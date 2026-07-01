Азамат Абдураимов Каннаваро фаолиятини кескин танқид қилди

·0·Спорт
Азамат Абдураимов Каннаваро фаолиятини кескин танқид қилди

Ўзбек футболи афсонаси Азамат Абдураимов Ўзбекистон миллий жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваронинг 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги фаолиятига баҳо берди.

Россиянинг «Спорт-Экспресс» нашрига интервью берган мутахассис италиялик мураббийнинг тайинланиши терма жамоага кутилган устунликни бермаганини таъкидлади. Унинг фикрича, Темур Кападзени лавозимида қолдириш ҳам мантиқий қарор бўлиши мумкин эди.

Каннаваро тайинловининг ижобий томони ҳам бор

Азамат Абдураимов Фабио Каннаваронинг жаҳон футболидаги обрўси ва футболчилик фаолиятидаги улкан ютуқларини эътироф этди.

Унинг таъкидлашича, италиялик мутахассис терма жамоага келгач, футболчиларга бошқача нуқтаи назардан қаради. Бунинг натижасида аввал миллий жамоа рўйхатида кўринмаган айрим ёш футболчиларга ҳам имконият берилди.

«Каннаварони бош мураббий этиб тайинлашнинг ҳам ижобий, ҳам салбий томонлари бор. У футболчи сифатида улкан обрў ва жаҳон футболида катта номга эга», — деди Абдураимов.

Мутахассис 19 ёшли Беҳруз Каримовнинг асосий таркибда майдонга тушганини ана шундай ижобий ўзгаришлардан бири сифатида кўрсатди.

Унинг фикрича, аввалги мураббийлар даврида бундай ёш футболчининг мундиалда асосий таркибдан жой олиши анча қийин бўларди.

«Каннаваро Кападзедан устунлигини кўрсата олмади»

Шу билан бирга, Азамат Абдураимов Каннаваронинг мураббийлик фаолияти кутилган даражада бўлмаганини очиқ айтди.

Унинг фикрича, италиялик мутахассис маҳаллий мураббийлардан устун эканини амалда исботлай олмади.

«Кападзенинг ўрнига Каннаваронинг келиши ҳеч қандай устунлик бермади, деб бемалол айтиш мумкин», — деди у.

Абдураимов Каннаваро жаҳон футболи тарихидаги энг кучли ҳимоячилардан бири бўлгани сабабли Ўзбекистон терма жамоасининг мудофаа чизиғини мустаҳкамлайди, деб умид қилганини билдирди.

Бироқ мундиалдаги натижа бу кутилмаларга мос келмади. Ўзбекистон миллий жамоаси учта учрашувда жами 11 та гол ўтказиб юборди.

Дарвозабон позицияси заиф нуқта бўлиб қолди

Ўзбек футболи афсонаси жаҳон чемпионати давомида таркиб танлашда ҳам бир қатор хатоларга йўл қўйилганини таъкидлади.

Унинг фикрича, дарвозабон позицияси миллий жамоанинг энг муаммоли нуқталаридан бири бўлиб қолди. Айрим учрашувларда ҳимоя ва дарвозабон ўртасидаги ҳамжиҳатлик етишмагани натижага салбий таъсир кўрсатди.

Конго Демократик Республикасига қарши ҳал қилувчи баҳснинг иккинчи бўлими ҳам алоҳида танқид қилинди.

Абдураимовнинг айтишича, Ўзбекистон танаффусдан кейин ўйин назоратини йўқотган. Мураббийлар штаби эса ўз вақтидаги алмаштиришлар ва тактик ўзгаришлар орқали вазиятни ўнглай олмаган.

«Жамоа иккинчи бўлимда бутунлай муваффақиятсиз ҳаракат қилди. Мураббийлар штаби ғалабали ҳисобни сақлаб қолиш учун зарур чораларни кўра олмади», — деди у.

Абдураимов маҳаллий мураббий тарафдори

Азамат Абдураимов Ўзбекистон миллий жамоасига маҳаллий мутахассис раҳбарлик қилиши тарафдори эканини ҳам очиқ билдирди.

Унинг таъкидлашича, масала фақат Каннаваронинг катта маош олишида эмас. Агар машҳур хорижлик мураббий мамлакат футболига янги билим, тажриба ва тизим олиб кирса, унга сарфланган маблағни тушуниш мумкин.

Мутахассис бу борада Гус Хиддинкнинг Россия миллий жамоасидаги фаолиятини мисол келтирди.

Хиддинк Россия футболига нафақат натижа, балки янги қараш ва катта тажриба ҳам олиб кирган эди. Абдураимовнинг фикрича, Каннаваро фаолиятида ҳозирча бундай таъсир кўринмаяпти.

Штабда ўзбек мураббийлари йўқлиги танқид қилинди

Абдураимовни ташвишлантираётган яна бир муҳим масала — Каннаваронинг мураббийлар штабида маҳаллий мутахассисларнинг йўқлиги.

Унинг фикрича, хорижлик мураббий келганида ўзбек мутахассислари унинг ёнида ишлаб, тажриба орттириши керак эди.

«Ҳозир Каннаваронинг штабида тажриба ўрганадиган бирорта ҳам ўзбек мураббийи йўқ. Каннаваро ва унинг штаби ўзидан кейин қандай мерос қолдиради?» — деди Абдураимов.

Ушбу савол Каннаваронинг фаолияти фақат жорий натижалар эмас, балки Ўзбекистон футболи келажагига қўшадиган ҳиссаси нуқтаи назаридан ҳам баҳоланиши кераклигини кўрсатади.

Отаси натижалардан қаттиқ қайғурган

Интервью давомида Азамат Абдураимовдан отаси, ўзбек футболи афсонаси Беродир Абдураимовнинг мундиал ҳақидаги фикрлари ҳам сўралди.

Азамат Абдураимов ҳали отаси билан бу мавзуни батафсил муҳокама қилмаганини айтди. Унинг маълум қилишича, отаси айни пайтда шифохонада даволанмоқда.

«Албатта, у терма жамоа ўйинларини кузатди ва натижалардан қаттиқ қайғураётганини биламан. Балки Каннаваро ва жамоа ўйинига берган баҳоси меникидан ҳам қаттиқроқ бўлар», — деди у.

Шунингдек, у отаси Никита Симоняннинг вафотини ҳам жуда оғир қабул қилганини эслади. Абдураимовлар оиласи учун Симонян футболга садоқат ва профессионалликнинг ҳақиқий намунаси бўлган.

Ўзбекистон илк мундиални мағлубиятлар билан якунлади

Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон миллий жамоаси ўз тарихида илк бор жаҳон чемпионатининг финал босқичида иштирок этди.

Фабио Каннаваро шогирдлари гуруҳ босқичида Колумбия, Португалия ва Конго Демократик Республикасига қарши майдонга тушди. Терма жамоа ҳар учала учрашувда мағлубиятга учраб, плей-офф босқичига йўл ола олмади.

Азамат Абдураимовнинг фикрича, мундиалдаги иштирок бўйича кенгроқ таҳлил кейинроқ амалга оширилиши мумкин. Бироқ дастлабки хулоса шуки, Каннаваронинг тайинланиши ҳозирча миллий жамоага сезиларли устунлик бермади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мбаппе Месси билан тўпурарлик рақобати ҳақида очиқ гапирдиМбаппе Месси билан тўпурарлик рақобати ҳақида очиқ гапирдиБугун, 08:12Дешам 1/16 финалда Швеция мағлуб этилган ўйиндан сўнг нималар деди?Дешам 1/16 финалда Швеция мағлуб этилган ўйиндан сўнг нималар деди?Бугун, 07:50ЖЧ-2026. Мбаппе Швецияга қарши дубль билан Мессига тенглашдиЖЧ-2026. Мбаппе Швецияга қарши дубль билан Мессига тенглашдиБугун, 07:40Куман Марокашдан мағлубиятдан сўнг Нидерландия бошқарувини тарк этдиКуман Марокашдан мағлубиятдан сўнг Нидерландия бошқарувини тарк этдиБугун, 07:25Кристиан Пулишич Златан Ибрагимовичнинг телебошловчилик қобилиятига юқори баҳо бердиКристиан Пулишич Златан Ибрагимовичнинг телебошловчилик қобилиятига юқори баҳо бердиБугун, 04:54Франция Швецияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026 нимчорак финалига йўл олдиФранция Швецияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026 нимчорак финалига йўл олдиБугун, 04:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди