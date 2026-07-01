Мбаппе Месси билан тўпурарлик рақобати ҳақида очиқ гапирди
Франция миллий жамоаси сардори Килиан Мбаппе 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги «Олтин бутса» учун кураш ва аргентиналик Лионель Месси билан рақобат ҳақида фикр билдирди.
27 ёшли ҳужумчи Швецияга қарши 1/16 финал баҳсида дубль қайд этди. Франция рақибини 3:0 ҳисобида мағлуб этган бўлса, Мбаппе турнирдаги голлари сонини олтитага етказиб, тўпурарлар рўйхатида Месси билан тенглашиб олди.
«Мессининг ўйинини кузатмаяпман»
The Touchline келтирган иқтибосга кўра, Мбаппе бутун эътиборини ўз ўйини ва Франция терма жамоасининг натижаларига қаратганини таъкидлади.
«Мен Мессининг ўйинини кузатмаяпман. У гол урган, гол уради ва бу ишни давом эттиради. Мен бу ҳақда аввал ҳам айтганман. У билан рақобатлашиш учун ўзимни янада яхшироқ кўрсатишим керак», — деди Мбаппе.
Франциялик футболчининг сўзларидан кўриниб турибдики, у Мессининг имкониятларини жуда юқори баҳолайди. Шу билан бирга, Мбаппе тўпурарлик пойгасида рақибининг натижаларини ҳисоблаш ўрнига, ҳар бир учрашувда ўз вазифасини бажаришни мақсад қилган.
Швецияга қарши дубль ғалабани таъминлади
Франция 1/16 финалда Швеция дарвозасига жавобсиз учта гол урди. Мбаппе 45 ва 74-дақиқаларда нишонга аниқ зарба берган бўлса, яна бир голни Брэдли Барколя киритди.
Мбаппе мазкур мундиалда учинчи марта бир учрашувда иккита гол уришга муваффақ бўлди. Унинг Швецияга қарши иккинчи голи ЖЧ-2026даги олтинчи тўпи бўлди. Шу тариқа, француз ҳужумчиси Мессига етиб олди.
Шунингдек, Мбаппенинг жаҳон чемпионатларидаги умумий голлари сони 18 тага етди. У плей-офф босқичларида 10 та тўп киритиб, мундиал тарихидаги энг яхши натижани қайд этди.
Тўпурарлик пойгасида вазият ўзгариши мумкин
Мбаппе ва Месси ҳозирча олтитадан гол билан ЖЧ-2026 тўпурарлари рўйхатининг юқори қисмида турибди. Бироқ аргентиналик футболчи плей-оффдаги биринчи учрашувини ҳали ўтказмаган.
Аргентина 1/16 финал босқичида Кабо-Верде миллий жамоасига қарши майдонга тушади. Учрашув 3 июль куни Майамида ўтказилади ва Тошкент вақти билан 4 июль соат 03:00 да бошланади.
Агар Месси мазкур баҳсда гол урса, тўпурарлик пойгасида яна якка пешқадамга айланиши мумкин. Мбаппе эса навбатдаги учрашувда унга яна жавоб қайтариш имкониятига эга бўлади.
Франция Парагвай билан куч синашади
Дидье Дешам шогирдлари нимчорак финалда Парагвай миллий жамоасига қарши майдонга тушади. Жанубий Америка вакили 1/16 финалда Германия билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаб, пенальтилар сериясида ғалаба қозонган эди.
Франция ва Парагвай ўртасидаги учрашув 4 июль куни Филадельфияда бўлиб ўтади. Баҳс ғолиби чорак финалда Канада — Марокаш жуфтлиги ғолибига қарши ўйнайди.
Франциянинг навбатдаги босқичдаги асосий умидларидан бири яна Килиан Мбаппе бўлади. Ҳужумчи ҳозирча нафақат жамоасини олдинга бошламоқда, балки Месси билан «Олтин бутса» учун қизғин ва муросасиз кураш ҳам олиб бормоқда.
…