АҚШ Олий суди Трампнинг фуқаролик фармонини бекор қилди

·0·Дунё
АҚШ Олий суди Трампнинг фуқаролик фармонини бекор қилди

АҚШ Олий суди президент Доналд Трампнинг мамлакат ҳудудида туғилган айрим болаларга автоматик фуқаролик берилишини чеклашга қаратилган фармонини қонуний кучга киритишга рухсат бермади.

30 июнь куни қабул қилинган қарорга кўра, туғилиш жойи асосида фуқаролик олиш ҳуқуқи АҚШ Конституциясининг 14-тузатиши билан кафолатланган. Судьялар қарорни олти овозга уч овоз нисбатида қабул қилди.

Трампнинг фармони нимани назарда тутган эди?

Доналд Трамп 2025 йил 20 январь куни Оқ уйга қайтганидан сўнг фуқаролик масаласига оид фармонни имзолаган эди.

Ҳужжатга мувофиқ, онаси АҚШда ноқонуний ёки вақтинча мақомда бўлган, отаси эса АҚШ фуқароси ёки доимий резиденти бўлмаган болаларга автоматик равишда Америка фуқаролиги берилмаслиги кўзда тутилган.

Яъни ота-онасининг ҳеч бири АҚШ фуқароси ёки “яшил карта” соҳиби бўлмаса, мамлакат ҳудудида туғилган боланинг фуқаролиги давлат идоралари томонидан тан олинмаслиги мумкин эди.

Бироқ мазкур ташаббус имзоланганидан сўнг қатор штатлар, ҳуқуқ ҳимоячилари ва муҳожир оилалар томонидан судга берилди.

Олий суд Конституцияга таянди

Суднинг аксарият аъзолари президент фармони АҚШ Конституциясининг 14-тузатишига зид эканини таъкидлади.

Ушбу конституциявий нормага кўра, АҚШ ҳудудида туғилган ва мамлакат юрисдикциясига бўйсунувчи шахслар АҚШ фуқароси ҳисобланади. Бу қоида XIX аср охиридан бери кенг қўлланиб келади.

Олий суд раиси Жон Робертс кўпчилик номидан қарорни ёзди. Суд 1898 йилдаги Wong Kim Ark ишида шаклланган ҳуқуқий ёндашувни ҳам ўз кучида қолдирди. Унга кўра, дипломатлар фарзандлари каби айрим истиснолардан ташқари, АҚШда туғилган деярли барча болалар фуқароликка эга бўлади.

Қарор олти овозга уч овоз билан қабул қилинди

Олий суднинг олти нафар аъзоси туғилиш жойи бўйича фуқаролик ҳуқуқини сақлаб қолишни қўллаб-қувватлади. Уч нафар судья эса қарорга қарши чиқди.

Шу тариқа, Трамп маъмуриятининг фуқароликка оид энг баҳсли ташаббусларидан бири жиддий ҳуқуқий мағлубиятга учради.

Аввалроқ, 2025 йил июнь ойида Олий суд фармоннинг мазмуни бўйича якуний қарор чиқармаган, фақат қуйи судларнинг бутун мамлакат бўйлаб амал қилувчи тақиқлар қўллаш ваколатини чеклаган эди. 2026 йил 30 июндаги қарор эса бевосита фуқаролик ҳуқуқининг мазмунига оид бўлди.

Туғилиш бўйича фуқаролик нима дегани?

Туғилиш асосида фуқаролик олиш — инсон дунёга келган пайтида муайян давлатнинг фуқаросига автоматик равишда айланишини англатади.

Халқаро амалиётда фуқароликни белгилашнинг асосан икки хил тамойили мавжуд.

Тупроқ ҳуқуқи

“Тупроқ ҳуқуқи” тамойилида фуқаролик боланинг қаерда туғилганига қараб белгиланади.

АҚШда амалда бўлган тизимга кўра, мамлакат ҳудудида туғилган бола ота-онасининг фуқаролиги ёки миграция мақомидан қатъи назар, одатда АҚШ фуқароси ҳисобланади.

Дипломатик дахлсизликка эга хорижий давлат вакилларининг фарзандлари каби айрим истисно ҳолатлар мавжуд.

Қон ҳуқуқи

“Қон ҳуқуқи” тамойилида эса асосий мезон боланинг туғилган жойи эмас, балки ота-онасининг фуқаролиги ҳисобланади.

Европа ва Осиёнинг кўплаб давлатларида айнан шу ёндашув асосий ўрин тутади. Боланинг ота-онасидан бири ёки ҳар иккиси муайян давлат фуқароси бўлса, у қонунда белгиланган тартибда фуқароликка эга бўлади.

Ўзбекистонда ҳам фуқароликни белгилашда ота-онанинг фуқаролиги муҳим ҳисобланади. Фақат мамлакат ҳудудида туғилганликнинг ўзи барча ҳолатларда автоматик равишда Ўзбекистон фуқаролигини бермайди.

Трамп ташаббусининг кейинги тақдири нима бўлади?

Олий суд қарори президент фармонининг амалда қўлланиш имкониятини йўққа чиқарди. Энди туғилиш жойи бўйича фуқаролик тизимини жиддий ўзгартириш учун оддий президент фармони етарли бўлмайди.

Бунинг учун Конгресс орқали янги қонун қабул қилиш ёки Конституцияга ўзгартиш киритиш каби анча мураккаб сиёсий ва ҳуқуқий жараён талаб қилиниши мумкин.

Шу тариқа, АҚШда туғилган болаларга автоматик фуқаролик бериш амалиёти ҳозирча ўзгаришсиз қолади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фирибгарлар америкаликларга бир йилда 68 миллиард доллар зарар етказдиФирибгарлар америкаликларга бир йилда 68 миллиард доллар зарар етказдиБугун, 17:46Дубайда британиялик блогерни ўлим жазоси кутаётган бўлиши мумкинДубайда британиялик блогерни ўлим жазоси кутаётган бўлиши мумкинБугун, 15:12Трампга 321 бриллиантли ноёб олтин узук совға қилиндиТрампга 321 бриллиантли ноёб олтин узук совға қилиндиБугун, 13:15Хитойлик миллиардер АҚШда 30 йиллик қамоқ жазосига ҳукм қилиндиХитойлик миллиардер АҚШда 30 йиллик қамоқ жазосига ҳукм қилиндиБугун, 13:001 тонналик денгиз фили 5 йилдан бери барчани ҳайратга солмоқда1 тонналик денгиз фили 5 йилдан бери барчани ҳайратга солмоқдаБугун, 12:2218 кунлик чақалоқ онасига вайроналар остида куч бағишлади18 кунлик чақалоқ онасига вайроналар остида куч бағишладиБугун, 12:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди