газлар миқдорини камайтириш бўйича қатъий талаблар ишлаб чиқарувчиларни қиммат ва мураккаб фильтр тизимларини ўрнатишга мажбур қилмоқда. Бу эса автомобил таннархини ошириб, уни электромобил билан рақобатда заифлаштириб қўяди.

Volkswagen компанияси ўзининг келажагини тўлиқ электрлаштиришда кўрмоқда. Гарчи кўплаб ҳайдовчилар бир марта ёқилғи қуйиб, минглаб километр юришни соғинсалар-да, замонавий инфратузилма ва аккумуляторлар сиғими бу эҳтиёжни бошқа шаклда қондиришга тайёр. Гольф моделининг дизелдан воз кечиши — бу шунчаки техник ўзгариш эмас, балки бутун бир автомобил маданиятининг алмашинишидир.

VolkswagenГольфЭлектромобилАвтосаноатДизел
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дизел даври якунланмоқда: Volkswagen афсонавий Гольф моделининг дизел версиясидан воз кечдиДизел даври якунланмоқда: Volkswagen афсонавий Гольф моделининг дизел версиясидан воз кечдиБугун, 07:52Дасиа Спринг нархи пасайтирилди: Буюк Британиядаги энг арзон электромобил унвони қайтарилдиДасиа Спринг нархи пасайтирилди: Буюк Британиядаги энг арзон электромобил унвони қайтарилдиБугун, 04:52Volkswagen янги ИД. ЭРА 5С седанини тақдим этди: бир марта ёнилғи қуйиб 2000 км йўлVolkswagen янги ИД. ЭРА 5С седанини тақдим этди: бир марта ёнилғи қуйиб 2000 км йўлБугун, 03:51Автосаноатда мис даври якунланмоқда: Ferrari ва BMW арзонроқ муқобилга ўтмоқдаАвтосаноатда мис даври якунланмоқда: Ferrari ва BMW арзонроқ муқобилга ўтмоқдаБугун, 01:53Янги авлод BMW X5 тақдим этилди: Тарихдаги илк электр версия ва инқилобий дизайнЯнги авлод BMW X5 тақдим этилди: Тарихдаги илк электр версия ва инқилобий дизайнБугун, 01:23Lada Azimut синовлари: Янги кроссовер -40 дан +60 даражагача ҳароратда текширилмоқдаLada Azimut синовлари: Янги кроссовер -40 дан +60 даражагача ҳароратда текширилмоқдаБугун, 00:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди