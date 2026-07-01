Дизел даври якунланмоқда: Volkswagen афсонавий Гольф моделининг дизел версиясидан воз кечди
Автомобил саноатида бутун бир давр поёнига етмоқда: Германиянинг Volkswagen концерни ўзининг энг харидоргир моделларидан бири бўлган Гольфнинг дизел двигателли талқинини ишлаб чиқаришни тўхтатишга қарор қилди. Ярим асрлик тарихга эга бўлган ушбу модел эндиликда фақат бензинли ва гибрид куч қурилмалари билан сотувга чиқарилади. Бу қарор жаҳон бозорида дизел автомобилларига бўлган талабнинг кескин пасайиб бораётганидан далолат беради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Volkswagen Гольф илк бор 1976-йилда, модел дебютидан икки йил ўтиб дизел двигатели билан жиҳозланган эди. Ўша пайтда шовқинли бўлса-да, ўта тежамкор бўлган ушбу двигател тез орада оммалашиб кетди. Autocar нашрининг хабар беришича, Volkswagen УК вакиллари компания эндиликда асосий эътиборни бензинли ва янги гибрид технологияларга қаратишини расман тасдиқлаган.
Экологик стандартлар ва талабнинг ўзгаришиДизел двигателларининг обрўсига 2015-йилда юз берган "дизелгейт" можароси жиддий путур етказган эди. Шунга қарамай, Volkswagen Груп узоқ вақт давомида Европада дизел автомобиллари савдоси бўйича етакчиликни сақлаб келди. Бироқ сўнгги йилларда экологик талабларнинг қатъийлашиши ва электромобилларнинг оммалашиши вазиятни бутунлай ўзгартирди. Масалан, Буюк Британияда жорий йилнинг дастлабки беш ойида дизел автомобилларининг улуши умумий бозорнинг бор-йўғи 4,8 фоизини ташкил этди.
Ўзбекистон бозорида ҳам Volkswagen Гольф моделлари, асосан, бензинли двигателлар билан танилган бўлса-да, дизел версияларининг ишлаб чиқаришдан олиниши глобал тенденция сифатида муҳим аҳамиятга эга. Мамлакатимизда ҳам сўнгги йилларда электромобиллар ва гибрид автомобилларга бўлган қизиқиш ортиб бораётгани фонида, анъанавий оғир ёқилғидан воз кечиш жараёни тезлашиши кутилмоқда.
Келажак гибрид ва электр технологияларидаVolkswagen Гольф моделининг янги авлодлари эндиликда замонавий милд-ҳйбрид (юmsҳоқ гибрид) ва плуг-ин ҳйбрид (ташқи тармоқдан қувватланувчи гибрид) тизимлари билан бойитилади. Компания маълумотларига кўра, янги тўлиқ гибрид Гольф шу йилнинг қиш мавсумида сотувга чиқиши режалаштирилган. Бу қадам бренднинг 2030-йилгача бўлган тўлиқ электрлаштириш стратегиясининг бир қисмидир.
СММТ (Британия автомобил ишлаб чиқарувчилар ва сотувчилар жамияти) маълумотлари шуни кўрсатадики, Гольф савдосида дизел моделларининг улуши жорий йилда атиги 5,5 фоизгача тушиб кетган. Бир пайтлар корпоратив мижозларнинг энг севимли танлови бўлган ушбу технология эндиликда ўз ўрнини тежамкорликда қолишмайдиган, лекин экологик жиҳатдан анча тоза бўлган гибрид қурилмаларга бўшатиб бермоқда.
Хулоса қилиб айтганда, Volkswagen Гольф дизел версиясининг тарих саҳифаларидан жой олиши — ички ёнув двигателлари эрасининг аста-секин якунланаётганидан навбатдаги сигналдир. Эндиликда харидорлар нафақат тежамкорлик, балки атроф-муҳитга етказиладиган зарарни камайтиришни ҳам устувор вазифа деб билмоқдалар.
…