Дешам 1/16 финалда Швеция мағлуб этилган ўйиндан сўнг нималар деди?
Франция миллий жамоаси бош мураббийи Дидье Дешам 2026 йилги жаҳон чемпионатининг 1/16 финалида Швеция устидан қозонилган ишончли ғалабадан кейин ўз фикрларини билдирди.
«Учранглилар» рақибини 3:0 ҳисобида мағлуб этиб, мусобақанинг нимчорак финалига йўл олди. Бироқ Дешам йирик ҳисобга қарамай, жамоа ҳали асосий мақсадига эришмаганини таъкидлади.
Франция мундиалга аниқ мақсад билан келган
Франциялик мутахассиснинг айтишича, жамоа жаҳон чемпионатига олдиндан белгиланган вазифани бажариш учун келган. Мураббий бу мақсадни барча футболчилар яхши тушунишини қайд этди.
«Биз бу ерга аниқ вазифа билан келганмиз ва мен уни жамоа билан баҳам кўраман. Фахрланишимиз учун сабаб бор, аммо олдинда бизни ҳали узоқ йўл кутмоқда», — деди Дешам.
Франция сўнгги йилларда йирик турнирларнинг асосий фаворитларидан бири бўлиб келмоқда. Шу боис жамоадан фақат алоҳида учрашувлардаги ғалабалар эмас, балки мусобақанинг ҳал қилувчи босқичларигача етиб бориш кутилмоқда.
Дешам фойдаланилмаган имкониятларни эслади
Франция Швецияни учта жавобсиз гол билан мағлуб этган бўлса-да, бош мураббий жамоа натижани янада йириклаштириши мумкин бўлганини айтди.
Унинг фикрича, футболчилар рақиб дарвозаси олдида яратилган барча имкониятлардан тўлиқ фойдалана олмади. Шунга қарамай, плей-офф босқичидан ишончли тарзда ўтилгани мураббийни қониқтирган.
«Бу босқичдан ишончли ўтдик. Ваҳоланки, янада кўпроқ вазиятларимиздан фойдаланишимиз мумкин эди», — дея таъкидлади мутахассис.
Бундай баҳсларда энг асосийси кейинги босқичга чиқиш ҳисобланади. Бироқ Дешам жамоа ўйинидаги камчиликларни ҳам эътиборсиз қолдирмаслигини кўрсатди.
Энди асосий вазифа — кучни тиклаш
Франция терма жамоаси навбатдаги учрашувини тўрт кундан кейин ўтказади. Шу боис мураббийлар штаби учун футболчиларнинг жисмоний ва руҳий ҳолатини тиклаш муҳим аҳамият касб этади.
Дешам навбатдаги баҳсда жамоа яна ўзининг энг яхши футболини намойиш қилиши кераклигини билдирди.
«Энди тикланишимиз ва тўрт кундан кейин яна энг яхши ўйинимизни кўрсатишимиз лозим», — деди у.
Жаҳон чемпионатининг плей-офф босқичида учрашувлар орасидаги қисқа танаффус футболчиларнинг тайёргарлигига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин. Шу сабаб Франция мураббийлар штаби юкламаларни тўғри тақсимлашга ҳаракат қилади.
«Реаллик тезда ерга тушириши мумкин»
Дидье Дешам жамоа футболчиларини ортиқча хотиржамликка берилмасликка чақирди. Унинг таъкидлашича, мусобақанинг кейинги босқичлари ҳақида жуда олдиндан ўйлаш хавфли.
«Жуда узоққа қарашдан маъно йўқ. Реаллик сени тезда ерга тушириб қўйиши ҳеч гап эмас. Бизда иқтидорли жамоа бор, аммо буни ҳар бир ўйинда исботлашимиз зарур», — деди Дешам.
Франция таркибида жаҳон футболидаги кўплаб юқори савияли ижрочилар бор. Бироқ бош мураббийнинг фикрича, машҳур номлар ва кучли таркибнинг ўзи ғалабани кафолатламайди.
Кейинги рақиб — Парагвай
Эслатиб ўтамиз, Франция 1/16 финал босқичида Швецияни 3:0 ҳисобида мағлуб этди. Энди Дидье Дешам шогирдлари нимчорак финалда Парагвай миллий жамоасига қарши майдонга тушади.
Парагвай аввалги босқичда Германияни пенальтилар сериясида мусобақадан чиқарган эди. Шу боис Францияни тартибли ҳимояланадиган ва охиригача курашадиган рақибга қарши жиддий синов кутмоқда.
Дешамнинг баёнотидан кўриниб турибдики, Франция лагерида йирик ғалабадан кейин ҳам хотиржамликка ўрин йўқ. Жамоа ўз салоҳиятини энди ҳар бир кейинги учрашувда қайтадан исботлаши керак.
…