Дизел даври якунланмоқда: Volkswagen афсонавий Гольф моделининг дизел версиясидан воз кечди

·0·Авто
Дизел даври якунланмоқда: Volkswagen афсонавий Гольф моделининг дизел версиясидан воз кечди

Автомобил саноатида бутун бир давр поёнига етмоқда: Германиянинг Volkswagen концерни ўзининг энг харидоргир моделларидан бири бўлган Гольфнинг дизел двигателли талқинини ишлаб чиқаришни тўхтатишга қарор қилди. Ярим асрлик тарихга эга бўлган ушбу модел эндиликда фақат бензинли ва гибрид куч қурилмалари билан сотувга чиқарилади. Бу қарор жаҳон бозорида дизел автомобилларига бўлган талабнинг кескин пасайиб бораётганидан далолат беради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Volkswagen Гольф илк бор 1976-йилда, модел дебютидан икки йил ўтиб дизел двигатели билан жиҳозланган эди. Ўша пайтда шовқинли бўлса-да, ўта тежамкор бўлган ушбу двигател тез орада оммалашиб кетди. Autocar нашрининг хабар беришича, Volkswagen УК вакиллари компания эндиликда асосий эътиборни бензинли ва янги гибрид технологияларга қаратишини расман тасдиқлаган.

Экологик стандартлар ва талабнинг ўзгариши

Дизел двигателларининг обрўсига 2015-йилда юз берган "дизелгейт" можароси жиддий путур етказган эди. Шунга қарамай, Volkswagen Груп узоқ вақт давомида Европада дизел автомобиллари савдоси бўйича етакчиликни сақлаб келди. Бироқ сўнгги йилларда экологик талабларнинг қатъийлашиши ва электромобилларнинг оммалашиши вазиятни бутунлай ўзгартирди. Масалан, Буюк Британияда жорий йилнинг дастлабки беш ойида дизел автомобилларининг улуши умумий бозорнинг бор-йўғи 4,8 фоизини ташкил этди.

Ўзбекистон бозорида ҳам Volkswagen Гольф моделлари, асосан, бензинли двигателлар билан танилган бўлса-да, дизел версияларининг ишлаб чиқаришдан олиниши глобал тенденция сифатида муҳим аҳамиятга эга. Мамлакатимизда ҳам сўнгги йилларда электромобиллар ва гибрид автомобилларга бўлган қизиқиш ортиб бораётгани фонида, анъанавий оғир ёқилғидан воз кечиш жараёни тезлашиши кутилмоқда.

Келажак гибрид ва электр технологияларида

Volkswagen Гольф моделининг янги авлодлари эндиликда замонавий милд-ҳйбрид (юmsҳоқ гибрид) ва плуг-ин ҳйбрид (ташқи тармоқдан қувватланувчи гибрид) тизимлари билан бойитилади. Компания маълумотларига кўра, янги тўлиқ гибрид Гольф шу йилнинг қиш мавсумида сотувга чиқиши режалаштирилган. Бу қадам бренднинг 2030-йилгача бўлган тўлиқ электрлаштириш стратегиясининг бир қисмидир.

СММТ (Британия автомобил ишлаб чиқарувчилар ва сотувчилар жамияти) маълумотлари шуни кўрсатадики, Гольф савдосида дизел моделларининг улуши жорий йилда атиги 5,5 фоизгача тушиб кетган. Бир пайтлар корпоратив мижозларнинг энг севимли танлови бўлган ушбу технология эндиликда ўз ўрнини тежамкорликда қолишмайдиган, лекин экологик жиҳатдан анча тоза бўлган гибрид қурилмаларга бўшатиб бермоқда.

Хулоса қилиб айтганда, Volkswagen Гольф дизел версиясининг тарих саҳифаларидан жой олиши — ички ёнув двигателлари эрасининг аста-секин якунланаётганидан навбатдаги сигналдир. Эндиликда харидорлар нафақат тежамкорлик, балки атроф-муҳитга етказиладиган зарарни камайтиришни ҳам устувор вазифа деб билмоқдалар.

VolkswagenГольфДизелАвтомобилЭкология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дасиа Спринг нархи пасайтирилди: Буюк Британиядаги энг арзон электромобил унвони қайтарилдиДасиа Спринг нархи пасайтирилди: Буюк Британиядаги энг арзон электромобил унвони қайтарилдиБугун, 04:52Volkswagen янги ИД. ЭРА 5С седанини тақдим этди: бир марта ёнилғи қуйиб 2000 км йўлVolkswagen янги ИД. ЭРА 5С седанини тақдим этди: бир марта ёнилғи қуйиб 2000 км йўлБугун, 03:51Автосаноатда мис даври якунланмоқда: Ferrari ва BMW арзонроқ муқобилга ўтмоқдаАвтосаноатда мис даври якунланмоқда: Ferrari ва BMW арзонроқ муқобилга ўтмоқдаБугун, 01:53Янги авлод BMW X5 тақдим этилди: Тарихдаги илк электр версия ва инқилобий дизайнЯнги авлод BMW X5 тақдим этилди: Тарихдаги илк электр версия ва инқилобий дизайнБугун, 01:23Lada Azimut синовлари: Янги кроссовер -40 дан +60 даражагача ҳароратда текширилмоқдаLada Azimut синовлари: Янги кроссовер -40 дан +60 даражагача ҳароратда текширилмоқдаБугун, 00:55Россиянинг Делимобил каршеринг хизмати Tataристон бозоридаги қамровини кенгайтирдиРоссиянинг Делимобил каршеринг хизмати Tataристон бозоридаги қамровини кенгайтирдиКеча, 22:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди