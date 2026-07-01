Олимлар хавотирда: Қуёш исталган дақиқада кучли портлаши мумкин

·0·Дунё
Олимлар хавотирда: Қуёш исталган дақиқада кучли портлаши мумкин

Олимлар Қуёшдаги фаоллик сўнгги кунларда кескин кучайганини маълум қилди. Мутахассислар фикрича, ҳозирги вазият исталган вақтда янада хавфли тус олиши мумкин. Айниқса, энг юқори даражадаги Қуёш портлаши эҳтимоли сақланиб қолмоқда.

Россия Фанлар академияси Космик тадқиқотлар институти ҳузуридаги Қуёш астрономияси лабораторияси маълумотига кўра, сўнгги 24 соат ичида Қуёшда жами 17 та чақнаш қайд этилган. Бу аввалги кунлар билан солиштирганда анча юқори кўрсаткич ҳисобланади.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, бир кун аввал 8 та, ундан олдинги кунда эса атиги 5 та чақнаш кузатилган. Бугун эрталаб эса М синфига мансуб иккита кучли чақнаш рўй берди. Энди олимлар энг юқори — X синфидаги портлаш содир бўлиш эҳтимолини истисно қилмаяпти.

Ерга қараб турган улкан фаол ҳудуд

Астрономлар ҳозирги фаол ҳудудни жорий йил февраль ойида кузатилган 4366-сонли Қуёш доғлари гуруҳи билан таққосламоқда. Ўша пайтда бир нечта кучли портлаш, жумладан, 2026 йилнинг энг йирик X8.1 даражали чақнаши қайд этилган эди.

Олимларнинг қайд этишича, бу галги вазият бироз ғайриоддий. Чунки 2026 йилнинг энг катта фаол ҳудуди айнан Ер томонга қараб турган бўлса-да, ҳозирча унда X синфига мансуб кучли портлаш содир бўлмаган.

Бироқ мутахассислар бу хотиржамлик узоқ давом этмаслиги мумкинлигини таъкидламоқда. Уларнинг фикрича, кучли портлаш исталган дақиқада бошланиши эҳтимоли мавжуд.

Нега олимлар хавотирда?

Маълум қилинишича, ушбу фаол ҳудуд иккита йирик Қуёш доғлари гуруҳидан ташкил топган бўлиб, улар ягона магнит тизими орқали ўзаро боғланган. Бу эса улкан энергия тўпланишига шароит яратмоқда.

Астрономлар таъкидлашича, бундай мураккаб магнит тизимларини аниқ башорат қилиш жуда қийин. Сабаби, магнит майдонининг катта қисми Қуёш юзаси остида жойлашгани учун уни тўлиқ кузатиш имкони йўқ.

Шу боис вазият кутилмаган йўналишда ривожланиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирилмоқда.

Қуёш портлашлари қандай хавф туғдиради?

Қуёш чақнашлари кучига қараб A, B, C, M ва X синфларига бўлинади. Энг кучлиси X синфи ҳисобланади.

Бундай кучли портлашлар Ер магнит майдонига таъсир қилиб, магнит бўронларини юзага келтириши мумкин. Бу эса электр тармоқларида носозликлар, радиоалоқа ва навигация тизимларида узилишлар, айрим ҳолатларда эса саноат объектларида электр таъминоти билан боғлиқ муаммоларни келтириб чиқариши эҳтимолдан холи эмас.

Шунингдек, олимлар магнит бўронлари қушлар ва ҳайвонларнинг табиий миграция йўналишларига ҳам таъсир кўрсатиши мумкинлигини таъкидламоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бугун осмонда ноёб “Қулупнай Ой” ҳодисаси кузатиладиБугун осмонда ноёб “Қулупнай Ой” ҳодисаси кузатиладиБугун, 03:38Қозоғистонда янги Конституция кучга кирди: ҳокимият тизими ўзгармоқдаҚозоғистонда янги Конституция кучга кирди: ҳокимият тизими ўзгармоқдаБугун, 00:42Украина Россияга 419 та дрон билан ҳужум қилдиУкраина Россияга 419 та дрон билан ҳужум қилдиКеча, 23:39АҚШ Олий суди Трампнинг фуқаролик фармонини бекор қилдиАҚШ Олий суди Трампнинг фуқаролик фармонини бекор қилдиКеча, 22:31Фирибгарлар америкаликларга бир йилда 68 миллиард доллар зарар етказдиФирибгарлар америкаликларга бир йилда 68 миллиард доллар зарар етказдиКеча, 17:46Дубайда британиялик блогерни ўлим жазоси кутаётган бўлиши мумкинДубайда британиялик блогерни ўлим жазоси кутаётган бўлиши мумкинКеча, 15:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди