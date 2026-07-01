Мбаппе Месси билан тўпурарлик рақобати ҳақида очиқ гапирди

·0·Спорт
Мбаппе Месси билан тўпурарлик рақобати ҳақида очиқ гапирди

Франция миллий жамоаси сардори Килиан Мбаппе 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги «Олтин бутса» учун кураш ва аргентиналик Лионель Месси билан рақобат ҳақида фикр билдирди.

27 ёшли ҳужумчи Швецияга қарши 1/16 финал баҳсида дубль қайд этди. Франция рақибини 3:0 ҳисобида мағлуб этган бўлса, Мбаппе турнирдаги голлари сонини олтитага етказиб, тўпурарлар рўйхатида Месси билан тенглашиб олди.

«Мессининг ўйинини кузатмаяпман»

The Touchline келтирган иқтибосга кўра, Мбаппе бутун эътиборини ўз ўйини ва Франция терма жамоасининг натижаларига қаратганини таъкидлади.

«Мен Мессининг ўйинини кузатмаяпман. У гол урган, гол уради ва бу ишни давом эттиради. Мен бу ҳақда аввал ҳам айтганман. У билан рақобатлашиш учун ўзимни янада яхшироқ кўрсатишим керак», — деди Мбаппе.

Франциялик футболчининг сўзларидан кўриниб турибдики, у Мессининг имкониятларини жуда юқори баҳолайди. Шу билан бирга, Мбаппе тўпурарлик пойгасида рақибининг натижаларини ҳисоблаш ўрнига, ҳар бир учрашувда ўз вазифасини бажаришни мақсад қилган.

Швецияга қарши дубль ғалабани таъминлади

Франция 1/16 финалда Швеция дарвозасига жавобсиз учта гол урди. Мбаппе 45 ва 74-дақиқаларда нишонга аниқ зарба берган бўлса, яна бир голни Брэдли Барколя киритди.

Мбаппе мазкур мундиалда учинчи марта бир учрашувда иккита гол уришга муваффақ бўлди. Унинг Швецияга қарши иккинчи голи ЖЧ-2026даги олтинчи тўпи бўлди. Шу тариқа, француз ҳужумчиси Мессига етиб олди.

Шунингдек, Мбаппенинг жаҳон чемпионатларидаги умумий голлари сони 18 тага етди. У плей-офф босқичларида 10 та тўп киритиб, мундиал тарихидаги энг яхши натижани қайд этди.

Тўпурарлик пойгасида вазият ўзгариши мумкин

Мбаппе ва Месси ҳозирча олтитадан гол билан ЖЧ-2026 тўпурарлари рўйхатининг юқори қисмида турибди. Бироқ аргентиналик футболчи плей-оффдаги биринчи учрашувини ҳали ўтказмаган.

Аргентина 1/16 финал босқичида Кабо-Верде миллий жамоасига қарши майдонга тушади. Учрашув 3 июль куни Майамида ўтказилади ва Тошкент вақти билан 4 июль соат 03:00 да бошланади.

Агар Месси мазкур баҳсда гол урса, тўпурарлик пойгасида яна якка пешқадамга айланиши мумкин. Мбаппе эса навбатдаги учрашувда унга яна жавоб қайтариш имкониятига эга бўлади.

Франция Парагвай билан куч синашади

Дидье Дешам шогирдлари нимчорак финалда Парагвай миллий жамоасига қарши майдонга тушади. Жанубий Америка вакили 1/16 финалда Германия билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаб, пенальтилар сериясида ғалаба қозонган эди.

Франция ва Парагвай ўртасидаги учрашув 4 июль куни Филадельфияда бўлиб ўтади. Баҳс ғолиби чорак финалда Канада — Марокаш жуфтлиги ғолибига қарши ўйнайди.

Франциянинг навбатдаги босқичдаги асосий умидларидан бири яна Килиан Мбаппе бўлади. Ҳужумчи ҳозирча нафақат жамоасини олдинга бошламоқда, балки Месси билан «Олтин бутса» учун қизғин ва муросасиз кураш ҳам олиб бормоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дешам 1/16 финалда Швеция мағлуб этилган ўйиндан сўнг нималар деди?Дешам 1/16 финалда Швеция мағлуб этилган ўйиндан сўнг нималар деди?Бугун, 07:50ЖЧ-2026. Мбаппе Швецияга қарши дубль билан Мессига тенглашдиЖЧ-2026. Мбаппе Швецияга қарши дубль билан Мессига тенглашдиБугун, 07:40Куман Марокашдан мағлубиятдан сўнг Нидерландия бошқарувини тарк этдиКуман Марокашдан мағлубиятдан сўнг Нидерландия бошқарувини тарк этдиБугун, 07:25Кристиан Пулишич Златан Ибрагимовичнинг телебошловчилик қобилиятига юқори баҳо бердиКристиан Пулишич Златан Ибрагимовичнинг телебошловчилик қобилиятига юқори баҳо бердиБугун, 04:54Франция Швецияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026 нимчорак финалига йўл олдиФранция Швецияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026 нимчорак финалига йўл олдиБугун, 04:00Деклан Райс Англия терма жамоасининг пеналтилар сериясидаги имкониятларини юқори баҳоладиДеклан Райс Англия терма жамоасининг пеналтилар сериясидаги имкониятларини юқори баҳоладиБугун, 02:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди