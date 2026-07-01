iPhone 17 Pro Max Хитой бозорида Android-флагманларни савдо ҳажми бўйича ортда қолдирди
Apple компаниясининг смартфонлар бозоридаги гегемонлиги, айниқса, юқори нарх сегментида ўз тасдиғини топишда давом этмоқда. Сўнгги таҳлилий маълумотларга кўра, iPhone 17 туркуми Хитой каби дунёнинг энг йирик ва рақобатбардош бозорларидан бирида маҳаллий ҳамда халқаро Android-гигантларини сезиларли фарқ билан ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Бу ҳолат технология оламида фойдаланувчиларнинг танлови бренд нуфузи ва экотизим барқарорлигига кўпроқ боғланиб қолаётганини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, 2026-йилнинг 21-июн ҳолатига кўра, Хитойда iPhone 17 линиясининг умумий савдоси 35,39 миллион донага етган. Ушбу кўрсаткич ичида энг қиммат ва техник жиҳатдан мукаммал ҳисобланган iPhone 17 Pro Max модели мутлақ етакчилик қилмоқда. Мазкур қурилма тахминан 12,69 миллион нусхада сотилган бўлиб, у Apple смартфонлари орасида энг оммабопига айланди.
Apple қурилмаларининг ички рейтингида иккинчи ўринни 11,83 миллион дона билан базавий iPhone 17 эгаллаган бўлса, iPhone 17 Pro модели 10,87 миллионлик кўрсаткич билан кучли учликни якунлаб берган. Рақамлар шуни кўрсатадики, харидорлар ҳатто юқори нархга қарамай, энг максимал имкониятларга эга бўлган Pro Max версиясини афзал кўришмоқда.
Android-флагманлар учун кутилмаган зарбаЭнг ҳайратланарли ҳолат Android операцион тизимида ишловчи энг кучли флагманлар билан солиштирилганда яққол кўзга ташланади. Маълумотларга кўра, Xiaomi 17 Ultra, Vivo X300 Ultra, ОППО Финд Х9 Ultra ва iQOO 15 Ultra каби "Ultra" префиксига эга барча флагманларнинг умумий савдоси бор-йўғи 776,5 минг донани ташкил этган. Бу шуни англатадики, биргина iPhone 17 Pro Max моделининг ўзи барча асосий рақобатчиларининг йиғиндисидан ўн баробар кўпроқ сотилган.
Таниқли инсайдер Ice Universe таъкидлашича, ушбу статистика Android смартфон ишлаб чиқарувчиларининг келажакдаги стратегиясига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин. Гап шундаки, Ultra тоифасидаги моделларни ишлаб чиқиш, уларга энг замонавий камералар, дисплейлар ва инновацион компонентларни ўрнатиш улкан молиявий харажатларни талаб қилади. Бироқ, максимал техник кўрсаткичлар ҳар доим ҳам тижорий муваффақиятни кафолатламайди.
Ўзбекистон бозорида ҳам Apple маҳсулотларига бўлган талаб юқорилигича қолмоқда. Хитой бозоридаги ушбу тенденция маҳаллий бозорда ҳам акс этиши тайин, чунки ўзбекистонлик истеъмолчилар ҳам кўпинча флагман қурилмалар орасида айнан iPhone моделларининг юқори талқинларини танлашади. Android ишлаб чиқарувчилари эса эндиликда ўз ресурсларини бундай қиммат лойиҳалардан кўра, оммабоп сегментларга йўналтиришни кўриб чиқмоқдалар.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Apple компаниясининг маркетинг стратегияси ва фойдаланувчиларнинг содиқлиги техник хусусиятлар пойгасидан устун келмоқда. Агар Android брендлари ўзларининг энг қиммат флагманлари савдосини ошира олмасалар, келажакда "Ultra" туркумидаги қурилмалар сони камайиши ёки уларнинг концептуал жиҳатдан ўзгариши эҳтимолдан холи эмас.
…