Коинотни забт этиш суръати ошмоқда: Июн ойида 28 та ракета фазога учирилди

·0·Техно
Коинотни забт этиш суръати ошмоқда: Июн ойида 28 та ракета фазога учирилди

Инсониятнинг коинотни ўзлаштириш борасидаги фаоллиги янги босқичга чиқмоқда. 2026-йилнинг июн ойи якунларига кўра, жаҳон миқёсида жами 28 та ракета-ташувчи парвози амалга оширилди. Ушбу миссиялар натижасида Ер орбитасига турли мақсадларга мўлжалланган 370 та объект муваффақиятли олиб чиқилди. Бу кўрсаткич космик саноатнинг нақадар тез суръатлар билан ривожланаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ixbt.com маълумотларига кўра, ўтган ойда АҚШ коинотга ракета учириш бўйича мутлақ етакчиликни қўлга киритди. Америка Қўшма Штатлари ҳисобига 16 та парвоз тўғри келди. Таъкидлаш жоизки, ушбу кўрсаткичга Rocket Lab компаниясининг Янги Зеландиядаги Махиа космодромидан амалга оширган иккита миссияси ҳам киритилган. Хитой эса 10 та парвоз билан иккинчи ўринни эгаллади, Япония ва Европа эса бир мартадан ракета учириш билан чекланди.

SpaceX ва Falcon 9: Бозорнинг асосий драйвери

Хусусий космонавтика соҳасида Илон Маск асос солган SpaceX компанияси ўз мавқеини мустаҳкамлашда давом этмоқда. Июн ойида энг кўп фойдаланилган ракета айнан Falcon 9 бўлди — у бир ой давомида 13 марта парвоз қилди. Бу деярли ҳар икки кунда битта старт деганидир. Таққослаш учун, бутун бошли Хитой давлатининг барча турдаги "Чанчжен" (Лонг Марч) оиласига мансуб ракеталари жами 7 марта ҳавога кўтарилган.

Бошқа ташувчи ракеталар орасида Rocket Lab компаниясининг Electron ракетаси 3 та парвоз билан фаоллик кўрсатди. Шунингдек, Япониянинг Ҳ3, Европанинг янги авлод Ариане 64 Block 2 ракетаси ҳамда Хитойнинг "Чжуюе-2E", "Литсзян-1" ва "Куайчжоу-11" каби аппаратлари бир мартадан орбитага йўл олди. Бу хилма-хиллик коинотга чиқиш имкониятлари нафақат давлатлар, балки хусусий сектор учун ҳам кенгайиб бораётганини кўрсатади.

Энг гавжум космодромлар ва йиллик статистика

Июн ойида АҚШнинг Калифорния штатидаги Ванденберг космик кучлари базаси энг фаол старт майдончаси деб топилди — бу ердан 8 та ракета учирилди. Иккинчи ўринни Флоридадаги Канаверал бурни (5 та старт) эгаллади. Хитойда эса Сзюсюан космодроми 4 та миссия билан етакчилик қилди. Ушбу базалар ҳозирда глобал сунъий йўлдош алоқаси ва тадқиқот лойиҳалари учун асосий дарвоза бўлиб хизмат қилмоқда.

2026-йилнинг ўтган олти ойи давомида дунё бўйлаб жами 153 та орбитал парвоз амалга оширилди. Афсуски, уларнинг 5 таси авария билан якунланган. Шунга қарамай, умумий динамика ижобий: ўтган йилнинг шу даврида парвозлар сони 145 тани ташкил этган эди. Агар ҳозирги суръат сақланиб қолса, 2026-йил инсоният тарихида коинотга энг кўп ракета учирилган рекорд йил бўлиши кутилмоқда.

Ўзбекистонлик мутахассислар ва қизиқувчилар учун ушбу маълумотлар шуни англатадики, глобал сунъий йўлдош интернети ва масофадан зондлаш технологиялари нархи тушишда давом этади. SpaceX каби компанияларнинг фаоллиги коинотга юк етказиб бериш харажатларини камайтириб, янги технологик имкониятлар эшигини очмоқда.

КоинотSpaceXFalcon 9РакетаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Интернет отаси” Винтон Серф 83 ёшида Google компаниясидан истеъфога чиқмоқда“Интернет отаси” Винтон Серф 83 ёшида Google компаниясидан истеъфога чиқмоқдаБугун, 08:27Автоном бошқарув технологиялари етакчиси Вайве ходимларига 85 миллион доллар тўлайдиАвтоном бошқарув технологиялари етакчиси Вайве ходимларига 85 миллион доллар тўлайдиБугун, 07:25АҚШ Anthropic компаниясининг энг кучли AI моделлари экспортига қўйилган чекловларни олдиАҚШ Anthropic компаниясининг энг кучли AI моделлари экспортига қўйилган чекловларни олдиБугун, 07:21Xiaomi рекордчи Redmi К90 Ultra смартфонини тақдим этди: 8550 мАс аккумулятор ва фаол совутишXiaomi рекордчи Redmi К90 Ultra смартфонини тақдим этди: 8550 мАс аккумулятор ва фаол совутишБугун, 05:21Хотира бозоридаги инқироз ортида тил бириктириш турибдими: Samsung, Ҳйних ва Микрон судга берилдиХотира бозоридаги инқироз ортида тил бириктириш турибдими: Samsung, Ҳйних ва Микрон судга берилдиБугун, 04:56Австралия стартаплари учун катта имконият: TechCrunch Стартуп Баттлефиелд қайтмоқдаАвстралия стартаплари учун катта имконият: TechCrunch Стартуп Баттлефиелд қайтмоқдаБугун, 04:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди