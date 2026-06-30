Фирибгарлар америкаликларга бир йилда 68 миллиард доллар зарар етказди

·0·Дунё
Фирибгарлар америкаликларга бир йилда 68 миллиард доллар зарар етказди

АҚШда фирибгарлик ҳолатлари рекорд даражага етди. Gallup тадқиқот компанияси ва Stop Scams Alliance ташкилоти ўтказган тадқиқотга кўра, америкаликлар 2025 йил давомида фирибгарлар сабаб 68 миллиард доллар йўқотган. Бу мамлакат тарихидаги энг йирик молиявий зарар сифатида қайд этилди.

Бу ҳақда NBC телеканали маълум қилди.

Ҳисоботда қайд этилишича, бир йил ичида 15 миллионга яқин америкалик, яъни мамлакат аҳолисининг қарийб 6 фоизи турли фирибгарлик схемалари қурбонига айланган.

Мутахассислар жабрланганларнинг 12 фоизи сунъий интеллект ёрдамида амалга оширилган фирибгарликлар қурбони бўлганини таъкидламоқда. Жумладан, дипфейк овоз ва видеолар, шунингдек, қариндош ёки банк ходими номидан қилинган сохта қўнғироқлар энг кўп қўлланган усуллар қаторига кирган.

Тадқиқотчилар сунъий интеллект имкониятлари жиноятчиларга одамларнинг ишончини осонроқ қозониш имконини бераётганини билдириб, ҳукуматни бундай таҳдидларга қарши назорат чораларини кучайтиришга чақирди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дубайда британиялик блогерни ўлим жазоси кутаётган бўлиши мумкинДубайда британиялик блогерни ўлим жазоси кутаётган бўлиши мумкинБугун, 15:12Трампга 321 бриллиантли ноёб олтин узук совға қилиндиТрампга 321 бриллиантли ноёб олтин узук совға қилиндиБугун, 13:15Хитойлик миллиардер АҚШда 30 йиллик қамоқ жазосига ҳукм қилиндиХитойлик миллиардер АҚШда 30 йиллик қамоқ жазосига ҳукм қилиндиБугун, 13:001 тонналик денгиз фили 5 йилдан бери барчани ҳайратга солмоқда1 тонналик денгиз фили 5 йилдан бери барчани ҳайратга солмоқдаБугун, 12:2218 кунлик чақалоқ онасига вайроналар остида куч бағишлади18 кунлик чақалоқ онасига вайроналар остида куч бағишладиБугун, 12:17ЖЧ-2026 да машҳур бўлган Парагвайлик гўзал «Коинот маликаси» бўлмоқчиЖЧ-2026 да машҳур бўлган Парагвайлик гўзал «Коинот маликаси» бўлмоқчиБугун, 12:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди