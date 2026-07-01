iPhone 17 Pro Max Хитой бозорида Android-флагманларни савдо ҳажми бўйича ортда қолдирди

·0·Техно
iPhone 17 Pro Max Хитой бозорида Android-флагманларни савдо ҳажми бўйича ортда қолдирди

Apple компаниясининг смартфонлар бозоридаги гегемонлиги, айниқса, юқори нарх сегментида ўз тасдиғини топишда давом этмоқда. Сўнгги таҳлилий маълумотларга кўра, iPhone 17 туркуми Хитой каби дунёнинг энг йирик ва рақобатбардош бозорларидан бирида маҳаллий ҳамда халқаро Android-гигантларини сезиларли фарқ билан ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Бу ҳолат технология оламида фойдаланувчиларнинг танлови бренд нуфузи ва экотизим барқарорлигига кўпроқ боғланиб қолаётганини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, 2026-йилнинг 21-июн ҳолатига кўра, Хитойда iPhone 17 линиясининг умумий савдоси 35,39 миллион донага етган. Ушбу кўрсаткич ичида энг қиммат ва техник жиҳатдан мукаммал ҳисобланган iPhone 17 Pro Max модели мутлақ етакчилик қилмоқда. Мазкур қурилма тахминан 12,69 миллион нусхада сотилган бўлиб, у Apple смартфонлари орасида энг оммабопига айланди.

Apple қурилмаларининг ички рейтингида иккинчи ўринни 11,83 миллион дона билан базавий iPhone 17 эгаллаган бўлса, iPhone 17 Pro модели 10,87 миллионлик кўрсаткич билан кучли учликни якунлаб берган. Рақамлар шуни кўрсатадики, харидорлар ҳатто юқори нархга қарамай, энг максимал имкониятларга эга бўлган Pro Max версиясини афзал кўришмоқда.

Android-флагманлар учун кутилмаган зарба

Энг ҳайратланарли ҳолат Android операцион тизимида ишловчи энг кучли флагманлар билан солиштирилганда яққол кўзга ташланади. Маълумотларга кўра, Xiaomi 17 Ultra, Vivo X300 Ultra, ОППО Финд Х9 Ultra ва iQOO 15 Ultra каби "Ultra" префиксига эга барча флагманларнинг умумий савдоси бор-йўғи 776,5 минг донани ташкил этган. Бу шуни англатадики, биргина iPhone 17 Pro Max моделининг ўзи барча асосий рақобатчиларининг йиғиндисидан ўн баробар кўпроқ сотилган.

Таниқли инсайдер Ice Universe таъкидлашича, ушбу статистика Android смартфон ишлаб чиқарувчиларининг келажакдаги стратегиясига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин. Гап шундаки, Ultra тоифасидаги моделларни ишлаб чиқиш, уларга энг замонавий камералар, дисплейлар ва инновацион компонентларни ўрнатиш улкан молиявий харажатларни талаб қилади. Бироқ, максимал техник кўрсаткичлар ҳар доим ҳам тижорий муваффақиятни кафолатламайди.

Ўзбекистон бозорида ҳам Apple маҳсулотларига бўлган талаб юқорилигича қолмоқда. Хитой бозоридаги ушбу тенденция маҳаллий бозорда ҳам акс этиши тайин, чунки ўзбекистонлик истеъмолчилар ҳам кўпинча флагман қурилмалар орасида айнан iPhone моделларининг юқори талқинларини танлашади. Android ишлаб чиқарувчилари эса эндиликда ўз ресурсларини бундай қиммат лойиҳалардан кўра, оммабоп сегментларга йўналтиришни кўриб чиқмоқдалар.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Apple компаниясининг маркетинг стратегияси ва фойдаланувчиларнинг содиқлиги техник хусусиятлар пойгасидан устун келмоқда. Агар Android брендлари ўзларининг энг қиммат флагманлари савдосини ошира олмасалар, келажакда "Ultra" туркумидаги қурилмалар сони камайиши ёки уларнинг концептуал жиҳатдан ўзгариши эҳтимолдан холи эмас.

AppleiPhone 17ХитойСмартфонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотни забт этиш суръати ошмоқда: Июн ойида 28 та ракета фазога учирилдиКоинотни забт этиш суръати ошмоқда: Июн ойида 28 та ракета фазога учирилдиБугун, 09:50“Интернет отаси” Винтон Серф 83 ёшида Google компаниясидан истеъфога чиқмоқда“Интернет отаси” Винтон Серф 83 ёшида Google компаниясидан истеъфога чиқмоқдаБугун, 08:27Автоном бошқарув технологиялари етакчиси Вайве ходимларига 85 миллион доллар тўлайдиАвтоном бошқарув технологиялари етакчиси Вайве ходимларига 85 миллион доллар тўлайдиБугун, 07:25АҚШ Anthropic компаниясининг энг кучли AI моделлари экспортига қўйилган чекловларни олдиАҚШ Anthropic компаниясининг энг кучли AI моделлари экспортига қўйилган чекловларни олдиБугун, 07:21Xiaomi рекордчи Redmi К90 Ultra смартфонини тақдим этди: 8550 мАс аккумулятор ва фаол совутишXiaomi рекордчи Redmi К90 Ultra смартфонини тақдим этди: 8550 мАс аккумулятор ва фаол совутишБугун, 05:21Хотира бозоридаги инқироз ортида тил бириктириш турибдими: Samsung, Ҳйних ва Микрон судга берилдиХотира бозоридаги инқироз ортида тил бириктириш турибдими: Samsung, Ҳйних ва Микрон судга берилдиБугун, 04:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди