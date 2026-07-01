Дешам 1/16 финалда Швеция мағлуб этилган ўйиндан сўнг нималар деди?

·0·Спорт
Дешам 1/16 финалда Швеция мағлуб этилган ўйиндан сўнг нималар деди?

Франция миллий жамоаси бош мураббийи Дидье Дешам 2026 йилги жаҳон чемпионатининг 1/16 финалида Швеция устидан қозонилган ишончли ғалабадан кейин ўз фикрларини билдирди.

«Учранглилар» рақибини 3:0 ҳисобида мағлуб этиб, мусобақанинг нимчорак финалига йўл олди. Бироқ Дешам йирик ҳисобга қарамай, жамоа ҳали асосий мақсадига эришмаганини таъкидлади.

Франция мундиалга аниқ мақсад билан келган

Франциялик мутахассиснинг айтишича, жамоа жаҳон чемпионатига олдиндан белгиланган вазифани бажариш учун келган. Мураббий бу мақсадни барча футболчилар яхши тушунишини қайд этди.

«Биз бу ерга аниқ вазифа билан келганмиз ва мен уни жамоа билан баҳам кўраман. Фахрланишимиз учун сабаб бор, аммо олдинда бизни ҳали узоқ йўл кутмоқда», — деди Дешам.

Франция сўнгги йилларда йирик турнирларнинг асосий фаворитларидан бири бўлиб келмоқда. Шу боис жамоадан фақат алоҳида учрашувлардаги ғалабалар эмас, балки мусобақанинг ҳал қилувчи босқичларигача етиб бориш кутилмоқда.

Дешам фойдаланилмаган имкониятларни эслади

Франция Швецияни учта жавобсиз гол билан мағлуб этган бўлса-да, бош мураббий жамоа натижани янада йириклаштириши мумкин бўлганини айтди.

Унинг фикрича, футболчилар рақиб дарвозаси олдида яратилган барча имкониятлардан тўлиқ фойдалана олмади. Шунга қарамай, плей-офф босқичидан ишончли тарзда ўтилгани мураббийни қониқтирган.

«Бу босқичдан ишончли ўтдик. Ваҳоланки, янада кўпроқ вазиятларимиздан фойдаланишимиз мумкин эди», — дея таъкидлади мутахассис.

Бундай баҳсларда энг асосийси кейинги босқичга чиқиш ҳисобланади. Бироқ Дешам жамоа ўйинидаги камчиликларни ҳам эътиборсиз қолдирмаслигини кўрсатди.

Энди асосий вазифа — кучни тиклаш

Франция терма жамоаси навбатдаги учрашувини тўрт кундан кейин ўтказади. Шу боис мураббийлар штаби учун футболчиларнинг жисмоний ва руҳий ҳолатини тиклаш муҳим аҳамият касб этади.

Дешам навбатдаги баҳсда жамоа яна ўзининг энг яхши футболини намойиш қилиши кераклигини билдирди.

«Энди тикланишимиз ва тўрт кундан кейин яна энг яхши ўйинимизни кўрсатишимиз лозим», — деди у.

Жаҳон чемпионатининг плей-офф босқичида учрашувлар орасидаги қисқа танаффус футболчиларнинг тайёргарлигига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин. Шу сабаб Франция мураббийлар штаби юкламаларни тўғри тақсимлашга ҳаракат қилади.

«Реаллик тезда ерга тушириши мумкин»

Дидье Дешам жамоа футболчиларини ортиқча хотиржамликка берилмасликка чақирди. Унинг таъкидлашича, мусобақанинг кейинги босқичлари ҳақида жуда олдиндан ўйлаш хавфли.

«Жуда узоққа қарашдан маъно йўқ. Реаллик сени тезда ерга тушириб қўйиши ҳеч гап эмас. Бизда иқтидорли жамоа бор, аммо буни ҳар бир ўйинда исботлашимиз зарур», — деди Дешам.

Франция таркибида жаҳон футболидаги кўплаб юқори савияли ижрочилар бор. Бироқ бош мураббийнинг фикрича, машҳур номлар ва кучли таркибнинг ўзи ғалабани кафолатламайди.

Кейинги рақиб — Парагвай

Эслатиб ўтамиз, Франция 1/16 финал босқичида Швецияни 3:0 ҳисобида мағлуб этди. Энди Дидье Дешам шогирдлари нимчорак финалда Парагвай миллий жамоасига қарши майдонга тушади.

Парагвай аввалги босқичда Германияни пенальтилар сериясида мусобақадан чиқарган эди. Шу боис Францияни тартибли ҳимояланадиган ва охиригача курашадиган рақибга қарши жиддий синов кутмоқда.

Дешамнинг баёнотидан кўриниб турибдики, Франция лагерида йирик ғалабадан кейин ҳам хотиржамликка ўрин йўқ. Жамоа ўз салоҳиятини энди ҳар бир кейинги учрашувда қайтадан исботлаши керак.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026. Мбаппе Швецияга қарши дубль билан Мессига тенглашдиЖЧ-2026. Мбаппе Швецияга қарши дубль билан Мессига тенглашдиБугун, 07:40Куман Марокашдан мағлубиятдан сўнг Нидерландия бошқарувини тарк этдиКуман Марокашдан мағлубиятдан сўнг Нидерландия бошқарувини тарк этдиБугун, 07:25Кристиан Пулишич Златан Ибрагимовичнинг телебошловчилик қобилиятига юқори баҳо бердиКристиан Пулишич Златан Ибрагимовичнинг телебошловчилик қобилиятига юқори баҳо бердиБугун, 04:54Франция Швецияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026 нимчорак финалига йўл олдиФранция Швецияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026 нимчорак финалига йўл олдиБугун, 04:00Деклан Райс Англия терма жамоасининг пеналтилар сериясидаги имкониятларини юқори баҳоладиДеклан Райс Англия терма жамоасининг пеналтилар сериясидаги имкониятларини юқори баҳоладиБугун, 02:59Арсенал афсонаси Морган Роджерс учун сўралаётган 130 миллион фунтдан ҳайратдаАрсенал афсонаси Морган Роджерс учун сўралаётган 130 миллион фунтдан ҳайратдаБугун, 02:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди