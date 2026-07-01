Xiaomi компаниясининг илк NAS қурилмаси сотувга чиқиши билан рекорд ўрнатди

·0·Техно
Xiaomi компаниясининг илк NAS қурилмаси сотувга чиқиши билан рекорд ўрнатди

Xiaomi компанияси ўзининг илк тармоқли маълумотлар омбори (NAS) — Xiaomi Смарт Стораге қурилмасини оммавий молиялаштириш (кровдфундинг) платформасида тақдим этди. Янги маҳсулот бозорга чиқиши биланоқ ҳақиқий хитга айланди: савдолар бошланганидан сўнг бор-йўғи 3 дақиқа ичида йиғилган маблағ миқдори 1 миллион доллардан ошиб кетди. Пекин вақти билан соат 10:15 га келиб эса бу кўрсаткич 1,9 миллион долларга етди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу қурилма Xiaomi брендининг NAS бозоридаги дебют маҳсулоти бўлиб, у фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотларини хавфсиз сақлаш, фото ва видеоларни тезкор узатиш ҳамда смартфонлардаги файлларни автоматик нусхалаш (баккуп) каби эҳтиёжларини қондиришга мўлжалланган. Айниқса, WeChat мессенжери маълумотларини архивлаш функцияси кўплаб фойдаланувчилар эътиборини тортди.

Техник имкониятлар ва HyperOS интеграцияси

Xiaomi Смарт Стораге қурилмаси бренднинг янги HyperOS экотизими ва Mi Home иловаси билан тўлиқ интеграциялашган. Бу эса фойдаланувчиларга ўз маълумотларини масофадан бошқариш ва турли ақлли қурилмалар билан боғлаш имконини беради. Шунингдек, тизимга тўрттагача Mijia камераларини улаш мумкин, бу эса видеокузатув ёзувларини 360 кунгача маҳаллий хотирада сақлаш имконини беради.

Қурилманинг аппарат қисми ҳам анча бақувват: у 2 GB тезкор хотира ва 8 GB ички флеш-хотира билан жиҳозланган. Маълумотларни сақлаш учун эса иккита слот мавжуд бўлиб, улар умумий ҳажми 40 TB гача бўлган қаттиқ дискларни қўллаб-қувватлайди. ixbt.com маълумотига кўра, Xiaomi ўзининг ушбу маҳсулоти учун ишончли Western Digital Ред сериясидаги дискларни танлаган.

Нархлар ва комплектация

Xiaomi компанияси фойдаланувчиларга уч хил хотира ҳажмига эга тайёр вариантларни таклиф қилмоқда:

  • 4 TB ҳажмли версия — тахминан 338 доллар;
  • 8 TB ҳажмли версия — тахминан 425 доллар;
  • 16 TB ҳажмли максимал версия — тахминан 690 доллар.
Барча версиялар заводдан Western Digital Ред драйверлари билан бирга етказиб берилади. Бу турдаги дисклар айнан тармоқли омборлар учун ишлаб чиқилган бўлиб, 24/7 режимида узоқ муддатли ва барқарор ишлашни таъминлайди.

Ўзбекистон технология бозорида ҳам Xiaomi маҳсулотларига бўлган талаб юқорилигини ҳисобга олсак, ушбу NAS қурилмаси тез орада маҳаллий ритейлерлар ва онлайн дўконлар расталарида пайдо бўлиши кутилмоқда. Шахсий булутли сақлаш тизимига эга бўлишни истаган фойдаланувчилар учун бу Apple ёки Google каби пуллик булутли хизматларга муносиб муқобил бўлиши мумкин.

XiaomiNASHyperOSWestern DigitalТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 17 Pro Max Хитой бозорида Android-флагманларни савдо ҳажми бўйича ортда қолдирдиiPhone 17 Pro Max Хитой бозорида Android-флагманларни савдо ҳажми бўйича ортда қолдирдиБугун, 10:53Коинотни забт этиш суръати ошмоқда: Июн ойида 28 та ракета фазога учирилдиКоинотни забт этиш суръати ошмоқда: Июн ойида 28 та ракета фазога учирилдиБугун, 09:50“Интернет отаси” Винтон Серф 83 ёшида Google компаниясидан истеъфога чиқмоқда“Интернет отаси” Винтон Серф 83 ёшида Google компаниясидан истеъфога чиқмоқдаБугун, 08:27Автоном бошқарув технологиялари етакчиси Вайве ходимларига 85 миллион доллар тўлайдиАвтоном бошқарув технологиялари етакчиси Вайве ходимларига 85 миллион доллар тўлайдиБугун, 07:25АҚШ Anthropic компаниясининг энг кучли AI моделлари экспортига қўйилган чекловларни олдиАҚШ Anthropic компаниясининг энг кучли AI моделлари экспортига қўйилган чекловларни олдиБугун, 07:21Xiaomi рекордчи Redmi К90 Ultra смартфонини тақдим этди: 8550 мАс аккумулятор ва фаол совутишXiaomi рекордчи Redmi К90 Ultra смартфонини тақдим этди: 8550 мАс аккумулятор ва фаол совутишБугун, 05:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди