Xiaomi компаниясининг илк NAS қурилмаси сотувга чиқиши билан рекорд ўрнатди
Xiaomi компанияси ўзининг илк тармоқли маълумотлар омбори (NAS) — Xiaomi Смарт Стораге қурилмасини оммавий молиялаштириш (кровдфундинг) платформасида тақдим этди. Янги маҳсулот бозорга чиқиши биланоқ ҳақиқий хитга айланди: савдолар бошланганидан сўнг бор-йўғи 3 дақиқа ичида йиғилган маблағ миқдори 1 миллион доллардан ошиб кетди. Пекин вақти билан соат 10:15 га келиб эса бу кўрсаткич 1,9 миллион долларга етди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу қурилма Xiaomi брендининг NAS бозоридаги дебют маҳсулоти бўлиб, у фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотларини хавфсиз сақлаш, фото ва видеоларни тезкор узатиш ҳамда смартфонлардаги файлларни автоматик нусхалаш (баккуп) каби эҳтиёжларини қондиришга мўлжалланган. Айниқса, WeChat мессенжери маълумотларини архивлаш функцияси кўплаб фойдаланувчилар эътиборини тортди.
Техник имкониятлар ва HyperOS интеграциясиXiaomi Смарт Стораге қурилмаси бренднинг янги HyperOS экотизими ва Mi Home иловаси билан тўлиқ интеграциялашган. Бу эса фойдаланувчиларга ўз маълумотларини масофадан бошқариш ва турли ақлли қурилмалар билан боғлаш имконини беради. Шунингдек, тизимга тўрттагача Mijia камераларини улаш мумкин, бу эса видеокузатув ёзувларини 360 кунгача маҳаллий хотирада сақлаш имконини беради.
Қурилманинг аппарат қисми ҳам анча бақувват: у 2 GB тезкор хотира ва 8 GB ички флеш-хотира билан жиҳозланган. Маълумотларни сақлаш учун эса иккита слот мавжуд бўлиб, улар умумий ҳажми 40 TB гача бўлган қаттиқ дискларни қўллаб-қувватлайди. ixbt.com маълумотига кўра, Xiaomi ўзининг ушбу маҳсулоти учун ишончли Western Digital Ред сериясидаги дискларни танлаган.
Нархлар ва комплектацияXiaomi компанияси фойдаланувчиларга уч хил хотира ҳажмига эга тайёр вариантларни таклиф қилмоқда:
- 4 TB ҳажмли версия — тахминан 338 доллар;
- 8 TB ҳажмли версия — тахминан 425 доллар;
- 16 TB ҳажмли максимал версия — тахминан 690 доллар.
Ўзбекистон технология бозорида ҳам Xiaomi маҳсулотларига бўлган талаб юқорилигини ҳисобга олсак, ушбу NAS қурилмаси тез орада маҳаллий ритейлерлар ва онлайн дўконлар расталарида пайдо бўлиши кутилмоқда. Шахсий булутли сақлаш тизимига эга бўлишни истаган фойдаланувчилар учун бу Apple ёки Google каби пуллик булутли хизматларга муносиб муқобил бўлиши мумкин.
…