“Интернет отаси” Винтон Серф 83 ёшида Google компаниясидан истеъфога чиқмоқда

·0·Техно
“Интернет отаси” Винтон Серф 83 ёшида Google компаниясидан истеъфога чиқмоқда

Замонавий интернет технологияларининг асосчиларидан бири, дунёга “Интернет отаси” номи билан танилган Винтон Серф технология оламидаги кўп йиллик фаолиятини якунламоқда. 83 ёшли олим келаси ҳафтадан бошлаб Google компаниясидаги вице-президентлик ва “бош интернет-эвангелист” лавозимидан расман истеъфога чиқади. Бу ҳақда Лауде институти томонидан ташкил этилган Опен Фронтиер конференциясида маълум қилинди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Тадбир давомида УК Беркелей профессори ва РИСК процессор архитектураси асосчиси Даве Паттерсон сўзга чиқиб, Винтон Серфнинг Google'даги 20 йиллик самарали фаолиятини алоҳида эътироф этди. Паттерсоннинг таъкидлашича, Серфнинг технология оламига қўшган ҳиссаси беқиёс ва унинг нафақага чиқиши бутун бир даврнинг якунланишини англатади. Ҳозирча Google расмийлари ушбу маълумот юзасидан қўшимча изоҳ беришмаган.

Винтон Серф ва унинг ҳамкасби Роберт Каҳн бугунги кунда биз билган глобал тармоқнинг асоси бўлган ТКП/ИП протоколларини ишлаб чиққан архитекторлар ҳисобланади. 1970-йилларда яратилган ушбу қоидалар тўплами турли компьютер тармоқларининг бир-бири билан мулоқот қилишига имкон берган. Ушбу улкан хизматлари учун Серф кўплаб нуфузли мукофотлар, жумладан, Туринг мукофоти ва АҚШнинг энг олий фуқаролик мукофоти — Президент Озодлик медали билан тақдирланган.

Технология оламидаги мерос

2005-йилдан буён Google жамоасида фаолият юритиб келаётган Серф нафақат техник ечимлар, балки интернетни бутун дунё бўйлаб оммалаштириш ва унинг очиқлигини таъминлаш билан шуғулланган. Унинг фаолияти давомида интернет кичик бир илмий лойиҳадан инсоният ҳаётининг ажралмас қисмига айланди. Бугунги кунда Ўзбекистонда ҳам рақамли иқтисодиёт ва IT-соҳасининг жадал ривожланиши айнан Серф пойдеворини қўйган очиқ протоколлар асосига қурилган.

Конференция давомида Серф сунъий интеллект (AI) соҳасининг келажаги ҳақида ҳам ўз мулоҳазаларини билдирди. Унинг фикрича, ҳозирги кунда AI моделлари бир нечта йирик лабораториялар қўлида марказлашиб қолгани интернетнинг дастлабки марказлашмаган табиатига зиддир. Бироқ, мутахассис келажакда автоном ишловчи AI-агентларининг пайдо бўлиши компанияларни яна очиқ ва стандартлашган протоколларга қайтишга мажбур қилишини башорат қилди.

“Турли манбалардан олинган бир нечта агентларнинг бир-бири билан ўзаро алоқада бўлиши интероперабеллик (тизимларнинг ўзаро мослиги) ва стандартлаштириш талабини келтириб чиқаради”, — дея таъкидлади Винтон Серф. Унинг фикрича, ушбу стандартларни биринчилардан бўлиб белгилаб берган компаниялар бўлажак “агентлик иқтисодиёти”да катта таъсир кучига эга бўлади.

Винтон Серфнинг истеъфоси технология дунёси учун катта йўқотиш бўлса-да, у қолдирган очиқ ва глобал тармоқ тамойиллари янги авлод дастурчилари ва муҳандислари учун йўлчи юлдуз бўлиб хизмат қилишда давом этади. Унинг фаолияти давомида эришган ютуқлари қуйидагиларни ўз ичига олади:

  • ТКП/ИП протоколларининг яратилиши;
  • Интернетнинг глобал миқёсда оммавийлашиши;
  • Очиқ кодли тизимлар ва стандартларни қўллаб-қувватлаш;
  • Рақамли технологиялар хавфсизлиги ва очиқлиги бўйича халқаро ташаббуслар.

Винтон СерфGoogleИнтернетТехнологияТКП/ИП
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Автоном бошқарув технологиялари етакчиси Вайве ходимларига 85 миллион доллар тўлайдиАвтоном бошқарув технологиялари етакчиси Вайве ходимларига 85 миллион доллар тўлайдиБугун, 07:25АҚШ Anthropic компаниясининг энг кучли AI моделлари экспортига қўйилган чекловларни олдиАҚШ Anthropic компаниясининг энг кучли AI моделлари экспортига қўйилган чекловларни олдиБугун, 07:21Xiaomi рекордчи Redmi К90 Ultra смартфонини тақдим этди: 8550 мАс аккумулятор ва фаол совутишXiaomi рекордчи Redmi К90 Ultra смартфонини тақдим этди: 8550 мАс аккумулятор ва фаол совутишБугун, 05:21Хотира бозоридаги инқироз ортида тил бириктириш турибдими: Samsung, Ҳйних ва Микрон судга берилдиХотира бозоридаги инқироз ортида тил бириктириш турибдими: Samsung, Ҳйних ва Микрон судга берилдиБугун, 04:56Австралия стартаплари учун катта имконият: TechCrunch Стартуп Баттлефиелд қайтмоқдаАвстралия стартаплари учун катта имконият: TechCrunch Стартуп Баттлефиелд қайтмоқдаБугун, 04:28AMD видеокарталар нархини оширишга тайёрланмоқда: Бозор июльда ўзгариши кутилмоқдаAMD видеокарталар нархини оширишга тайёрланмоқда: Бозор июльда ўзгариши кутилмоқдаБугун, 04:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди