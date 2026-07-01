Азамат Абдураимов Каннаваро фаолиятини кескин танқид қилди
Ўзбек футболи афсонаси Азамат Абдураимов Ўзбекистон миллий жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваронинг 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги фаолиятига баҳо берди.
Россиянинг «Спорт-Экспресс» нашрига интервью берган мутахассис италиялик мураббийнинг тайинланиши терма жамоага кутилган устунликни бермаганини таъкидлади. Унинг фикрича, Темур Кападзени лавозимида қолдириш ҳам мантиқий қарор бўлиши мумкин эди.
Каннаваро тайинловининг ижобий томони ҳам бор
Азамат Абдураимов Фабио Каннаваронинг жаҳон футболидаги обрўси ва футболчилик фаолиятидаги улкан ютуқларини эътироф этди.
Унинг таъкидлашича, италиялик мутахассис терма жамоага келгач, футболчиларга бошқача нуқтаи назардан қаради. Бунинг натижасида аввал миллий жамоа рўйхатида кўринмаган айрим ёш футболчиларга ҳам имконият берилди.
«Каннаварони бош мураббий этиб тайинлашнинг ҳам ижобий, ҳам салбий томонлари бор. У футболчи сифатида улкан обрў ва жаҳон футболида катта номга эга», — деди Абдураимов.
Мутахассис 19 ёшли Беҳруз Каримовнинг асосий таркибда майдонга тушганини ана шундай ижобий ўзгаришлардан бири сифатида кўрсатди.
Унинг фикрича, аввалги мураббийлар даврида бундай ёш футболчининг мундиалда асосий таркибдан жой олиши анча қийин бўларди.
«Каннаваро Кападзедан устунлигини кўрсата олмади»
Шу билан бирга, Азамат Абдураимов Каннаваронинг мураббийлик фаолияти кутилган даражада бўлмаганини очиқ айтди.
Унинг фикрича, италиялик мутахассис маҳаллий мураббийлардан устун эканини амалда исботлай олмади.
«Кападзенинг ўрнига Каннаваронинг келиши ҳеч қандай устунлик бермади, деб бемалол айтиш мумкин», — деди у.
Абдураимов Каннаваро жаҳон футболи тарихидаги энг кучли ҳимоячилардан бири бўлгани сабабли Ўзбекистон терма жамоасининг мудофаа чизиғини мустаҳкамлайди, деб умид қилганини билдирди.
Бироқ мундиалдаги натижа бу кутилмаларга мос келмади. Ўзбекистон миллий жамоаси учта учрашувда жами 11 та гол ўтказиб юборди.
Дарвозабон позицияси заиф нуқта бўлиб қолди
Ўзбек футболи афсонаси жаҳон чемпионати давомида таркиб танлашда ҳам бир қатор хатоларга йўл қўйилганини таъкидлади.
Унинг фикрича, дарвозабон позицияси миллий жамоанинг энг муаммоли нуқталаридан бири бўлиб қолди. Айрим учрашувларда ҳимоя ва дарвозабон ўртасидаги ҳамжиҳатлик етишмагани натижага салбий таъсир кўрсатди.
Конго Демократик Республикасига қарши ҳал қилувчи баҳснинг иккинчи бўлими ҳам алоҳида танқид қилинди.
Абдураимовнинг айтишича, Ўзбекистон танаффусдан кейин ўйин назоратини йўқотган. Мураббийлар штаби эса ўз вақтидаги алмаштиришлар ва тактик ўзгаришлар орқали вазиятни ўнглай олмаган.
«Жамоа иккинчи бўлимда бутунлай муваффақиятсиз ҳаракат қилди. Мураббийлар штаби ғалабали ҳисобни сақлаб қолиш учун зарур чораларни кўра олмади», — деди у.
Абдураимов маҳаллий мураббий тарафдори
Азамат Абдураимов Ўзбекистон миллий жамоасига маҳаллий мутахассис раҳбарлик қилиши тарафдори эканини ҳам очиқ билдирди.
Унинг таъкидлашича, масала фақат Каннаваронинг катта маош олишида эмас. Агар машҳур хорижлик мураббий мамлакат футболига янги билим, тажриба ва тизим олиб кирса, унга сарфланган маблағни тушуниш мумкин.
Мутахассис бу борада Гус Хиддинкнинг Россия миллий жамоасидаги фаолиятини мисол келтирди.
Хиддинк Россия футболига нафақат натижа, балки янги қараш ва катта тажриба ҳам олиб кирган эди. Абдураимовнинг фикрича, Каннаваро фаолиятида ҳозирча бундай таъсир кўринмаяпти.
Штабда ўзбек мураббийлари йўқлиги танқид қилинди
Абдураимовни ташвишлантираётган яна бир муҳим масала — Каннаваронинг мураббийлар штабида маҳаллий мутахассисларнинг йўқлиги.
Унинг фикрича, хорижлик мураббий келганида ўзбек мутахассислари унинг ёнида ишлаб, тажриба орттириши керак эди.
«Ҳозир Каннаваронинг штабида тажриба ўрганадиган бирорта ҳам ўзбек мураббийи йўқ. Каннаваро ва унинг штаби ўзидан кейин қандай мерос қолдиради?» — деди Абдураимов.
Ушбу савол Каннаваронинг фаолияти фақат жорий натижалар эмас, балки Ўзбекистон футболи келажагига қўшадиган ҳиссаси нуқтаи назаридан ҳам баҳоланиши кераклигини кўрсатади.
Отаси натижалардан қаттиқ қайғурган
Интервью давомида Азамат Абдураимовдан отаси, ўзбек футболи афсонаси Беродир Абдураимовнинг мундиал ҳақидаги фикрлари ҳам сўралди.
Азамат Абдураимов ҳали отаси билан бу мавзуни батафсил муҳокама қилмаганини айтди. Унинг маълум қилишича, отаси айни пайтда шифохонада даволанмоқда.
«Албатта, у терма жамоа ўйинларини кузатди ва натижалардан қаттиқ қайғураётганини биламан. Балки Каннаваро ва жамоа ўйинига берган баҳоси меникидан ҳам қаттиқроқ бўлар», — деди у.
Шунингдек, у отаси Никита Симоняннинг вафотини ҳам жуда оғир қабул қилганини эслади. Абдураимовлар оиласи учун Симонян футболга садоқат ва профессионалликнинг ҳақиқий намунаси бўлган.
Ўзбекистон илк мундиални мағлубиятлар билан якунлади
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон миллий жамоаси ўз тарихида илк бор жаҳон чемпионатининг финал босқичида иштирок этди.
Фабио Каннаваро шогирдлари гуруҳ босқичида Колумбия, Португалия ва Конго Демократик Республикасига қарши майдонга тушди. Терма жамоа ҳар учала учрашувда мағлубиятга учраб, плей-офф босқичига йўл ола олмади.
Азамат Абдураимовнинг фикрича, мундиалдаги иштирок бўйича кенгроқ таҳлил кейинроқ амалга оширилиши мумкин. Бироқ дастлабки хулоса шуки, Каннаваронинг тайинланиши ҳозирча миллий жамоага сезиларли устунлик бермади.
…