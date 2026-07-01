Коинотни забт этиш суръати ошмоқда: Июн ойида 28 та ракета фазога учирилди
Инсониятнинг коинотни ўзлаштириш борасидаги фаоллиги янги босқичга чиқмоқда. 2026-йилнинг июн ойи якунларига кўра, жаҳон миқёсида жами 28 та ракета-ташувчи парвози амалга оширилди. Ушбу миссиялар натижасида Ер орбитасига турли мақсадларга мўлжалланган 370 та объект муваффақиятли олиб чиқилди. Бу кўрсаткич космик саноатнинг нақадар тез суръатлар билан ривожланаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ixbt.com маълумотларига кўра, ўтган ойда АҚШ коинотга ракета учириш бўйича мутлақ етакчиликни қўлга киритди. Америка Қўшма Штатлари ҳисобига 16 та парвоз тўғри келди. Таъкидлаш жоизки, ушбу кўрсаткичга Rocket Lab компаниясининг Янги Зеландиядаги Махиа космодромидан амалга оширган иккита миссияси ҳам киритилган. Хитой эса 10 та парвоз билан иккинчи ўринни эгаллади, Япония ва Европа эса бир мартадан ракета учириш билан чекланди.
SpaceX ва Falcon 9: Бозорнинг асосий драйвериХусусий космонавтика соҳасида Илон Маск асос солган SpaceX компанияси ўз мавқеини мустаҳкамлашда давом этмоқда. Июн ойида энг кўп фойдаланилган ракета айнан Falcon 9 бўлди — у бир ой давомида 13 марта парвоз қилди. Бу деярли ҳар икки кунда битта старт деганидир. Таққослаш учун, бутун бошли Хитой давлатининг барча турдаги "Чанчжен" (Лонг Марч) оиласига мансуб ракеталари жами 7 марта ҳавога кўтарилган.
Бошқа ташувчи ракеталар орасида Rocket Lab компаниясининг Electron ракетаси 3 та парвоз билан фаоллик кўрсатди. Шунингдек, Япониянинг Ҳ3, Европанинг янги авлод Ариане 64 Block 2 ракетаси ҳамда Хитойнинг "Чжуюе-2E", "Литсзян-1" ва "Куайчжоу-11" каби аппаратлари бир мартадан орбитага йўл олди. Бу хилма-хиллик коинотга чиқиш имкониятлари нафақат давлатлар, балки хусусий сектор учун ҳам кенгайиб бораётганини кўрсатади.
Энг гавжум космодромлар ва йиллик статистикаИюн ойида АҚШнинг Калифорния штатидаги Ванденберг космик кучлари базаси энг фаол старт майдончаси деб топилди — бу ердан 8 та ракета учирилди. Иккинчи ўринни Флоридадаги Канаверал бурни (5 та старт) эгаллади. Хитойда эса Сзюсюан космодроми 4 та миссия билан етакчилик қилди. Ушбу базалар ҳозирда глобал сунъий йўлдош алоқаси ва тадқиқот лойиҳалари учун асосий дарвоза бўлиб хизмат қилмоқда.
2026-йилнинг ўтган олти ойи давомида дунё бўйлаб жами 153 та орбитал парвоз амалга оширилди. Афсуски, уларнинг 5 таси авария билан якунланган. Шунга қарамай, умумий динамика ижобий: ўтган йилнинг шу даврида парвозлар сони 145 тани ташкил этган эди. Агар ҳозирги суръат сақланиб қолса, 2026-йил инсоният тарихида коинотга энг кўп ракета учирилган рекорд йил бўлиши кутилмоқда.
Ўзбекистонлик мутахассислар ва қизиқувчилар учун ушбу маълумотлар шуни англатадики, глобал сунъий йўлдош интернети ва масофадан зондлаш технологиялари нархи тушишда давом этади. SpaceX каби компанияларнинг фаоллиги коинотга юк етказиб бериш харажатларини камайтириб, янги технологик имкониятлар эшигини очмоқда.
…